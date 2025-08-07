Election 2025: Greene County tax issues filed for November ballot

Greene County voters this fall may decide on a few local tax issues
The filing deadline for ballot issues for the Nov. 4 general election was Wednesday afternoon. The Greene County Auditor’s Office provided estimates for what taxpayers should expect to pay for local levies if they pass.
The following levies will likely appear on ballots, pending certification from the Greene County Board of Elections.
New tax levies
• Greene County Library: A 10-year, one-mill current expenses levy; this would cost a homeowner $35 for every $100,000 of property value and generate $6,326,969 annually.
• Bellbrook: A 5-year, 2.2-mill fire, EMS and police levy; this would cost homeowners $77 for every $100,000 in property value and generate $610,198 annually.
• Xenia Income Tax: A 5-year, 0.24% increase in income tax for streets and public ways.
Levy renewals, replacements
• Spring Valley: A continuing, 0.25-mill levy replacement for roads, streets and bridges; this would generate $2,184.
• Spring Valley: A continuing, 1-mill levy replacement for roads, streets and bridges; this levy would generate $11,256.
• Bath Township: A 5-year, 2.2-mill levy replacement for roads, streets and bridges; this levy would generate $320,432.
• Beavercreek City School District: A 6.8-mill, 5-year emergency levy renewal; homeowners are already paying $238 for every $100,000 in property value, and this levy would generate $18,517,600.
• Greene County Health District: A 5-year, 0.8-mill property tax levy for the public health district; this would continue to cost a homeowner $18 for every $100,000 of property value and generate $3,505,725.
• Fairborn: A 5-year, 4.4-mill police levy renewal; homeowners are already paying $95 for every $100,000 in property value; this levy would generate $2,546,809.
• Clifton: A 5-year, 6.5-mill current expenses levy renewal; homeowners are already paying $80 for every $100,000 in property value; this levy would generate $10,349.
• Clifton: A 5-year, 2-mill current expenses levy renewal; homeowners are already paying $46 for every $100,000 of property value; this levy would generate $5,535.
• Jamestown: A 5-year, 2.3-mill levy renewal for roads, bridges and streets; homeowners are already paying $60 for every $100,000 in property value; this levy would generate $855,477.
• Yellow Springs: A 5-year, 8.4-mill current expenses levy renewal; homeowners are already paying $168 for every $100,000 in property value; this levy would generate $79,172.
• Spring Valley Twp., Village of Spring Valley: A 5-year, 1-mill Senior Citizens’ Services levy renewal; homeowners are already paying $12 for every $100,000 in property value; this levy would generate $54,922.
• Spring Valley Twp., Village of Spring Valley: A 5-year, 2-mill fire levy renewal; homeowners are already paying $24 for every $100,000 in property value; this levy would generate $109,844.
• Silvercreek Twp., Village of Jamestown: A 5-year, 1-mill current expenses levy renewal; homeowners are already paying $24 for every $100,000 in property value; this levy would generate $88,047.
• Ross Twp.: A 5-year, 1.5-mill fire and EMS levy renewal; homeowners are already paying $11 for every $100,000 in property value; this levy would generate $24,333.
• Miami Twp.: A 5-year, 3.8-mill fire and EMS levy renewal; homeowners are already paying $82 for every $100,000 in property value; this levy would generate $595,182.
• New Jasper Twp.: A 5-year, 2-mill fire and EMS levy renewal; homeowners are already paying $50 for every $100,000 in property value; this levy would generate $161,699.
• New Jasper Twp.: A 5-year, 4.5-mill fire and EMS levy renewal; homeowners are already paying $98 for every $100,000 in property value; this levy would generate $315,756.
• Sugarcreek Twp.: A 5-year, 0.8-mill levy renewal for roads, streets and bridges; homeowners are already paying $19 for every $100,000 in property value; this levy would generate $359,273.
• Spring Valley Twp.: A 5-year, 0.4-mill police levy; homeowners are already paying $19 for every $100,000 in property value; this levy would generate $359,273.
• Spring Valley Twp.: A 5-year, 1-mill levy renewal for roads, streets and bridges; homeowners are already paying $8 for every $100,000 in property value; this levy would generate $37,687.
• Spring Valley Twp.: A 5-year, 0.7-mill levy renewal for streets, roads and bridges; homeowners are already paying $4 for every $100,000 in property value; this levy would generate $19,223.
