Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Alliance 93, Salem 60
Arlington 84, Arcadia 28
Austintown Fitch 62, Hudson 50
Bradford 86, New Paris National Trail 48
Brookville 63, Day. Oakwood 44
Brunswick 61, Euclid 54
Cadiz Harrison Cent. 74, Richmond Edison 51
Camden Preble Shawnee 47, Arcanum 40
Carlisle 64, Waynesville 45
Carrollton 50, Alliance Marlington 48
Cedarville 59, Spring. Cath. Cent. 53
Chillicothe Zane Trace 71, Chillicothe Huntington 27
Cin. Anderson 72, Cin. West Clermont 31
Cin. Purcell Marian 71, Norwood 65
Cin. Walnut Hills 61, Lebanon 43
Cle. St. Ignatius 71, Gates Mills Gilmour 41
Columbiana Crestview 68, N. Jackson Jackson-Milton 61
Convoy Crestview 68, Lima Shawnee 55
Cortland Maplewood 61, Sebring McKinley 47
Cory-Rawson 69, Vanlue 52
Creston Norwayne 75, Apple Creek Waynedale 58
Defiance 50, Paulding 37
Defiance Tinora 49, Delta 42
Delaware Buckeye Valley 67, Cols. Mifflin 57
Doylestown Chippewa 61, Rittman 41
Dublin Jerome 52, Thomas Worthington 38
E. Liverpool 75, Lisbon Beaver 49
Elyria 66, Bay Village Bay 58
Fairfield 55, Liberty Twp. Lakota E. 48
Findlay Liberty-Benton 56, Van Buren 41
Fredericktown 58, Cardington-Lincoln 55
Gallipolis Gallia 67, Athens 42
Gnadenhutten Indian Valley 64, Newcomerstown 23
Haviland Wayne Trace 49, Bryan 38
Hicksville 42, Continental 27
Hilliard Bradley 51, Cols. Upper Arlington 21
Howard E. Knox 31, Amanda-Clearcreek 20
Jackson Center 60, Anna 30
Kettering Alter 78, Hamilton Badin 38
Kinsman Badger 55, Campbell Memorial 43
LaGrange Keystone 65, Wellington 30
Lakeside Danbury 91, Gibsonburg 61
Leavittsburg LaBrae 76, Mineral Ridge 51
Legacy Christian 74, Franklin Middletown Christian 67
Lexington 73, Millersburg W. Holmes 53
Lisbon David Anderson 49, E. Palestine 39
Lorain 44, Bedford 36
Lore City Buckeye Trail 56, Barnesville 53
Loveland 49, Cin. Turpin 40
Macedonia Nordonia 71, Medina Highland 55
Malvern 63, W. Lafayette Ridgewood 40
Marietta 48, Pomeroy Meigs 43
Martins Ferry 56, Belmont Union Local 51
McComb 79, Mt. Blanchard Riverdale 59
Mentor Lake Cath. 108, Eastlake North 83
Middletown 64, Hamilton 40
Middletown Madison Senior 42, Franklin 40
Milford Center Fairbanks 38, W. Liberty-Salem 37
Mowrystown Whiteoak 47, Peebles 42
Mt. Vernon 74, Ashland 72, OT
N. Lewisburg Triad 49, Mechanicsburg 32
N. Ridgeville 69, Amherst Steele 60
New Albany 58, Grove City 56
New Concord John Glenn 61, New Lexington 49
Newton Falls 65, Heartland Christian 49
Newton Local 50, W. Alexandria Twin Valley S. 37
Niles McKinley 48, Warren Champion 29
Olmsted Falls 63, Westlake 51
Ottawa-Glandorf 63, Bluffton 33
Painesville Riverside 87, Independence 47
Pemberville Eastwood 62, Tontogany Otsego 49
Pickerington Cent. 51, Newark 31
Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 43
Plain City Jonathan Alder 58, Spring. Kenton Ridge 54
Poland Seminary 63, New Middletown Spring. 38
Port Clinton 50, Oak Harbor 49
Powell Olentangy Liberty 44, Dublin Coffman 37
Ravenna 65, Lodi Cloverleaf 56
Reading 56, Cin. Deer Park 42
Sandusky 60, Bellevue 40
Sandusky Perkins 63, N. Olmsted 42
Shelby 46, Marion Pleasant 43
Sidney Lehman 21, Milton-Union 19
Smithville 52, Dalton 41
Spencerville 74, Elida 47
Spring. Shawnee 72, Bellefontaine 36
Strasburg-Franklin 59, Magnolia Sandy Valley 57
Sugarcreek Garaway 77, Tuscarawas Cent. Cath. 47
Swanton 52, Metamora Evergreen 44
Thornville Sheridan 64, Byesville Meadowbrook 18
Tiffin Columbian 50, Norwalk 49
Tol. Christian 59, Edon 29
Tol. Start 66, Tol. Bowsher 28
Uhrichsville Claymont 55, Bowerston Conotton Valley 31
Uniontown Lake 70, Massillon Perry 64
Vienna Mathews 51, Berlin Center Western Reserve 47
Warren Harding 64, Youngs. Liberty 27
Warren Howland 65, Cortland Lakeview 40
Warsaw River View 50, McConnelsville Morgan 49
Washington C.H. 61, Chillicothe 45
Westerville N. 69, Cols. Franklin Hts. 35
Willard 70, Castalia Margaretta 59
Windham 63, Garrettsville Garfield 43
Woodsfield Monroe Cent. 57, Sarahsville Shenandoah 56, OT
Youngs. East 70, Akr. North 25
Youngs. Mooney 47, Youngs. Boardman 38
Youngs. Ursuline 70, Girard 38
Zanesville Maysville 92, Coshocton 36
Zanesville W. Muskingum 54, Philo 45
Zoarville Tuscarawas Valley 46, E. Can. 41
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