Friday's Scores

By The Associated Press
15 hours ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Amanda-Clearcreek 45, Bloom-Carroll 43

Beachwood 43, Cle. St. Martin De Porres 18

Bellevue 46, Norwalk 33

Berlin Center Western Reserve 59, Bristol 33

CSG 31, Cols. Bexley 23

Cin. Shroder 32, Cin. College Prep. 30

Cin. Sycamore 63, Cin. Colerain 62

Cle. John Marshall 51, Cle. Hay 44

Clyde 47, Sandusky Perkins 29

Cols. Grandview Hts. 35, Worthington Christian 29

Cols. Upper Arlington 46, Lewis Center Olentangy Orange 26

Cols. Wellington 47, Cols. Patriot Prep 32

Conneaut 45, Willoughby S. 40

Day. Ponitz Tech. 48, Trotwood-Madison 46

Dublin Coffman 61, Hilliard Davidson 28

Dublin Jerome 54, Delaware Olentangy Berlin 47

Elyria Open Door 48, Medina Christian Academy 46

Euclid 55, Shaker Hts. 50

Gahanna Cols. Academy 67, Whitehall-Yearling 23

Granville Christian 43, Liberty Christian Academy 24

Grove City Christian 44, Millersport 40

Hilliard Bradley 40, Powell Olentangy Liberty 34

Hilliard Darby 45, Lewis Center Olentangy 39

Loveland 64, Harrison 35

Medina 59, Brunswick 36

Mt. Orab Western Brown 74, Batavia 69

New Albany 75, Grove City Cent. Crossing 20

New London 56, Greenwich S. Cent. 19

Norton 53, Mogadore Field 35

Olmsted Falls 45, Berea-Midpark 36

Parma Padua 58, Parma Hts. Holy Name 45

Pickerington Central 64, Groveport-Madison 27

Pickerington North 33, Grove City 25

St Marys 51, Notre Dame Academy 45

Sunbury Big Walnut 80, Westerville N. 18

Thomas Worthington 40, Marysville 33

Tol. Start 40, Tol. Rogers 30

Union City Mississinawa Valley 65, Camden Preble Shawnee 31

Vandalia Butler 55, Riverside Stebbins 33

Waterford 48, Belpre 27

Westerville Cent. 65, Gahanna Lincoln 62

Westerville S. 55, Galloway Westland 6

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

