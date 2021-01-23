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Friday's Scores

news | Updated 20 minutes ago
By The Associated Press
Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 71, Cuyahoga Falls CVCA 52

Amherst Steele 76, Grafton Midview 64

Antwerp 54, Defiance Ayersville 28

Archbold 52, Liberty Center 48

Arlington 54, McComb 38

Ashtabula Lakeside 70, Painesville Harvey 36

Atwater Waterloo 70, Sebring McKinley 37

Baltimore Liberty Union 76, Ashville Teays Valley 56

Batavia 50, New Richmond 44

Berlin Hiland 46, Uhrichsville Claymont 43

Bradford 79, Union City Mississinawa Valley 57

Bridgeport 82, Beallsville 54

Bryan 66, Delta 40

Cadiz Harrison Cent. 66, Belmont Union Local 63

Canal Fulton Northwest 67, Navarre Fairless 50

Canal Winchester 62, Cols. Franklin Hts. 40

Canal Winchester Harvest Prep 86, Sugar Grove Berne Union 44

Canfield 58, Warren Harding 43

Cardington-Lincoln 58, Danville 48

Casstown Miami E. 49, Covington 48

Castalia Margaretta 86, Milan Edison 42

Cedarville 59, Milford Center Fairbanks 49

Centerville 71, Miamisburg 49

Chillicothe Unioto 49, Piketon 46

Cin. Country Day 59, Cin. Gamble Montessori 54

Cin. Moeller 58, Cin. St. Xavier 44

Cin. Woodward 72, Cin. Aiken 69

Circleville Logan Elm 52, Bloom-Carroll 42

Coldwater 53, Versailles 50

Collins Western Reserve 70, Ashland Crestview 44

Cols. DeSales 61, Bishop Hartley 58

Columbiana Crestview 45, Warren Champion 42

Continental 58, Montpelier 47

Convoy Crestview 72, Ada 31

Creston Norwayne 57, Rittman 47

Cuyahoga Hts. 53, Rocky River Lutheran W. 44

Dalton 72, Jeromesville Hillsdale 46

Day. Northridge 67, New Lebanon Dixie 57

Day. Ponitz Tech. 65, Day. Meadowdale 28

DeGraff Riverside 41, Marion Elgin 34

Defiance 66, Lima Bath 48

Delaware Hayes 46, Westerville N. 42

Delphos Jefferson 47, Paulding 45

Dola Hardin Northern 71, Lima Temple Christian 38

Elmore Woodmore 52, Bloomdale Elmwood 39

Euclid 66, Elyria 53

Franklin 79, Waynesville 57

Fredericktown 42, Sparta Highland 32

Ft. Loramie 49, Botkins 40

Gahanna Lincoln 90, Galloway Westland 45

Gallipolis Gallia 51, Ironton 46

Gates Mills Hawken 64, Geneva 54

Girard, Pa. 54, Conneaut 34

Glouster Trimble 72, Reedsville Eastern 36

Green 46, N. Can. Hoover 44

Greenwich S. Cent. 66, Plymouth 59

Grove City 58, New Albany 45

Haviland Wayne Trace 50, Edgerton 41

Hicksville 46, Defiance Tinora 33

Hilliard Bradley 68, Cols. Upper Arlington 43

Hillsboro 73, Jackson 64

Holgate 48, Sherwood Fairview 38

Independence 79, Brooklyn 54

Kettering Alter 54, Bishop Fenwick 41

Leavittsburg LaBrae 70, Campbell Memorial 35

Lebanon 39, Springboro 24

Leetonia 48, E. Palestine 25

Legacy Christian 57, Spring. Emmanuel Christian 43

Liberty Twp. Lakota E. 66, Cin. Sycamore 39

Lima Perry 67, Mt. Victory Ridgemont 46

Lisbon Beaver 70, Richmond Edison 37

Loudonville 50, Kidron Cent. Christian 47

Lucas 78, Mansfield St. Peter's 21

Lynchburg-Clay 61, Ripley-Union-Lewis-Huntington 60

Lyndhurst Brush 79, Painesville Riverside 53

Madison 84, Eastlake North 62

Malvern 85, Newcomerstown 38

Mansfield Christian 57, Crestline 50

Mantua Crestwood 70, Orwell Grand Valley 63, OT

Martins Ferry 52, Rayland Buckeye 49

Marysville 67, Hilliard Darby 45

Mason 53, Cin. Oak Hills 48

Massillon Tuslaw 55, Orrville 34

Mechanicsburg 61, S. Charleston SE 34

Medina 79, Solon 73

Mentor 90, Brunswick 72

Millbury Lake def. Rossford, forfeit

Mineral Ridge 76, Berlin Center Western Reserve 65

Minerva 60, Alliance 54

Minster 50, Maria Stein Marion Local 37

Mt. Vernon 65, Millersburg W. Holmes 48

N. Baltimore 44, Arcadia 33

N. Ridgeville 58, N. Olmsted 56

New Bremen 57, Rockford Parkway 50

New Knoxville 57, Delphos St. John's 50

New Philadelphia 55, Marietta 42

Norwalk St. Paul 66, New London 58

Oak Harbor 50, Willard 43

Old Fort 71, Fremont St. Joseph 37

Olmsted Falls 72, Westlake 69

Orange 52, Chesterland W. Geauga 32

Ottawa-Glandorf 80, Celina 43

Ottoville 74, Ft. Jennings 42

Pandora-Gilboa 63, Vanlue 48

Parma 48, Rocky River 45

Pataskala Licking Hts. 55, Granville 49

Pemberville Eastwood 63, Fostoria 45

Pickerington Cent. 52, Newark 30

Pickerington N. 51, Westerville Cent. 50

Poland Seminary 54, Girard 33

Port Clinton 45, Huron 42

Powell Olentangy Liberty 58, Dublin Coffman 56

Reynoldsburg 61, Groveport-Madison 47

Richmond Hts. 87, Garfield Hts. Trinity 44

Sandusky 64, Clyde 61, OT

Sandusky St. Mary 61, New Riegel 40

Sardinia Eastern Brown 50, Seaman N. Adams 46

Shaker Hts. 73, Cle. Hts. 68

Sidney 77, Troy 46

Smithville 46, Apple Creek Waynedale 29

Spencerville 47, Bluffton 36

Springfield 74, Beavercreek 71

St. Clairsville 80, Bellaire 51

St. Henry 43, Ft. Recovery 42

Steubenville 57, Steubenville Cath. Cent. 42

Strasburg-Franklin 45, Lore City Buckeye Trail 39

Streetsboro 54, Ravenna 45

Thomas Worthington 55, Dublin Jerome 42

Thornville Sheridan 65, Byesville Meadowbrook 44

Tiffin Calvert 60, Gibsonburg 40

Tiffin Columbian 58, Norwalk 57

Tipp City Bethel 63, New Paris National Trail 62

Tol. Christian 68, Tol. Maumee Valley 50

Van Wert Lincolnview 86, Harrod Allen E. 48

W. Chester Lakota W. 76, Hamilton 63

Wadsworth 48, Cuyahoga Falls 46

Wapakoneta 55, Elida 35

Warrensville Hts. 64, Lorain 49

Washington C.H. 67, Chillicothe 62

Wauseon 52, Swanton 39

Westerville S. 52, Sunbury Big Walnut 49

Whitehouse Anthony Wayne 40, Perrysburg 36

Woodsfield Monroe Cent. 59, New Matamoras Frontier 33

Wooster 54, Mansfield Sr. 44

Wooster Triway 55, Mansfield Madison 44

Worthington Kilbourne 60, Dublin Scioto 30

Youngs. Boardman 55, Beloit W. Branch 36

Youngs. Chaney High School 61, Grand River Academy 46

Youngs. Ursuline 67, Youngs. East 66, OT

Zanesville Maysville 57, Coshocton 52

Zoarville Tuscarawas Valley 41, Gnadenhutten Indian Valley 38

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Lakeside Danbury vs. Bascom Hopewell-Loudon, ppd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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