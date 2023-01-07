Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akron Garfield 57, Akr. East 56
Alliance Marlington 64, Salem 55
Arcadia 55, Mt. Blanchard Riverdale 50
Arcanum 47, New Paris National Trail 29
Arlington 54, McComb 32
Attica Seneca E. 0, Morral Ridgedale 0
Atwater Waterloo 38, Mineral Ridge 35
Austintown Fitch 50, Youngs. Boardman 47
Bellaire 75, Belmont Union Local 62
Belpre 55, Waterford 46
Berlin Center Western Reserve 42, McDonald 38
Bethel-Tate 55, Blanchester 46
Bishop Ready 44, Bishop Watterson 35
Bristol 66, Warren Lordstown 24
Campbell Memorial 73, Warren Champion 51
Canfield S. Range 61, Cortland Lakeview 37
Carlisle 58, Franklin 46
Carrollton 39, Beloit W. Branch 34
Casstown Miami E. 55, Tipp City Bethel 32
Celina 41, Kenton 39
Centerville 85, Huber Hts. Wayne 56
Cin. Sycamore 71, Mason 32
Coldwater 48, New Bremen 47
Cols. Eastmoor 74, Cols. Briggs 66
Cols. St. Charles 44, Cols. DeSales 35
Columbiana 58, Leetonia 22
Convoy Crestview 55, Bluffton 45
Creston Norwayne 81, Jeromesville Hillsdale 52
Dalton 72, Doylestown Chippewa 56
Danville 65, Howard E. Knox 38
Day. Chaminade Julienne 86, Bishop Fenwick 74
Day. Oakwood 60, Bellbrook 47
Defiance 60, Lima Shawnee 52
Findlay 73, Fremont Ross 48
Franklin Furnace Green 56, Portsmouth Notre Dame 49
Fredericktown 59, Centerburg 50
Gahanna Lincoln 55, Grove City 44
Garfield Hts. 57, Lorain 39
Garrettsville Garfield 62, Youngs. Liberty 55
Girard 47, Jefferson Area 44
Gnadenhutten Indian Valley 47, Berlin Hiland 36
Hamilton Ross 59, Trenton Edgewood 43
Hannibal River 54, Barnesville 32
Hanoverton United 43, E. Palestine 38
Hartville Lake Center Christian 71, Rootstown 44
Heartland Christian 70, Southington Chalker 43
Hilliard Bradley 63, Lewis Center Olentangy Orange 55
Huron 50, Willard 37
Independent Baptist Academy, Md. 59, Milford Christian Academy 8
Ironton 64, Coal Grove Dawson-Bryant 43
Kettering Alter 54, Cin. McNicholas 21
Kings Mills Kings 85, Lebanon 65
Kinsman Badger 74, Conneaut Area, Pa. 29
LaGrange Keystone 49, Columbia Station Columbia 41
Lakewood St. Edward 86, Cle. St. Ignatius 64
Leavittsburg LaBrae 64, Brookfield 48
Leavittsburg LaBrae 64, Brookville 48
Leesburg Fairfield 73, W. Union 32
Legacy Christian 52, Spring. Emmanuel Christian 31
London 48, Spring. Shawnee 45
Lore City Buckeye Trail 51, Cambridge 46
Louisville 55, Canfield 46
Louisville Aquinas 75, Warren JFK 64
Lowellville 60, Sebring McKinley 23
Lucasville Valley 61, Wheelersburg 59
Magnolia Sandy Valley 58, E. Can. 35
Malvern 66, Zoarville Tuscarawas Valley 38
Mansfield Christian 54, Kidron Cent. Christian 53
Maria Stein Marion Local 58, New Knoxville 29
Marietta 61, Beverly Ft. Frye 42
Marion Harding 63, Ontario 47
Martins Ferry 71, St. Clairsville 61
Massillon Jackson 84, Massillon Perry 62
Medina 80, Solon 49
Middlefield Cardinal 54, Vienna Mathews 50
Mogadore 69, Ravenna SE 44
Montpelier 32, Edon 30
Mowrystown Whiteoak 56, Manchester 46
Mt. Gilead 66, Cardington-Lincoln 51
Mt. Orab Western Brown 54, Batavia 41
Mt. Vernon 66, Ashland 43
N. Ridgeville 59, Grafton Midview 54
New Concord John Glenn 69, Crooksville 42
New Lexington 66, Warsaw River View 46
New Middletown Spring. 71, N. Jackson Jackson-Milton 39
New Philadelphia 62, Mansfield Sr. 42
New Richmond 71, Wilmington 63
Newton Falls 60, Columbiana Crestview 49
Niles McKinley 79, Hubbard 61
Ottawa-Glandorf 78, St. Marys Memorial 44
Painesville Riverside 65, Chardon 47
Parma Hts. Holy Name 71, Medina Buckeye 60
Paulding 56, Defiance Ayersville 50
Peninsula Woodridge 64, Mogadore Field 44
Piketon 62, Chillicothe Huntington 46
Pitsburg Franklin-Monroe 55, Lewisburg Tri-County N. 46
Ravenna 45, Norton 40
S. Webster 70, Beaver Eastern 40
Sidney 57, Greenville 24
Spring. Cath. Cent. 74, Spring. NE 40
St. Bernard Roger Bacon 50, Cin. N. College Hill 41
St. Henry 70, Minster 66
Strasburg-Franklin 50, Uhrichsville Claymont 29
Streetsboro 45, Akr. Coventry 41
Struthers 62, Poland Seminary 58
Sugar Grove Berne Union 64, Groveport Madison Christian 59
Sugarcreek Garaway 65, Caldwell 36
Sylvania Northview 63, Bowling Green 62
Thornville Sheridan 75, Coshocton 47
Tipp City Tippecanoe 53, Vandalia Butler 40
Union City Mississinawa Valley 52, W. Alexandria Twin Valley S. 45
Versailles 67, Rockford Parkway 50
Warren Harding 56, Warren Howland 51
Wellsville 53, Lisbon David Anderson 51
Westerville Cent. 76, Galloway Westland 37
Westerville N. 78, Sunbury Big Walnut 58
Wintersville Indian Creek 49, Cadiz Harrison Cent. 26
Youngs. East 45, Youngs. Mooney 44
Youngs. Ursuline 80, Youngs. Chaney High School 65
Youngs. Valley Christian 50, Salineville Southern 34
Zanesville Maysville 59, Zanesville W. Muskingum 47
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/