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Friday's Scores

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By by The Associated Press
Updated 39 minutes ago
Boy's Baseball
OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 4

Cin. Sycamore 8, Cin. Oak Hills 4

Division II
Region 6

Bellevue 7, Huron 3

Celina 7, Lexington 0

Defiance 3, Rossford 0

Napoleon 11, Tol. Cent. Cath. 7

Norwalk 10, Clyde 0

Ontario 10, Lima Shawnee 0

Ottawa-Glandorf 6, Maumee 5

Sandusky Perkins 5, Vermillion 2

Shelby 10, Bellville Clear Fork 1

Tiffin Columbian 9, Elida 3

Van Wert 8, Bryan 0

Wapakoneta 2, St. Marys Memorial 0

Division III
Region 9

Can. Cent. Cath. 10, Cle. VASJ 0

Region 10

Archbold 5, Metamora Evergeen 0

Bucyrus Wynford 13, Attica Seneca E. 4

Castalia Margaretta 2, Gibsonburg 0

Defiance Tinora 2, Tontogaany Otsego 1, 10 innings

Genoa Area 11, N. Robinson Col. Crawford 0

Kenton 11, Harrod Allen East 1

Lima Bath 9, Columbus Grove 2

Milan Edison 13, Collins Western Reserve 1

Millbury Lake 1, Findlay Liberty Benton 0, 8 innings

Minster 23, Kansas Lakota 0

Pemberville Eastwood 10, Rockford Parkway 0

Tol. Ottawa Hills 5, Paulding 3

Division IV
Region 13

Mineral Ridge 15, Louisville Aquinas 0

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