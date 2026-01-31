Friday's Scores

news
By The Associated Press
18 hours ago
X

GIRLS PREP BASKETBALL=

Attica Seneca E. 44, Upper Sandusky 43, 2OT

Batavia 58, New Richmond 23

Bellville Clear Fork 64, Caledonia River Valley 36

Berea-Midpark 61, Avon 53

Carey 33, Bucyrus Wynford 20

Cin. Madeira 45, Cin. Wyoming 27

Cin. Princeton 72, Cin. Colerain 30

Cin. West Clermont 70, Morrow Little Miami 22

Cols. Upper Arlington 25, Powell Olentangy Liberty 23

Cornerstone Christian 63, Elyria Open Door 26

Dublin Coffman 54, Lewis Center Olentangy Orange 41

Dublin Scioto 60, Galloway Westland 33

Fairfield Christian 59, Millersport 51

Galion 22, Marion Harding High School 20

Gates Mills Hawken 53, Shaker Hts. Hathaway Brown 20

Grove City 55, Westerville Cent. 46

Hilliard Bradley 50, Hilliard Davidson 33

Hilliard Darby 38, Dublin Jerome 32

Jackson Lumen Christi, Mich. 42, Notre Dame Academy 31

Lewis Center Olentangy 68, Marysville 56

Logan 56, Reynoldsburg 45

Marion Pleasant 44, Shelby 39

Mechanicsburg 53, W. Jefferson 41

Medina Christian Academy 49, Andrews Osborne Academy 40

Mentor 79, Shaker Hts. 19

Morral Ridgedale 35, Crestline 25

Mt. Notre Dame 69, Bishop Hartley 41

N. Robinson Col. Crawford 60, Bucyrus 11

New Albany 44, Gahanna Lincoln 38

New Lebanon Dixie 33, W. Alexandria Twin Valley S. 30

Newark 72, Canal Winchester 29

Northside Christian 20, Granville Christian 18

Ontario 56, Sparta Highland 30

Rocky River 64, Bay (OH) 39

Shekinah Christian 55, Delaware Christian 36

Sycamore Mohawk 56, New Washington Buckeye Cent. 49

Thomas Worthington 25, Delaware Olentangy Berlin 23

W. Chester Lakota W. 51, Liberty Twp. Lakota E. 42

Worthington Kilbourne 58, Hayes 41

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

