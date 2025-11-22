Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 40, McGuffey Upper Scioto Valley 30

Akr. Buchtel 67, Cle. E. Tech 11

Alliance Marlington 47, Massillon Tuslaw 32

Amherst Steele 49, Bay (OH) 48

Arcadia 69, Sycamore Mohawk 44

Arlington 45, Harrod Allen E. 41

Ashland 61, Dalton 56

Ashland Mapleton 40, Kidron Cent. Christian 15

Aurora 50, Chagrin Falls Kenston 46

Bellaire 49, Shadyside 43

Bellville Clear Fork 66, Mansfield Madison 44

Bluffton 64, Cory-Rawson 23

CSG 54, Tree of Life 10

Cambridge 59, Bowerston Conotton Valley 31

Chardon NDCL 53, Gates Mills Hawken 20

Chillicothe Unioto 51, Washington C.H. Miami Trace 17

Cin. Deer Park 42, Cin. Seven Hills 41

Cin. Oak Hills 43, Cin. Mercy-McAuley 29

Cin. Winton Woods 57, Lawrence North, Ind. 20

Cle. Hts. Beaumont 55, Cle. JFK 7

Cols. Bexley 39, Cols. Beechcroft 37

Cols. Briggs 53, Cols. Franklin Hts. 33

Cols. KIPP 36, Northside Christian 33

Day. Oakwood 61, New Carlisle Tecumseh 52

Defiance Ayersville 46, Montpelier 25

Delphos Jefferson 54, Delphos St John's 30

Dola Hardin Northern 36, New Bremen 32

Dresden Tri-Valley 51, Carrollton 44

Dublin Jerome 49, Hilliard Bradley 38

E. Cle. Shaw 15, Cle. John Marshall 0

Edgerton 46, Metamora Evergreen 40

Fredericktown 50, Sparta Highland 41

Geneva 27, Warren Champion 21

Georgetown 67, New Richmond 23

Gorham Fayette 43, W. Unity Hilltop 39

Granville 55, Gahanna Cols. Academy 44

Greenwich S. Cent. 26, Plymouth 23

Hamler Patrick Henry 51, Defiance 41

Hilliard Darby 51, New Albany 46

Howard E. Knox 46, W. Lafayette Ridgewood 36

Huron 41, Norwalk St Paul 34

Jackson 47, Wellston 14

Johnstown Northridge 69, Baltimore Liberty Union 58

Kalida 51, Holgate 12

Kinsman Badger 56, Vienna Mathews 34

LaGrange Keystone 51, Collins Western Reserve 31

Lancaster Fairfield Union 53, Southeastern 27

Lodi Cloverleaf 64, Orrville 37

Loveland 74, Mt. Orab Western Brown 54

Madison 62, Chagrin Falls 36

Magnolia Sandy Valley 50, Minerva 42

Marietta 48, Newcomerstown 41

McArthur Vinton County 55, Oak Hill 14

Mechanicsburg 58, Waynesfield-Goshen 14

Mentor Lake Cath. 49, Chesterland W. Geauga 42

Middletown Madison 47, Franklin 30

Milford Center Fairbanks 57, Marion Elgin 31

Miller City 55, Defiance Tinora 28

Mt Gilead 56, Bucyrus 43

N. Baltimore 43, Tontogany Otsego 41

N. Ridgeville 66, Brunswick 58

N. Royalton 33, Westlake 32

New Franklin Manchester 53, E. Can. 41

Ottoville 67, Van Wert 41

Parma Normandy 63, Elyria 22

Perrysburg 67, Oregon Clay 9

Piketon 39, Waverly 23

Richfield Revere 40, Wooster Triway 38

Richmond Edison 55, Rayland Buckeye 11

Richmond Hts. 57, Cle. St. Martin De Porres 8

Rockford Parkway 39, Union City Mississinawa Valley 36

Sandusky St. Mary 50, Crestline 32

Spencerville 53, Celina 40

Spring. Shawnee 71, N. Lewisburg Triad 13

St Marys 48, Ft. Recovery 32

Streetsboro 43, Akr. Ellet 37

Strongsville 57, Macedonia Nordonia 48

Stryker 30, Pettisville 23

Sylvania Northview 87, Holland Springfield 19

Tallmadge 52, Louisville 37

Thomas Worthington 56, Grove City Cent. Crossing 27

Tiffin Columbian 43, Lexington 29

Tol. Ottawa Hills 66, Tol. Rogers 53

Tol. St. Ursula 42, Sylvania Southview 39

Tol. Whitmer 34, Napoleon 12

Trenton Edgewood 47, Middletown 24

Uniontown Lake 46, Youngs. Boardman 27

Vincent Warren 55, Gallipolis Gallia 36

W. Carrollton 55, Day. Stivers 34

Washington C.H. 44, Williamsport Westfall 41

Wauseon 51, Tol. Bowsher 44

Waynesville 60, Hamilton Ross 31

Westerville Cent. 57, Westerville N. 19

Wickliffe 37, Ashtabula Lakeside 18

Wilmington 62, Bethel-Tate 40

Woodsfield Monroe Cent. 58, Barnesville 15

Zanesville Maysville 62, Uhrichsville Claymont 28

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Greenfield McClain vs. Bainbridge Paint Valley, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

