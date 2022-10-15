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Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 19 minutes ago

PREP FOOTBALL=

Ada 34, Convoy Crestview 26

Akr. Hoban 48, Cle. Benedictine 0

Anna 35, Ft. Recovery 20

Ansonia 20, Camden Preble Shawnee 14

Apple Creek Waynedale 27, Doylestown Chippewa 6

Archbold 20, Wauseon 12

Arlington 49, Van Buren 10

Ashland 26, Wooster 21

Ashland Mapleton 53, Monroeville 29

Attica Seneca E. 32, Bucyrus Wynford 31

Austintown Fitch 42, Youngs. Boardman 20

Avon 42, Grafton Midview 7

Barberton 40, Cuyahoga Falls 13

Barnesville 28, Sarahsville Shenandoah 14

Bascom Hopewell-Loudon 21, Tiffin Calvert 18

Beaver Eastern 23, McDermott Scioto NW 21

Bellbrook 10, Monroe 7

Bellefontaine 49, Spring. Kenton Ridge 14

Bellefontaine Benjamin Logan 35, St. Paris Graham 34

Bellevue 34, Sandusky 14

Bellville Clear Fork 61, Shelby 19

Beloit W. Branch 42, Carrollton 20

Berea-Midpark 35, N. Ridgeville 21

Berlin Center Western Reserve 49, Sebring McKinley 0

Beverly Ft. Frye 31, Logan 7

Bishop Hartley 39, Cols. KIPP 8

Bishop Ready 67, Cols. Grandview Hts. 0

Bishop Watterson 46, Cols. Centennial 0

Bloom-Carroll 35, Ashville Teays Valley 27

Bowling Green 24, Maumee 7

Brookfield 35, Garrettsville Garfield 14

Brookville 36, Day. Oakwood 15

Bryan 35, Swanton 17

Bucyrus 37, New Washington Buckeye Cent. 34

Burton Berkshire 50, Beachwood 7

Cadiz Harrison Cent. 50, Wintersville Indian Creek 13

Caldwell 55, N. Baltimore 0

Cambridge 46, Marietta 27

Can. McKinley 40, Can. Glenoak 7

Canal Winchester Harvest Prep 43, Pataskala Licking Hts. 0

Canfield 43, Warren Howland 7

Canfield S. Range 66, Cortland Lakeview 6

Carey 20, Upper Sandusky 14

Castalia Margaretta 37, Montpelier 0

Centerburg 49, Galion Northmor 13

Centerville 7, Kettering Fairmont 0

Chagrin Falls 21, Chesterland W. Geauga 17

Chardon 56, Willoughby S. 20

Chillicothe 41, Hillsboro 27

Chillicothe Huntington 36, Frankfort Adena 7

Chillicothe Unioto 56, Southeastern 7

Chillicothe Zane Trace 35, Bainbridge Paint Valley 27

Cin. Anderson 62, Cin. Turpin 20

Cin. Colerain 21, Hamilton 0

Cin. Country Day 52, Lockland 14

Cin. Elder 21, Indpls Chatard, Ind. 16

Cin. Gamble Montessori 20, Day. Christian 13

Cin. Madeira 37, N. Bend (Cleves) Taylor 0

Cin. Oak Hills 13, Liberty Twp. Lakota E. 10

Cin. Princeton 42, Cin. Sycamore 7

Cin. Purcell Marian 35, Norwood 0

Cin. Taft 39, Cin. Hughes 0

Cin. Withrow 54, Cin. Western Hills 0

Cin. Wyoming 65, Cin. Finneytown 0

Clarksville Clinton-Massie 42, New Richmond 21

Clayton Northmont 42, Beavercreek 0

Cle. JFK 37, Cle. E. Tech 0

Cle. Rhodes 48, Cle. Lincoln W. 0

Clyde 35, Norwalk 28

Coldwater 35, Versailles 34, OT

Collins Western Reserve 42, Greenwich S. Cent. 12

Cols. DeSales 31, Cin. Dohn High School 0

Cols. Hamilton Twp. 27, Baltimore Liberty Union 20

Cols. Independence 46, Cols. Africentric 0

Cols. St. Charles 38, Cle. Hts. Lutheran E. 0

Cols. Upper Arlington 17, Dublin Coffman 7

Columbia Station Columbia 43, LaGrange Keystone 36

Columbiana 41, Leetonia 0

Columbus Grove 55, Spencerville 6

Cory-Rawson 35, Vanlue 22

Cuyahoga Falls CVCA 35, Massillon Tuslaw 20

Dalton 41, Creston Norwayne 16

Danville 19, Mt. Gilead 8

Day. Chaminade Julienne 36, Cin. McNicholas 29

DeGraff Riverside 56, Cin. College Prep. 32

Defiance 22, Ottawa-Glandorf 14

Delaware Hayes 10, Canal Winchester 9

Delaware Olentangy Berlin 24, Marysville 10

Delphos Jefferson 28, Bluffton 7

Delphos St. John's 21, Rockford Parkway 7

Dola Hardin Northern 35, Mt. Victory Ridgemont 20

Elyria 47, Amherst Steele 21

Elyria Cath. 41, Bay Village Bay 14

Fairport Harbor Harding 41, Ashtabula St. John 12

Findlay Liberty-Benton 70, Arcadia 0

Fredericktown 44, Cardington-Lincoln 28

Ft. Loramie 34, Lucas 17

Gahanna Lincoln 56, Grove City 14

Galion 44, Marion Pleasant 21

Gates Mills Gilmour 54, E. Cle. Shaw 22

Germantown Valley View 38, Eaton 17

Gibsonburg 58, Fremont St. Joseph 0

Gnadenhutten Indian Valley 42, Zoarville Tuscarawas Valley 0

Granville 16, Newark Licking Valley 14

Groveport-Madison 32, Newark 7

Hamilton Badin 14, Bishop Fenwick 6

Hamler Patrick Henry 40, Delta 8

Hanoverton United 45, Lisbon David Anderson 6

Harrod Allen E. 17, Leipsic 8

Haviland Wayne Trace 28, Defiance Ayersville 26

Hicksville 28, Sherwood Fairview 13

Hilliard Darby 31, Thomas Worthington 7

Hubbard 37, Niles McKinley 20

Huber Hts. Wayne 17, Springboro 13

Hudson 35, Brunswick 13

Huron 27, Port Clinton 26

Ironton 29, Gallipolis Gallia 22

Ironton Rock Hill 35, Chesapeake 6

Jackson 63, Washington C.H. 21

Jefferson Area 27, Poland Seminary 13

Johnstown 41, Hebron Lakewood 0

Kettering Alter 22, Day. Carroll 21, OT

Kirtland 44, Ashtabula Edgewood 0

Lancaster Fairfield Union 45, Circleville 13

Lebanon 35, Cin. Walnut Hills 20

Lewis Center Olentangy 23, Dublin Jerome 20, OT

Lewisburg Tri-County N. 49, Union City Mississinawa Valley 8

Lexington 28, Mansfield Madison 10

Liberty Center 48, Metamora Evergreen 7

Lima Cent. Cath. 36, St. Andrews College, Ontario 9

Lima Perry 41, Crestline 0

Lima Shawnee 35, Kenton 13

Linsly, W.Va. 21, Dover 20

Lisbon Beaver 56, Cle. Hay 6

Lodi Cloverleaf 49, Akr. Coventry 14

London 31, Spring. Shawnee 14

Lore City Buckeye Trail 7, E. Can. 0

Loudonville 49, Howard E. Knox 8

Louisville 24, Chardon NDCL 17, 2OT

Lowellville 21, Mineral Ridge 7

Mansfield Sr. 35, Mt. Vernon 0

Maria Stein Marion Local 35, St. Henry 0

Martins Ferry 45, Lancaster Fisher Cath. 0

Mason 30, Fairfield 7

Massillon Jackson 21, Can. Cent. Cath. 14

McComb 55, Plymouth 7

McConnelsville Morgan 57, Byesville Meadowbrook 20

McDonald 28, Atwater Waterloo 6

McGuffey Upper Scioto Valley 34, Marion Elgin 14

Mechanicsburg 35, W. Liberty-Salem 0

Medina 55, Lorain 13

Medina Highland 30, Aurora 3

Middlefield Cardinal 16, Cuyahoga Hts. 10

Milford Center Fairbanks 20, W. Jefferson 17

Millersburg W. Holmes 60, New Philadelphia 7

Milton-Union 51, Day. Northridge 0

Mogadore 40, Louisville Aquinas 18

Mt. Orab Western Brown 32, Wilmington 14

N. Can. Hoover 50, Green 20

N. Robinson Col. Crawford 48, Sycamore Mohawk 6

N. Royalton 22, Wadsworth 21

Navarre Fairless 42, Wooster Triway 21

Nelsonville-York 21, McArthur Vinton County 20

New Albany 16, Pickerington N. 15

New Bremen 45, Minster 21

New Lexington 40, Crooksville 0

Newark Cath. 35, Heath 7

Newcomerstown 44, Strasburg-Franklin 14

Newton Falls 37, Campbell Memorial 0

Norton 38, Mogadore Field 7

Oak Harbor 63, Willard 7

Ontario 38, Marion Harding 6

Orrville 38, Can. South 35

Paden City, W.Va. 56, Beallsville 6

Painesville Riverside 42, Chagrin Falls Kenston 25

Pandora-Gilboa 55, Mt. Blanchard Riverdale 7

Parma Hts. Holy Name 35, Medina Buckeye 6

Parma Hts. Valley Forge 42, Lakewood 14

Pataskala Watkins Memorial 49, Zanesville 14

Pemberville Eastwood 63, Fostoria 7

Perrysburg 49, Holland Springfield 10

Philo 26, New Concord John Glenn 15

Pickerington Cent. 49, Lancaster 7

Piqua 24, Vandalia Butler 0

Plain City Jonathan Alder 21, New Carlisle Tecumseh 14, OT

Pomeroy Meigs 40, Wellston 0

Portsmouth 28, S. Point 21

Portsmouth Sciotoville 16, Franklin Furnace Green 0

Portsmouth W. 33, Oak Hill 0

Proctorville Fairland 21, Coal Grove Dawson-Bryant 6

Racine Southern 38, Crown City S. Gallia 14

Reading 23, Cin. Mariemont 0

Richmond Edison 52, Rayland Buckeye 14

Richwood N. Union 41, Lewistown Indian Lake 7

Riverside Stebbins 34, Sidney 27

Rocky River Lutheran W. 50, Independence 0

Rootstown 18, Ravenna SE 13

Rossford 34, Millbury Lake 0

S. Charleston SE 31, Cedarville 0

Salem 41, Alliance Marlington 7

Salineville Southern 45, E. Palestine 0

Sandusky Perkins 31, Tiffin Columbian 14

Smithville 52, Rittman 0

Solon 25, Euclid 7

Sparta Highland 42, Caledonia River Valley 21

Spring. NE 43, N. Lewisburg Triad 12

Springfield 39, Miamisburg 0

St. Bernard Roger Bacon 28, Cin. Summit Country Day 6

St. Clairsville 41, Fort Leboeuf, Pa. 12

St. Marys Memorial 35, Lima Bath 7

Streetsboro 56, Akr. Springfield 6

Sugarcreek Garaway 33, Magnolia Sandy Valley 7

Sullivan Black River 42, Oberlin Firelands 28

Sunbury Big Walnut 41, Dublin Scioto 7

Sylvania Southview 10, Napoleon 7

Tallmadge 63, Copley 28

Thornville Sheridan 14, Dresden Tri-Valley 13

Tipp City Bethel 14, Casstown Miami E. 0

Tipp City Tippecanoe 63, Fairborn 27

Tol. Cent. Cath. 42, Fremont Ross 0

Tol. Ottawa Hills 41, Northwood 0

Tol. Rogers 19, Tol. Bowsher 18

Tol. St. John's 18, Findlay 10

Tontogany Otsego 58, Elmore Woodmore 7

Toronto 34, Andover Pymatuning Valley 8

Trenton Edgewood 30, Hamilton Ross 7

Troy 61, Greenville 13

Twinsburg 32, Stow-Munroe Falls 14

Uniontown Lake 35, Massillon Perry 7

Urbana 44, Spring. NW 0

Van Wert 48, Elida 16

W. Alexandria Twin Valley S. 9, New Paris National Trail 3

W. Chester Lakota W. 33, Middletown 7

Wapakoneta 28, Celina 22

Warren JFK 44, Cle. Cent. Cath. 8

Waterford 30, Glouster Trimble 6

Waynesfield-Goshen 54, Morral Ridgedale 0

Wellington 35, Sheffield Brookside 10

West Salem Northwestern 17, Jeromesville Hillsdale 12

Westerville Cent. 44, Galloway Westland 6

Westerville S. 45, Cols. Franklin Hts. 0

Westlake 42, Fairview 20

Wheelersburg 35, Lucasville Valley 14

Whitehouse Anthony Wayne 51, Sylvania Northview 7

Williamsburg 14, Bethel-Tate 9

Worthington Christian 61, Zanesville Rosecrans 15

Worthington Kilbourne 30, Westerville N. 26

Youngs. Chaney High School 21, Warren Harding 14

Youngs. Ursuline 56, Youngs. East 8

Zanesville Maysville 21, Warsaw River View 13

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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