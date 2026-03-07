Friday's Scores

news
By The Associated Press
21 hours ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

OHSAA Playoffs=

Division II=

Region 8=

Cin. Winton Woods 55, Cin. Anderson 48

Clayton Northmont 53, Loveland 41

Division III=

Region 11=

Bishop Hartley 60, Columbus South 36

Cols. Bishop Watterson 45, Cols. Walnut Ridge 41

Division IV=

Region 13=

Cle. Glenville 60, Beloit W. Branch 45

Warrensville Hts. 53, Peninsula Woodridge 49

Region 14=

Plain City Jonathan Alder 46, Heath 29

Region 15=

New Concord John Glenn 66, Cambridge 45

Zanesville Maysville 72, Carrollton 44

Region 16=

Caledonia River Valley 54, Johnstown 48

Division V=

Region 18=

Castalia Margaretta 55, Bluffton 30

Genoa 56, Paulding 51

Division VI=

Region 22=

Attica Seneca E. 39, Van Buren 37

Convoy Crestview 64, Spencerville 62, 2OT

N. Robinson Col. Crawford 68, Hamler Patrick Henry 55

Region 23=

Berlin Hiland 63, Lore City Buckeye Trail 22

Region 24=

Ft. Recovery 63, Spring. Emmanuel Christian 44

Maria Stein Marion Local 52, Ada 23

Troy Christian 60, Cin. Deer Park 45

NCSAA Tournament=

Sugar Creek Christian Academy 68, Cross Lanes Christian, W.Va. 48

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Middletown officer accused of dereliction of duty
2
Steel & O’Brien Manufacturing to bring 230 jobs to West Chester
3
Trenton data center plan outlined by Prologis; residents question...
4
Champaign County Restaurant Week returns for fifth year on March 7
5
Springfield Symphony Jazz Orchestra to introduce first record at...