Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 48, Lodi Cloverleaf 47
Akr. Hoban 79, Cornerstone Christian 58
Andover Pymatuning Valley 68, Bristol 48
Antwerp 61, Defiance Tinora 43
Apple Creek Waynedale 62, Rittman 24
Arcadia 53, N. Baltimore 52
Arcanum 57, Ansonia 48
Arlington 84, Vanlue 36
Ashtabula Edgewood 78, Geneva 55
Ashtabula Lakeside 66, Painesville Harvey 62
Ashville Teays Valley 64, Baltimore Liberty Union 45
Attica Seneca E. 67, Bucyrus Wynford 56
Avon 62, Grafton Midview 52
Avon Lake 71, Olmsted Falls 58
Bascom Hopewell-Loudon 70, Fremont St. Joseph 31
Beaver Eastern 48, McDermott Scioto NW 47
Bellaire 85, Caldwell 72
Bellevue 74, Clyde 65
Beloit W. Branch 51, Girard 41
Berea-Midpark 64, N. Ridgeville 58
Berlin Center Western Reserve 62, Sebring McKinley 41
Bishop Fenwick 54, Hamilton Badin 49
Bishop Ready 52, Bishop Watterson 41
Bluffton 61, Harrod Allen E. 54
Botkins 55, Anna 40
Bradford 64, Newton Local 57
Brecksville-Broadview Hts. 55, Macedonia Nordonia 47
Brookfield 61, Garrettsville Garfield 42
Brooklyn 47, Cuyahoga Hts. 43
Brookville 63, Germantown Valley View 45
Brunswick 68, Euclid 60
Bucyrus 51, New Washington Buckeye Cent. 44
Burton Berkshire 43, Wickliffe 40
Cadiz Harrison Cent. 63, Wintersville Indian Creek 38
Caledonia River Valley 86, Sparta Highland 45
Campbell Memorial 44, Newton Falls 41
Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 37
Can. Cent. Cath. 55, Uniontown Lake 38
Canfield 49, Warren Howland 30
Carey 42, Upper Sandusky 34
Carlisle 61, Monroe 54, OT
Casstown Miami E. 70, Covington 33
Centerville 48, Huber Hts. Wayne 43
Chillicothe Zane Trace 50, Bainbridge Paint Valley 45, OT
Cin. Anderson 71, Lebanon 55
Cin. Elder 44, Cin. Moeller 43
Cin. Gamble Montessori 69, Cin. Oyler 55
Cin. La Salle 40, Cin. St. Xavier 39
Cin. Western Hills 63, Cin. Woodward 61
Cin. Withrow 75, Cin. Aiken 49
Cle. St. Ignatius 72, Tol. Start 41
Convoy Crestview 60, Van Wert Lincolnview 37
Coshocton 57, Crooksville 50
Creston Norwayne 84, Jeromesville Hillsdale 45
Cuyahoga Falls 69, Barberton 54
Dalton 62, Doylestown Chippewa 50
Day. Northridge 57, Sidney Lehman 35
Defiance Ayersville 46, Sherwood Fairview 24
Delaware Hayes 59, Canal Winchester 42
Delphos Jefferson 58, Columbus Grove 43
Delphos St. John's 48, Coldwater 32
Dola Hardin Northern 57, Waynesfield-Goshen 55
Dublin Coffman 45, Cols. Upper Arlington 35
Eastlake North 63, Chagrin Falls Kenston 57
Edgerton 43, Hicksville 41
Edon 48, Gorham Fayette 45
Elyria 84, Amherst Steele 29
Elyria Cath. 77, N. Olmsted 58
Erie McDowell, Pa. 68, Austintown Fitch 48
Fairview 63, Lakewood 55
Findlay 70, Tol. St. Francis 39
Findlay Liberty-Benton 48, Mt. Blanchard Riverdale 11
Ft. Recovery 56, New Knoxville 29
Gahanna Cols. Academy 50, Worthington Christian 45
Gates Mills Hawken 90, Beachwood 61
Genoa Area 61, Tontogany Otsego 51
Grove City Christian 59, Lancaster Fisher Cath. 44
Groveport Madison Christian 48, Shekinah Christian 41
Hamilton 64, W. Chester Lakota W. 55, OT
Hamler Patrick Henry 33, Delta 32
Haviland Wayne Trace 56, Paulding 45
Howard E. Knox 52, Cols. Wellington 46
Hudson 62, Mayfield 55
Huron 49, Oak Harbor 27
Ironton 79, Portsmouth 64
Jefferson Area 69, Conneaut 40
Kalida 49, Continental 30
Kinsman Badger 68, Windham 57
Kirtland 68, Mantua Crestwood 59
Lancaster Fairfield Union 66, Bloom-Carroll 37
Leavittsburg LaBrae 82, Columbiana Crestview 78
Lexington 73, Wooster 50
Liberty Center 64, Metamora Evergreen 55
Liberty Twp. Lakota E. 49, Cin. Sycamore 44
Lima Perry 67, Morral Ridgedale 33
Lima Shawnee 77, Kenton 43
Lima Sr. 61, Fremont Ross 53
Louisville 82, Canal Fulton Northwest 60
Louisville Aquinas 70, Warren JFK 52
Lowellville 69, Atwater Waterloo 41
Mansfield Madison 57, Millersburg W. Holmes 52
Mansfield Sr. 70, Ashland 61
Maple Hts. 75, Warrensville Hts. 35
Marion Elgin 58, Lima Temple Christian 51
Marion Harding 58, Ontario 31
Marysville 55, Delaware Olentangy Berlin 53
Mason 51, Cin. Oak Hills 40
Massillon Perry 42, N. Can. Hoover 37
McArthur Vinton County 69, Wellston 40
McGuffey Upper Scioto Valley 74, Mt. Victory Ridgemont 44
Medina 68, Mentor 63
Medina Highland 70, Aurora 48
Mineral Ridge 65, N. Jackson Jackson-Milton 59
Minerva 64, E. Can. 56, 2OT
Minford 64, Wheelersburg 28
Mogadore 73, Ravenna SE 56
New Bremen 85, Minster 24
New Middletown Spring. 64, McDonald 50
New Philadelphia 64, Mt. Vernon 35
Norton 85, Mogadore Field 54
Oberlin 72, Lorain Clearview 67
Oberlin Firelands 62, Sullivan Black River 46
Old Fort 70, Kansas Lakota 15
Orange 54, Chesterland W. Geauga 43
Ottawa-Glandorf 65, Defiance 62
Ottoville 56, Lima Cent. Cath. 51
Painesville Riverside 69, Chardon 62
Pandora-Gilboa 64, McComb 36
Parma Padua 61, Mentor Lake Cath. 58
Pataskala Licking Hts. 52, Pataskala Watkins Memorial 32
Pickerington Cent. 51, Lancaster 38
Pickerington N. 38, New Albany 34
Plain City Jonathan Alder 51, Spring. Shawnee 40
Port Clinton 54, Castalia Margaretta 49
Racine Southern 57, Shadyside 49
Ravenna 61, Peninsula Woodridge 52
Richmond Hts. 83, Chagrin Falls 40
Richwood N. Union 67, Lewistown Indian Lake 65
Rossford 74, Elmore Woodmore 27
Russia 39, Ft. Loramie 37
S. Point 62, Coal Grove Dawson-Bryant 40
Salem 69, Hubbard 56
Sandusky 78, Norwalk 63
Sandusky St. Mary 54, Gibsonburg 30
Sarahsville Shenandoah 64, Wheeling Central, W.Va. 50
Shelby 76, Bellville Clear Fork 63
Sidney 69, Greenville 59
Smithville 74, West Salem Northwestern 45
Spencerville 71, Ada 35
Spring. Emmanuel Christian 40, Legacy Christian 39
St. Bernard Roger Bacon 55, Cin. N. College Hill 43
St. Henry 57, Rockford Parkway 52
St. Marys Memorial 79, Lima Bath 48
Stow-Munroe Falls 63, Twinsburg 41
Streetsboro 56, Akr. Springfield 51
Struthers 65, Columbiana 44
Sugarcreek Garaway 61, Navarre Fairless 36
Swanton 36, Bryan 31
Sycamore Mohawk 50, N. Robinson Col. Crawford 29
Tallmadge 49, Copley 48
Thornville Sheridan 39, New Concord John Glenn 33
Tiffin Calvert 53, New Riegel 39
Tol. Cent. Cath. 54, Tol. Whitmer 43
Tol. Emmanuel Baptist 83, Tol. Ottawa Hills 57
Toledo St. John's Jesuit 63, Oregon Clay 52
Tree of Life 63, Liberty Christian Academy 28
Troy 62, Piqua 54
Troy Christian 60, Tipp City Bethel 42
University, W.Va. 68, St. Clairsville 55
Urbana 64, St. Paris Graham 30
Van Buren 54, Cory-Rawson 41
Van Wert 56, Elida 53
Versailles 56, Maria Stein Marion Local 48
Vienna Mathews 53, Ashtabula St. John 41
W. Alexandria Twin Valley S. 62, Pitsburg Franklin-Monroe 59
W. Unity Hilltop 53, Holgate 52, OT
Wapakoneta 44, Celina 36
Warren Harding 50, Youngs. Boardman 42
Waterford 57, Reedsville Eastern 41
Wauseon 65, Archbold 42
Wellsville 93, Richmond Edison 61
Westerville Cent. 85, Galloway Westland 33
Westerville N. 68, Worthington Kilbourne 39
Westerville S. 80, Cols. Franklin Hts. 39
Whitehouse Anthony Wayne 56, Sylvania Northview 46
Willard 82, Milan Edison 62
Williamsport Westfall 69, Piketon 48
Willoughby S. 56, Madison 52
Youngs. Chaney High School 50, Poland Seminary 45
Youngs. Liberty 48, Warren Champion 44
Youngs. Ursuline 66, Youngs. Mooney 49
Zanesville Maysville 88, Warsaw River View 67
Zanesville W. Muskingum 44, New Lexington 36
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/