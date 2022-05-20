Friday's Scores

|OHSAA Baseball Championships
Cin. Sycamore 8, Cin. Oak Hills 4
Bellevue 7, Huron 3
Celina 7, Lexington 0
Defiance 3, Rossford 0
Napoleon 11, Tol. Cent. Cath. 7
Norwalk 10, Clyde 0
Ontario 10, Lima Shawnee 0
Ottawa-Glandorf 6, Maumee 5
Sandusky Perkins 5, Vermillion 2
Shelby 10, Bellville Clear Fork 1
Tiffin Columbian 9, Elida 3
Van Wert 8, Bryan 0
Wapakoneta 2, St. Marys Memorial 0
Can. Cent. Cath. 10, Cle. VASJ 0
Archbold 5, Metamora Evergeen 0
Bucyrus Wynford 13, Attica Seneca E. 4
Castalia Margaretta 2, Gibsonburg 0
Defiance Tinora 2, Tontogaany Otsego 1, 10 innings
Genoa Area 11, N. Robinson Col. Crawford 0
Kenton 11, Harrod Allen East 1
Lima Bath 9, Columbus Grove 2
Milan Edison 13, Collins Western Reserve 1
Millbury Lake 1, Findlay Liberty Benton 0, 8 innings
Minster 23, Kansas Lakota 0
Pemberville Eastwood 10, Rockford Parkway 0
Tol. Ottawa Hills 5, Paulding 3
Mineral Ridge 15, Louisville Aquinas 0