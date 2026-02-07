Friday's Scores

news
By The Associated Press
15 hours ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 56, Pandora-Gilboa 37

Akr. Buchtel 71, Cle. Adams 47

Alliance 77, Alliance Marlington 57

Anna 60, Sidney Fairlawn 24

Arcanum 59, Lewisburg Tri-County N. 35

Archbold 47, Wauseon 45

Arlington 50, Bloomdale Elmwood 23

Attica Seneca E. 49, Upper Sandusky 37

Avon 87, Amherst Steele 79

Bascom Hopewell-Loudon 75, Fremont St. Joseph 20

Batavia 76, Mt. Orab Western Brown 41

Batavia Clermont NE 58, Felicity-Franklin 23

Bellbrook 70, Oxford Talawanda 32

Bellevue 74, Norwalk 32

Beloit W. Branch 65, Salem 29

Berlin Center Western Reserve 60, Atwater Waterloo 49

Berlin Hiland 71, Uhrichsville Claymont 32

Bishop Hartley 58, Cols. St. Charles 51

Blanchester 52, Georgetown 51

Botkins 49, Russia 36

Bowling Green 45, Napoleon 37

Bristol 62, Kinsman Badger 59

Brooklyn 56, Independence 51

Brunswick 66, Medina 51

Bryan 54, Swanton 46

Caledonia River Valley 54, Bellville Clear Fork 43

Can. McKinley 68, Massillon Jackson 55

Canfield 45, Warren Harding 36

Canfield S. Range 55, Niles McKinley 41

Carey 72, Bucyrus Wynford 68

Castalia Margaretta 89, Vermilion 40

Cedarville 67, S. Charleston SE 59

Centerville 59, Beavercreek 50

Chagrin Falls 65, Wickliffe 31

Chagrin Falls Kenston 68, Painesville Riverside 67

Chardon 61, Eastlake North 53

Cin. Hughes 59, Cin. Western Hills 57

Cin. Mariemont 58, Cin. Finneytown 40

Cin. Moeller 54, Cin. Elder 38

Cin. Summit 49, Cin. NW 44

Cin. Sycamore 63, Cin. Colerain 62, OT

Cin. Taft 62, Cin. Aiken 57

Cin. Turpin 49, Cin. Anderson 45

Cin. Walnut Hills 52, Cin. West Clermont 37

Cin. Winton Woods 56, Milford (OH) 38

Cin. Woodward 66, Cin. Withrow 49

Cin. Wyoming 71, Reading 39

Clayton Northmont 51, Miamisburg 40

Cle. Benedictine 69, Parma Hts. Holy Name 61

Cle. Cent. Cath. 58, Lyndhurst Brush 29

Cols. Bishop Watterson 42, Cols. DeSales 35

Cols. KIPP 54, Baltimore Liberty Union 43

Cols. Wellington 55, Cols. Patriot Prep 47

Columbia Station Columbia 69, Lorain Clearview 34

Columbus Grove 56, Bluffton 48

Copley 72, Tallmadge 68

Cortland Lakeview 70, Struthers 47

Cortland Maplewood 69, Warren Lordstown 20

Crestline 73, Lucas 38

Creston Norwayne 59, Smithville 34

Cuyahoga Falls 62, Barberton 57

Dalton 58, West Salem Northwestern 19

Danville 65, Howard E. Knox 36

Day. Christian 52, Brookville 47

Day. Dunbar 67, Day. Stivers 46

Day. Northridge 60, Troy Christian 57

Day. Oakwood 63, Middletown Madison 34

Defiance 53, Elida 35

Defiance Ayersville 56, Antwerp 41

Defiance Tinora 71, Hicksville 47

Delaware Olentangy Berlin 45, Dublin Jerome 42

Delphos St John's 74, New Bremen 51

Dominion Academy 56, East Dayton Christian School 32

Doylestown Chippewa 72, Apple Creek Waynedale 70

Dublin Scioto 60, Hayes 45

E. Palestine 76, Salineville Southern 56

Edon 43, Holgate 37

Elyria Cath. 66, Cuyahoga Falls CVCA 63

Euclid 67, Shaker Hts. 57

Fairfield 67, Middletown 60

Findlay Liberty-Benton 59, Mt. Blanchard Riverdale 29

Galloway Westland 72, Westerville S. 62

Gates Mills Gilmour 61, Cle. VASJ 56

Gates Mills Hawken 67, Painesville Harvey 57

Genoa 76, Millbury Lake 38

Gibsonburg 72, Tol. Ottawa Hills 59

Gnadenhutten Indian Valley 67, Zoarville Tuscarawas Valley 49

Goshen 58, Clarksville Clinton-Massie 19

Green 62, Can. Glenoak 61

Greenville 76, Piqua 50

Grove City 58, Pickerington North 26

Hamilton Badin 53, Day. Chaminade Julienne 37

Hamler Patrick Henry 70, Delta 28

Hartville Lake Center Christian 50, Warren JFK 38

Haviland Wayne Trace 68, Edgerton 42

Heartland Christian 72, Youngs. East 63

Heath 72, Newark Cath. 52

Hilliard Bradley 59, Powell Olentangy Liberty 52

Huber Hts. Wayne 62, Springboro 56

Huron 56, Milan Edison 45

Jackson Center 37, Ft. Loramie 34

Jeromesville Hillsdale 66, Rittman 37

Johnstown 55, Johnstown Northridge 27

Kalida 52, Miller City 39

Kent Roosevelt 46, Richfield Revere 33

Kettering Alter 66, Cin. McNicholas 53

Kettering Fairmont 69, Springfield 59

Kidron Cent. Christian 75, Mansfield Christian 41

Kirtland 77, Rootstown 40

Lebanon 58, Morrow Little Miami 43

Lewis Center Olentangy 38, Hilliard Darby 32

Lewis Center Olentangy Orange 48, Cols. Upper Arlington 26

Lewistown Indian Lake 61, Bellefontaine Benjamin Logan 54

Liberty Center 67, Metamora Evergreen 55

Liberty Twp. Lakota E. 47, Mason 23

Lima Bath 56, Celina 47

Lima Perry 91, Cory-Rawson 59

Lima Senior 88, Trotwood-Madison 54

Lima Shawnee 61, St Marys 34

Lima Temple Christian 61, McGuffey Upper Scioto Valley 57

Lisbon David Anderson 67, Leetonia 50

Lorain 68, Strongsville 65

Lore City Buckeye Trail 52, E. Can. 22

Loveland 55, Kings Mills Kings 40

Lowellville 63, Mineral Ridge 60

Macedonia Nordonia 59, Brecksville-Broadview Hts. 48

Mansfield 62, Dover 54

Mantua Crestwood 47, Burton Berkshire 43

Maria Stein Marion Local 43, Coldwater 28

Marie Philip, Mass. 55, Ohio Deaf 41

Marysville 52, Thomas Worthington 50

Maumee 49, Oak Harbor 39

McComb 61, Leipsic 32

Medina Christian Academy 73, Elyria Open Door 53

Medina Highland 54, Aurora 40

Mentor 85, Cle. Hts. 69

Miami Valley Christian Academy 64, Cin. Christian 48

Milford Center Fairbanks 63, W. Jefferson 57

Milton-Union 63, Tipp City Bethel 41

Minerva 61, Carrollton 48

Minster 55, New Knoxville 34

Monroe 39, Hamilton Ross 31

Montpelier 69, Gorham Fayette 27

Morral Ridgedale 50, N. Baltimore 45

Mt Gilead 71, Cardington-Lincoln 50

Mt. Victory Ridgemont 42, Dola Hardin Northern 35

N. Bend (Cleves) Taylor 54, Cin. Madeira 47

N. Can. Hoover 58, Massillon Perry 47

N. Robinson Col. Crawford 69, Bucyrus 18

N. Royalton 75, Wadsworth 44

New Albany 69, Grove City Cent. Crossing 50

New Franklin Manchester 66, Canal Fulton Northwest 46

New Middletown Spring. 49, Campbell Memorial 46

New Riegel 42, Elmore Woodmore 30

Oberlin 44, Sullivan Black River 39

Old Fort 73, Lakeside Danbury 31

Olmsted Falls 63, Berea-Midpark 54

Oregon Clay 61, Fremont Ross 45

Orrville 58, Can. South 56

Orwell Grand Valley 59, Middlefield Cardinal 26

Ottoville 51, Continental 42

Parma Padua 69, Mentor Lake Cath. 53

Paulding 58, Sherwood Fairview 44

Pemberville Eastwood 78, Fostoria 40

Peninsula Woodridge 78, Lodi Cloverleaf 58

Perry 58, Orange 52

Perrysburg 74, Whitehouse Anthony Wayne 57

Pettisville 69, W. Unity Hilltop 27

Pickerington Central 66, Groveport-Madison 32

Pitsburg Franklin-Monroe 51, Ansonia 46

Plain City Jonathan Alder 50, Bellefontaine 41

Ravenna 53, Akr. Coventry 37

Reynoldsburg 64, Lancaster 52

Richmond Hts. 57, Andrews Osborne Academy 54

Rocky River Lutheran W. 58, Cle. Hts. Lutheran E. 47

STVM 54, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 53

Sandusky 66, Tiffin Columbian 56

Sandusky Perkins 79, Clyde 63

Sandusky St. Mary 61, Kansas Lakota 42

Sheffield Brookside 72, Oberlin Firelands 70

Sidney Lehman 61, Covington 48

Southington Chalker 56, Windham 54

Spencerville 59, Harrod Allen E. 33

Spring. Emmanuel Christian 56, Legacy Christian 44

Spring. Shawnee 40, Richwood N. Union 37

St. Henry (OH) 54, Rockford Parkway 41

Steubenville 73, E. Liverpool 39

Stow-Munroe Falls 48, Twinsburg 43

Strasburg 64, Newcomerstown 31

Streetsboro 50, Mogadore Field 28

Stryker 59, Pioneer N. Central 47

Sugarcreek Garaway 61, Magnolia Sandy Valley 52

Sycamore Mohawk 44, New Washington Buckeye Cent. 39

Sylvania Southview 52, Holland Springfield 29

Tiffin Calvert 56, Northwood 17

Tipp City Tippecanoe 72, Sidney 40

Tol. Maumee Valley 72, Tol. Christian 46

Tol. Whitmer 77, Sylvania Northview 46

Tontogany Otsego 75, Rossford 45

Troy 72, Fairborn 36

Utica 69, Hebron Lakewood 34

Van Buren 75, Vanlue 13

Van Wert 61, Ottawa-Glandorf 51

Van Wert Lincolnview 62, Delphos Jefferson 37

Versailles 56, Ft. Recovery 52

Vienna Mathews 59, Andover Pymatuning Valley 57

W. Carrollton 67, Xenia 58

W. Chester Lakota W. 58, Cin. Princeton 53

Wapakoneta 53, Kenton 17

Waynesfield-Goshen 65, Marion Elgin 41

Waynesville 65, Carlisle 51

Wellsville 51, Hanoverton United 42

Westerville N. 81, Sunbury Big Walnut 60

Westlake 66, Medina Buckeye 64

Wooster Triway 74, Navarre Fairless 32

Youngs. Chaney High School 70, Poland Seminary 45

Youngs. Mooney 52, Louisville Aquinas 42

Youngs. Valley Christian 53, Columbiana 41

Zanesville 62, Newark Licking Valley 53

Zanesville Maysville 77, Coshocton 58

Zanesville Rosecrans 58, Cols. Cristo Rey 22

Zanesville W. Muskingum 93, Crooksville 39

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

