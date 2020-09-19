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Friday's Scores

news | 8 minutes ago
By The Associated Press
Friday's Scores

PREP FOOTBALL=

Akr. Coventry 21, Norton 14

Albany Alexander 30, Bidwell River Valley 0

Amanda-Clearcreek 38, Circleville 18

Ansonia 53, Union City Mississinawa Valley 7

Arcadia 53, Cory-Rawson 6

Archbold 44, Metamora Evergreen 0

Arlington 43, Leipsic 0

Ashland Crestview 62, New London 14

Avon 42, N. Olmsted 14

Avon Lake 21, Amherst Steele 7

Baltimore Liberty Union 77, Cols. Grandview Hts. 6

Barnesville 22, Sarahsville Shenandoah 8

Bellaire 25, Toronto 6

Bellevue 20, Tiffin Columbian 13

Beloit W. Branch 37, Carrollton 20

Beverly Ft. Frye 49, Williamstown, W.Va. 7

Bishop Hartley 49, Cols. St. Charles 10

Bishop Watterson 35, Cols. DeSales 34, 2OT

Bloom-Carroll 14, Logan 0

Bowerston Conotton Valley 48, Madonna, W.Va. 0

Bridgeport 46, Beallsville 14

Brookville 28, Monroe 3

Bucyrus Wynford 40, Attica Seneca E. 7

Byesville Meadowbrook 36, Coshocton 28

Cadiz Harrison Cent. 40, Belmont Union Local 20

Caldwell 36, Woodsfield Monroe Cent. 33

Caledonia River Valley 28, Marion Pleasant 14

Canal Fulton Northwest 49, Akr. Manchester 7

Canfield 31, Dover 10

Canfield S. Range 52, Jefferson Area 20

Carey 64, Upper Sandusky 0

Chardon 35, Painesville Riverside 7

Chillicothe Zane Trace 36, Southeastern 22

Cin. Anderson 42, Cin. West Clermont 0

Cin. Colerain 42, Middletown 6

Circleville Logan Elm 34, Lancaster Fairfield Union 14

Coldwater 24, New Bremen 7

Cols. Hamilton Twp. 21, Ashville Teays Valley 12

Columbia Station Columbia 30, Wellington 12

Columbus Grove 45, Delphos Jefferson 6

Creston Norwayne 35, Apple Creek Waynedale 0

Crooksville 47, Zanesville W. Muskingum 6

Danville 14, Galion Northmor 12

Defiance Tinora 54, Antwerp 0

Delta 44, Swanton 0

Doylestown Chippewa 17, Rittman 14

Dresden Tri-Valley 35, Warsaw River View 21

Dublin Coffman 49, Hilliard Davidson 0

Dublin Scioto 41, Cols. Franklin Hts. 0

Edgerton 42, Defiance Ayersville 6

Edon 46, Montpelier 14

Elmore Woodmore 43, Fostoria 36

Elyria Cath. 33, Medina Buckeye 14

Findlay Liberty-Benton 31, McComb 0

Frankfort Adena 64, Piketon 30

Franklin 9, Germantown Valley View 3, OT

Fremont Ross 28, Tol. Whitmer 26

Ft. Recovery 24, Anna 7

Garfield Hts. Trinity 35, Cuyahoga Hts. 3

Garrettsville Garfield 27, Warren JFK 21

Gibsonburg 54, Castalia Margaretta 7

Glouster Trimble 57, Racine Southern 0

Granville 28, Pataskala Watkins Memorial 9

Green 28, Zanesville 0

Grove City Cent. Crossing 32, Newark 7

Hamilton 41, Cin. Oak Hills 13

Hamilton Badin 42, Bishop Fenwick 6

Harrod Allen E. 50, Paulding 14

Holgate 56, Stryker 0

Hubbard 25, Girard 7

Huber Hts. Wayne 70, Beavercreek 8

Huron 42, Vermilion 7

Independence 16, Rocky River Lutheran W. 6

Ironton 41, Ironton Rock Hill 0

Jamestown Greeneview 35, Spring. Cath. Cent. 7

Jeromesville Hillsdale 31, Smithville 7

Kettering Fairmont 21, Miamisburg 7

Kirtland 58, Orwell Grand Valley 0

LaGrange Keystone 28, Sheffield Brookside 13

Lakewood 55, Parma Normandy 14

Lewis Center Olentangy 37, Hilliard Darby 6

Lewis Center Olentangy Orange 31, Cols. Upper Arlington 14

Lewisburg Tri-County N. 25, Casstown Miami E. 14

Liberty Center 36, Bryan 18

Liberty Twp. Lakota E. 28, Cin. Princeton 19

Lima Shawnee 9, Wapakoneta 7

London 34, Spring. Shawnee 7

London Madison Plains 28, S. Charleston SE 7

Louisville Aquinas 21, Rootstown 0

Lucas 42, Troy Christian 0

Marion Elgin 44, Mt. Victory Ridgemont 28

Marion Harding 14, Mansfield Madison 7

Marysville 31, Thomas Worthington 0

Medina 61, Elyria 7

Mentor 38, Brunswick 0

Middletown Madison Senior 30, Carlisle 20

Milan Edison 22, Oak Harbor 16

Millbury Lake 30, Bloomdale Elmwood 13

Millersburg W. Holmes 16, Lexington 0

Milton-Union 26, Camden Preble Shawnee 8

Minster 10, Delphos St. John's 7

Monroeville 21, Plymouth 12

Mt. Blanchard Riverdale 14, Van Buren 10

Mt. Orab Western Brown 29, Goshen 15

N. Robinson Col. Crawford 20, Sycamore Mohawk 14

Navarre Fairless 38, Wooster Triway 0

New Albany 49, Galloway Westland 0

New Concord John Glenn 26, Zanesville Maysville 0

Newark Licking Valley 28, Pataskala Licking Hts. 14

Oberlin Firelands 55, Lorain Clearview 0

Ottawa-Glandorf 20, Lima Bath 17

Parma Hts. Holy Name 34, Rocky River 0

Pemberville Eastwood 14, Rossford 0

Perrysburg 31, Napoleon 14

Pickerington Cent. 43, Groveport-Madison 3

Pickerington N. 47, Grove City 24

Piqua 27, Riverside Stebbins 0

Poland Seminary 44, Cortland Lakeview 6

Port Clinton 54, Willard 0

Portsmouth W. 28, Lucasville Valley 14

Reedsville Eastern 10, Waterford 8

Richmond Edison 41, Steubenville Cath. Cent. 7

Shelby 42, Galion 6

Sherwood Fairview 69, Woodlan, Ind. 0

Sidney 28, Xenia 21

St. Bernard Roger Bacon 37, Cin. Summit Country Day 8

Sugarcreek Garaway 48, Zoarville Tuscarawas Valley 21

Sullivan Black River 49, Oberlin 8

Sunbury Big Walnut 31, Worthington Kilbourne 0

Sylvania Northview 42, Maumee 0

Thornville Sheridan 42, Philo 14

Tontogany Otsego 32, Genoa Area 0

Uniontown Lake 35, Can. Glenoak 0

Van Wert 34, St. Marys Memorial 28

Vandalia Butler 17, Greenville 6

Versailles 21, Rockford Parkway 12

Vincent Warren 41, Pomeroy Meigs 0

W. Chester Lakota W. 21, Fairfield 7

W. Lafayette Ridgewood 34, Gnadenhutten Indian Valley 7

Wauseon 51, Hamler Patrick Henry 7

West Salem Northwestern 7, Dalton 6

Westerville N. 21, Canal Winchester 7

Westerville S. 59, Delaware Hayes 20

Wintersville Indian Creek 30, Rayland Buckeye 8

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. Kenmore-Garfield vs. Akr. Buchtel, ppd.

Athens vs. Wellston, ccd.

Fremont St. Joseph vs. Sandusky St. Mary, ccd.

Ravenna SE vs. Willard, ccd.

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