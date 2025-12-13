Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ann Arbor Gabriel Richard, Mich. 33, Tol. Cent. Cath. 26
Ashville Teays Valley 55, Reynoldsburg 32
Athens 51, Albany Alexander 41
Attica Seneca E. 60, Bucyrus 27
Aurora 39, Cuyahoga Falls 27
Bellevue 62, Tiffin Columbian 22
Bellville Clear Fork 68, Marion Harding High School 35
Belmont Union Local 61, Wheeling Park, W.Va. 31
Belpre 54, Eastern, N.J. 43
Beverly Ft. Frye 55, Parkersburg Catholic, W.Va. 34
Bidwell River Valley 64, Pomeroy Meigs 29
Brecksville-Broadview Hts. 47, Stow-Munroe Falls 34
Burton Berkshire 65, Wickliffe 42
Carey 58, Sycamore Mohawk 33
Castalia Margaretta 66, Huron 27
Chillicothe Huntington 38, Jackson 33
Cin. Mariemont 46, Cin. Wyoming 34
Cin. Oak Hills 47, Cin. Colerain 46
Cin. Princeton 60, Cin. Sycamore 35
Circleville 71, Baltimore Liberty Union 42
Circleville Logan Elm 64, Bloom-Carroll 30
Cle. Glenville 32, Cle. Collinwood 8
Cle. John Marshall 71, Bard Early College 1
Cle. Rhodes 49, Cle. E. Tech 39
Cols. Beechcroft 55, Cols. Whetstone 27
Cols. Upper Arlington 54, Powell Olentangy Liberty 26
Cols. Walnut Ridge 58, Cols. Briggs 40
Cols. Wellington 36, Sugar Grove Berne Union 29
Copley 57, Kent Roosevelt 36
Cuyahoga Hts. 45, Brooklyn 17
Dawson-Bryant 41, Chesapeake 33
Delaware Olentangy Berlin 55, Thomas Worthington 39
Edon 58, Montpelier 37
Fremont Ross 72, Holland Springfield 21
Gahanna Lincoln 63, New Albany 60
Galion Northmor 54, Cardington-Lincoln 44
Garfield Hts. Trinity 51, Fairview 34
Geneva 54, Jefferson Area 26
Granville 52, Pataskala Licking Hts. 35
Groveport-Madison 46, Lancaster 42
Hebron Lakewood 54, Newark Cath. 49
Hilliard Bradley 52, Hilliard Davidson 33
Hilliard Darby 46, Dublin Jerome 40
Johnstown 64, Heath 27
Kidron Cent. Christian 59, Crestline 52
Lancaster Fisher Cath. 58, Corning Miller 10
Lewis Center Olentangy 60, Marysville 42
Mantua Crestwood 31, Kirtland 19
Mason 52, Fairfield 38
McDonald 53, Atwater Waterloo 17
Medina Highland 70, Barberton 4
Mogadore Field 62, Akr. Coventry 33
Mt. Vernon 47, Newark Licking Valley 24
N. Robinson Col. Crawford 40, Upper Sandusky 38
Newark 64, Logan 42
Norton 61, Lodi Cloverleaf 46
Perry 43, Painesville Harvey 19
Pickerington North 60, Grove City Cent. Crossing 13
Pioneer N. Central 41, W. Unity Hilltop 35
Proctorville Fairland 80, Gallipolis Gallia 39
Ravenna 43, Akr. Springfield 41
Ravenna SE 53, Garrettsville Garfield 46
Richmond Hts. 49, Beachwood 25
Rootstown 41, Chagrin Falls 40
Sandusky Perkins 60, Sandusky 46
Sarahsville Shenandoah 59, Hannibal River 23
Solon 57, N. Royalton 51
Stewart Federal Hocking 70, Racine Southern 50
Streetsboro 58, Peninsula Woodridge 34
Sunbury Big Walnut 42, Westerville S. 31
Sylvania Southview 38, Oregon Clay 32
Tol. Christian 60, Tol. Maumee Valley 28
Utica 53, Johnstown Northridge 44
Vermilion 42, Port Clinton 29
Wadsworth 52, Hudson 28
Waterford 56, Glouster Trimble 40
West 39, Cols. Marion-Franklin 36
Westerville Cent. 52, Grove City 39
Whitehouse Anthony Wayne 53, Sylvania Northview 50
Willard 51, Milan Edison 33
Worthington Kilbourne 54, Dublin Scioto 21
Zanesville 52, Pataskala Watkins Memorial 42
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/