Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Akr. Coventry 21, Norton 14
Albany Alexander 30, Bidwell River Valley 0
Amanda-Clearcreek 38, Circleville 18
Ansonia 53, Union City Mississinawa Valley 7
Arcadia 53, Cory-Rawson 6
Archbold 44, Metamora Evergreen 0
Arlington 43, Leipsic 0
Ashland Crestview 62, New London 14
Avon 42, N. Olmsted 14
Avon Lake 21, Amherst Steele 7
Baltimore Liberty Union 77, Cols. Grandview Hts. 6
Barnesville 22, Sarahsville Shenandoah 8
Bellaire 25, Toronto 6
Bellevue 20, Tiffin Columbian 13
Beloit W. Branch 37, Carrollton 20
Beverly Ft. Frye 49, Williamstown, W.Va. 7
Bishop Hartley 49, Cols. St. Charles 10
Bishop Watterson 35, Cols. DeSales 34, 2OT
Bloom-Carroll 14, Logan 0
Bowerston Conotton Valley 48, Madonna, W.Va. 0
Bridgeport 46, Beallsville 14
Brookville 28, Monroe 3
Bucyrus Wynford 40, Attica Seneca E. 7
Byesville Meadowbrook 36, Coshocton 28
Cadiz Harrison Cent. 40, Belmont Union Local 20
Caldwell 36, Woodsfield Monroe Cent. 33
Caledonia River Valley 28, Marion Pleasant 14
Canal Fulton Northwest 49, Akr. Manchester 7
Canfield 31, Dover 10
Canfield S. Range 52, Jefferson Area 20
Carey 64, Upper Sandusky 0
Chardon 35, Painesville Riverside 7
Chillicothe Zane Trace 36, Southeastern 22
Cin. Anderson 42, Cin. West Clermont 0
Cin. Colerain 42, Middletown 6
Circleville Logan Elm 34, Lancaster Fairfield Union 14
Coldwater 24, New Bremen 7
Cols. Hamilton Twp. 21, Ashville Teays Valley 12
Columbia Station Columbia 30, Wellington 12
Columbus Grove 45, Delphos Jefferson 6
Creston Norwayne 35, Apple Creek Waynedale 0
Crooksville 47, Zanesville W. Muskingum 6
Danville 14, Galion Northmor 12
Defiance Tinora 54, Antwerp 0
Delta 44, Swanton 0
Doylestown Chippewa 17, Rittman 14
Dresden Tri-Valley 35, Warsaw River View 21
Dublin Coffman 49, Hilliard Davidson 0
Dublin Scioto 41, Cols. Franklin Hts. 0
Edgerton 42, Defiance Ayersville 6
Edon 46, Montpelier 14
Elmore Woodmore 43, Fostoria 36
Elyria Cath. 33, Medina Buckeye 14
Findlay Liberty-Benton 31, McComb 0
Frankfort Adena 64, Piketon 30
Franklin 9, Germantown Valley View 3, OT
Fremont Ross 28, Tol. Whitmer 26
Ft. Recovery 24, Anna 7
Garfield Hts. Trinity 35, Cuyahoga Hts. 3
Garrettsville Garfield 27, Warren JFK 21
Gibsonburg 54, Castalia Margaretta 7
Glouster Trimble 57, Racine Southern 0
Granville 28, Pataskala Watkins Memorial 9
Green 28, Zanesville 0
Grove City Cent. Crossing 32, Newark 7
Hamilton 41, Cin. Oak Hills 13
Hamilton Badin 42, Bishop Fenwick 6
Harrod Allen E. 50, Paulding 14
Holgate 56, Stryker 0
Hubbard 25, Girard 7
Huber Hts. Wayne 70, Beavercreek 8
Huron 42, Vermilion 7
Independence 16, Rocky River Lutheran W. 6
Ironton 41, Ironton Rock Hill 0
Jamestown Greeneview 35, Spring. Cath. Cent. 7
Jeromesville Hillsdale 31, Smithville 7
Kettering Fairmont 21, Miamisburg 7
Kirtland 58, Orwell Grand Valley 0
LaGrange Keystone 28, Sheffield Brookside 13
Lakewood 55, Parma Normandy 14
Lewis Center Olentangy 37, Hilliard Darby 6
Lewis Center Olentangy Orange 31, Cols. Upper Arlington 14
Lewisburg Tri-County N. 25, Casstown Miami E. 14
Liberty Center 36, Bryan 18
Liberty Twp. Lakota E. 28, Cin. Princeton 19
Lima Shawnee 9, Wapakoneta 7
London 34, Spring. Shawnee 7
London Madison Plains 28, S. Charleston SE 7
Louisville Aquinas 21, Rootstown 0
Lucas 42, Troy Christian 0
Marion Elgin 44, Mt. Victory Ridgemont 28
Marion Harding 14, Mansfield Madison 7
Marysville 31, Thomas Worthington 0
Medina 61, Elyria 7
Mentor 38, Brunswick 0
Middletown Madison Senior 30, Carlisle 20
Milan Edison 22, Oak Harbor 16
Millbury Lake 30, Bloomdale Elmwood 13
Millersburg W. Holmes 16, Lexington 0
Milton-Union 26, Camden Preble Shawnee 8
Minster 10, Delphos St. John's 7
Monroeville 21, Plymouth 12
Mt. Blanchard Riverdale 14, Van Buren 10
Mt. Orab Western Brown 29, Goshen 15
N. Robinson Col. Crawford 20, Sycamore Mohawk 14
Navarre Fairless 38, Wooster Triway 0
New Albany 49, Galloway Westland 0
New Concord John Glenn 26, Zanesville Maysville 0
Newark Licking Valley 28, Pataskala Licking Hts. 14
Oberlin Firelands 55, Lorain Clearview 0
Ottawa-Glandorf 20, Lima Bath 17
Parma Hts. Holy Name 34, Rocky River 0
Pemberville Eastwood 14, Rossford 0
Perrysburg 31, Napoleon 14
Pickerington Cent. 43, Groveport-Madison 3
Pickerington N. 47, Grove City 24
Piqua 27, Riverside Stebbins 0
Poland Seminary 44, Cortland Lakeview 6
Port Clinton 54, Willard 0
Portsmouth W. 28, Lucasville Valley 14
Reedsville Eastern 10, Waterford 8
Richmond Edison 41, Steubenville Cath. Cent. 7
Shelby 42, Galion 6
Sherwood Fairview 69, Woodlan, Ind. 0
Sidney 28, Xenia 21
St. Bernard Roger Bacon 37, Cin. Summit Country Day 8
Sugarcreek Garaway 48, Zoarville Tuscarawas Valley 21
Sullivan Black River 49, Oberlin 8
Sunbury Big Walnut 31, Worthington Kilbourne 0
Sylvania Northview 42, Maumee 0
Thornville Sheridan 42, Philo 14
Tontogany Otsego 32, Genoa Area 0
Uniontown Lake 35, Can. Glenoak 0
Van Wert 34, St. Marys Memorial 28
Vandalia Butler 17, Greenville 6
Versailles 21, Rockford Parkway 12
Vincent Warren 41, Pomeroy Meigs 0
W. Chester Lakota W. 21, Fairfield 7
W. Lafayette Ridgewood 34, Gnadenhutten Indian Valley 7
Wauseon 51, Hamler Patrick Henry 7
West Salem Northwestern 7, Dalton 6
Westerville N. 21, Canal Winchester 7
Westerville S. 59, Delaware Hayes 20
Wintersville Indian Creek 30, Rayland Buckeye 8
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Akr. Kenmore-Garfield vs. Akr. Buchtel, ppd.
Athens vs. Wellston, ccd.
Fremont St. Joseph vs. Sandusky St. Mary, ccd.
Ravenna SE vs. Willard, ccd.
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