Friday's Scores

By The Associated Press
12 hours ago
BOYS PREP BASKETBALL=

Cin. Princeton 65, Lima Senior 61

Delaware Olentangy Berlin 64, Mt. Vernon 57

Findlay 47, Strongsville 41

Massillon Washington 79, Massillon Jackson 76

Medina Highland 44, Medina 37

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 1=

Mentor 83, Lorain 59

Region 3=

Cin. Sycamore 73, Cin. Western Hills 52

Division II=

Region 8=

Troy 55, Sidney 39

Division III=

Region 9=

Akr. Ellet 78, Youngs. East 76, OT

Akr. Hoban 71, Grafton Midview 37

Chagrin Falls Kenston 60, Canal Fulton Northwest 58

Garfield Hts. 102, Akr. North 12

Gates Mills Gilmour 47, Cuyahoga Falls 39

Gates Mills Hawken 97, Madison 65

Hunting Valley University 88, Copley 67

Kent Roosevelt 66, Geneva 49

Lyndhurst Brush 50, Elyria Cath. 35

Macedonia Nordonia 60, Parma Padua 59

Rocky River 79, Chardon 52

Tallmadge 75, Richfield Revere 68

Warren Howland 63, Painesville Harvey 52

Youngs. Chaney High School 77, Cle. JFK 34

Youngs. Ursuline 79, Maple Hts. 57

Region 10=

Akr. Garfield 58, Uniontown Lake 33

Alliance 75, Akr. Firestone 52

Bedford 67, Willoughby S. 50

Bowling Green 57, Holland Springfield 56

Cle. VASJ 66, Westlake 59

Cuyahoga Falls CVCA 72, Cle. E. Tech 14

Lima Shawnee 64, Tol. Rogers 46

Louisville 60, Aurora 51

Mansfield 65, Norwalk 30

Medina Buckeye 87, Morgan 80

Oregon Clay 50, Sandusky 46

STVM 71, Wooster 41

Sylvania Southview 46, Defiance 41

Tiffin Columbian 65, Lexington 57, OT

Tol. Cent. Cath. 72, Fremont Ross 49

Wapakoneta 58, Celina 47

Region 11=

Bishop Hartley 89, Cols. Independence 38

Chillicothe 49, Jackson 38

Cols. Bishop Watterson 54, West 34

Cols. Centennial 72, Cols. Hamilton Twp. 63

Cols. DeSales 77, Cols. Linden-McKinley 56

Cols. Walnut Ridge 73, Granville 58

Columbus South 62, Cols. Bexley 48

Marietta 55, Washington C.H. Miami Trace 52

Marion Harding High School 45, Cols. Beechcroft 40

Region 12=

Bellbrook 64, Day. Belmont 59

Cin. Turpin 70, Cin. Woodward 50

Day. Chaminade Julienne 71, Vandalia Butler 58

Hamilton Badin 78, Oxford Talawanda 28

Division IV=

Region 13=

Ashtabula Edgewood 59, Jefferson Area 52

Beloit W. Branch 44, Can. South 38

Canfield 71, Struthers 25

Chardon NDCL 72, Oberlin Firelands 50

Cle. Benedictine 75, Alliance Marlington 24

Cle. Cent. Cath. 65, Parma Hts. Holy Name 25

Cle. Glenville 72, Orange 36

Hubbard 63, Ravenna 46

Lodi Cloverleaf 49, Akr. Coventry 48

Mogadore Field 62, Salem 59, OT

Norton 62, Akr. Springfield 20

Orrville 75, Chesterland W. Geauga 64

Peninsula Woodridge 53, Akr. Buchtel 50

Sheffield Brookside 72, Perry 61

Streetsboro 37, Bay (OH) 34

Warrensville Hts. 102, Cle. Lincoln W. 23

Region 14=

Bloom-Carroll 58, London 57

Cols. Marion-Franklin 53, Sparta Highland 49, OT

Heath 70, Hebron Lakewood 17

Plain City Jonathan Alder 66, Cols. Cristo Rey 14

Region 15=

Beaver Local 59, Minerva 36

Cambridge 67, Wintersville Indian Creek 22

E. Liverpool 55, Richmond Edison 54

New Concord John Glenn 76, McConnelsville Morgan 48

Uhrichsville Claymont 44, Philo 37

Zanesville Maysville 73, Millersburg W. Holmes 32

Region 16=

Caledonia River Valley 85, Columbus International 44

Cin. Shroder 63, Cin. Gamble Montessori 46

Cin. Taft 71, New Richmond 20

Cols. Eastmoor 50, Delaware Buckeye Valley 42

Johnstown 62, Newark Licking Valley 50

Worthington Christian 68, Cols. Horizon 57

Division V=

Region 17=

Can. Cent. Cath. 76, Burton Berkshire 41

Region 18=

Bluffton 64, Tol. Ottawa Hills 37

Castalia Margaretta 86, Milan Edison 42

Coldwater 59, Archbold 43

Findlay Liberty-Benton 61, Willard 40

Genoa 56, Collins Western Reserve 33

Huron 68, Pemberville Eastwood 67

Liberty Center 80, Northwood 26

Paulding 65, Swanton 26

Region 20=

Cin. Madeira 62, Norwood 36

W. Liberty-Salem 54, Carlisle 51

Williamsburg 54, Purcell Marian 51

Division VI=

Region 22=

Ashland Crestview 53, New London 41

Attica Seneca E. 67, Mansfield Christian 32

Bucyrus Wynford 65, Sycamore Mohawk 56, OT

Columbus Grove 66, Mt. Blanchard Riverdale 47

Defiance Ayersville 46, Sherwood Fairview 41

Defiance Tinora 55, Haviland Wayne Trace 49

Gibsonburg 68, Metamora Evergreen 60

N. Robinson Col. Crawford 76, Bucyrus 33

Spencerville 52, Lima Central Catholic 51

St. Henry (OH) 76, Lima Perry 48

Tol. Christian 56, Kansas Lakota 55

Tol. Maumee Valley 76, Elmore Woodmore 46

Van Wert Lincolnview 58, Hicksville 29

Region 23=

Beaver Eastern 56, Ironton Rock Hill 51

Berlin Hiland 60, Sarahsville Shenandoah 24

Bridgeport 56, Woodsfield Monroe Cent. 55

Caldwell 67, Newcomerstown 43

Chillicothe Huntington 43, Reedsville Eastern 34

Frankfort Adena 53, Willow Wood Symmes Valley 49

Lore City Buckeye Trail 57, Toronto 31

Lucasville Valley 73, RULH 38

Portsmouth W. 75, Bainbridge Paint Valley 28

Seaman N. Adams 61, Southeastern 53

Region 24=

Ada 67, Carey 42

Harrod Allen E. 55, Bascom Hopewell-Loudon 47

New Bremen 43, Rockford Parkway 38

New Paris National Trail 68, Yellow Springs 36

Troy Christian 56, N. Lewisburg Triad 18

Division VII=

Region 27=

Danville 63, Morral Ridgedale 58

Genoa Christian 87, Cols. Patriot Prep 50

Hannibal River 49, Bowerston Conotton Valley 47, OT

Malvern 71, Steubenville Cath. Cent. 38

New Matamoras Frontier 68, Shadyside 54

Newark Cath. 54, Millersport 39

Shekinah Christian 53, Delaware Christian 34

Strasburg 43, Zanesville Rosecrans 39

Region 28=

Cedarville 89, Bellefontaine Calvary Christian 38

Ft. Loramie 45, Union City Mississinawa Valley 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

