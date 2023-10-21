Friday's Scores

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By The Associated Press
20 minutes ago
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PREP FOOTBALL=

Alliance 36, Alliance Marlington 0

Andover Pymatuning Valley 36, Windham 0

Anna 40, Rockford Parkway 6

Ansonia 46, Union City Mississinawa Valley 6

Ashland Mapleton 28, Ashland Crestview 18

Athens 19, Nelsonville-York 13

Aurora 9, Medina Highland 7

Avon 45, Avon Lake 0

Barnesville 40, Belmont Union Local 19

Bascom Hopewell-Loudon 19, Tiffin Calvert 7

Bay Village Bay 21, N. Olmsted 20

Beaver Eastern 43, Franklin Furnace Green 7

Bellville Clear Fork 8, Caledonia River Valley 0

Beverly Ft. Frye 16, Waterford 0

Bishop Fenwick 42, Day. Carroll 0

Bishop Hartley 31, Cols. St. Charles 0

Bishop Ready 28, Gahanna Cols. Academy 7

Bloom-Carroll 40, Circleville 0

Bucyrus Wynford 46, Upper Sandusky 18

Cadiz Harrison Cent. 49, Rayland Buckeye 7

Caldwell 37, Sarahsville Shenandoah 6

Can. Cent. Cath. 42, Louisville Aquinas 6

Canfield 45, Youngs. Boardman 7

Canfield S. Range 35, Hubbard 0

Carey 55, Attica Seneca E. 6

Casstown Miami E. 42, Covington 7

Chardon 24, Painesville Riverside 16

Chesterland W. Geauga 40, Orange 0

Cin. Hughes 39, Cin. Aiken 8

Cin. Mt. Healthy 42, Waverly 6

Cin. Princeton 42, Cin. Sycamore 7

Circleville Logan Elm 28, Cols. Hamilton Twp. 0

Clarksville Clinton-Massie 49, New Richmond 0

Cle. Glenville 42, Cle. John Marshall 7

Cle. Hay 37, Cle. JFK 0

Cle. Rhodes 30, Cle. Collinwood 0

Cle. VASJ 45, Cle. Cent. Cath. 0

Clyde 45, Norwalk 14

Collins Western Reserve 48, Northwood 0

Cols. Upper Arlington 10, Hilliard Davidson 0

Columbus Grove 14, Bluffton 7

Cory-Rawson 33, Crestline 6

Coshocton 44, Warsaw River View 6

Creston Norwayne 41, Smithville 7

Cuyahoga Falls CVCA 41, Akr. Manchester 14

Dalton 47, Doylestown Chippewa 0

Danville 14, Howard E. Knox 12, OT

DeGraff Riverside 28, Milton-Union 0

Defiance 14, Ottawa-Glandorf 10

Defiance Tinora 35, Hicksville 0

Dresden Tri-Valley 42, New Concord John Glenn 7

Dublin Coffman 14, Hilliard Bradley 7

Dublin Jerome 36, Hilliard Darby 26

Eaton 17, Carlisle 7

Fairborn 14, Piqua 10

Findlay Liberty-Benton 44, McComb 22

Galion 34, Marion Harding 0

Green 28, Uniontown Lake 0

Grove City 67, Galloway Westland 13

Hamler Patrick Henry 40, Swanton 7

Hanoverton United 40, E. Palestine 0

Harrod Allen E. 49, Ada 7

Ironton 21, Portsmouth 6

Ironton Rock Hill 23, Coal Grove Dawson-Bryant 16

Jackson 48, Chillicothe 7

Jeromesville Hillsdale 20, Rittman 13

Kansas Lakota 36, Elmore Woodmore 0

Kettering Alter 21, Day. Chaminade Julienne 14

Kettering Fairmont 35, Beavercreek 0

Kirtland 38, Middlefield Cardinal 0

LaGrange Keystone 36, Oberlin 6

Lakewood St. Edward 14, Akr. Hoban 7

Lancaster Fairfield Union 21, Ashville Teays Valley 14

Lewistown Indian Lake 15, Richwood N. Union 13

Liberty Center 42, Wauseon 0

Lodi Cloverleaf 42, Akr. Springfield 0

London 49, Urbana 7

Lorain Clearview 48, Sheffield Brookside 7

Lore City Buckeye Trail 16, Newcomerstown 13

Lucas 30, Arlington 0

Lucasville Valley 24, Minford 0

Macedonia Nordonia 23, Brecksville-Broadview Hts. 7

Madison 27, Conneaut 18

Malvern 49, E. Can. 0

Mansfield Sr. 34, Mansfield Madison 0

Mantua Crestwood 28, Orwell Grand Valley 27

Maria Stein Marion Local 35, Coldwater 14

Marietta 28, Vincent Warren 24

Mason 24, Liberty Twp. Lakota E. 0

McArthur Vinton County 49, Wellston 0

McGuffey Upper Scioto Valley 52, N. Baltimore 20

Mechanicsburg 29, N. Lewisburg Triad 24

Mentor 48, Euclid 12

Miamisburg 21, Springboro 9

Millersburg W. Holmes 62, Mt. Vernon 0

Mineral Ridge 40, McDonald 7

Mogadore Field 35, Peninsula Woodridge 14

Montpelier 56, W. Unity Hilltop 0

Mt. Blanchard Riverdale 28, Arcadia 14

N. Ridgeville 36, Amherst Steele 0

Navarre Fairless 41, Massillon Tuslaw 7

New Albany 45, Westerville Cent. 28

New Bremen 14, Delphos St. John's 7

Norwalk St. Paul 41, Monroeville 14

Oak Harbor 55, Millbury Lake 0

Oberlin Firelands 27, Wellington 0

Oregon Clay 66, Tol. Rogers 14

Pandora-Gilboa 48, Bloomdale Elmwood 6

Parma Hts. Holy Name 30, Parma Hts. Valley Forge 16

Pemberville Eastwood 36, Genoa Area 29

Perry 47, Gates Mills Hawken 7

Pioneer N. Central 16, Reading, Mich. 14

Plain City Jonathan Alder 49, New Carlisle Tecumseh 23

Proctorville Fairland 38, Chesapeake 2

Richfield Revere 26, Kent Roosevelt 0

Richmond Edison 26, Wintersville Indian Creek 6

Rocky River Lutheran W. 34, Chagrin Falls 7

S. Charleston SE 41, Spring. Greenon 0

Salineville Southern 47, Leetonia 0

Shelby 23, Marion Pleasant 0

Spring. Cath. Cent. 28, London Madison Plains 0

Spring. NE 21, W. Jefferson 13

Spring. Shawnee 41, Spring. NW 7

Springfield 14, Clayton Northmont 3

St. Henry 28, Ft. Recovery 27, OT

St. Marys Memorial 31, Lima Bath 0

Steubenville 41, Louisville 8

Sullivan Black River 24, Columbia Station Columbia 20

Sunbury Big Walnut 17, Canal Winchester 0

Sycamore Mohawk 53, Bucyrus 0

Tol. Christian 44, Britton-Deerfield, Mich. 14

Tol. Ottawa Hills 54, Edon 7

Troy 44, Sidney 7

Twinsburg 40, Stow-Munroe Falls 10

Vandalia Butler 7, Riverside Stebbins 6

Versailles 21, Minster 14

W. Chester Lakota W. 42, Hamilton 14

W. Liberty-Salem 55, Milford Center Fairbanks 0

Wadsworth 49, N. Royalton 0

Wapakoneta 30, Celina 3

Waynesfield-Goshen 41, Mt. Victory Ridgemont 12

Wickliffe 59, Beachwood 7

Williamsburg 41, Batavia Clermont NE 0

Woodsfield Monroe Cent. 35, Shadyside 12

Zanesville W. Muskingum 49, Byesville Meadowbrook 10

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