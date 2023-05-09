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Monday's Scores

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By The Associated Press
23 minutes ago

Girls Softball

OHSAA Softball Championships

Division I

Region 1

Ashtabula Lakeside 17, Lyndhurst Brush 11

Barberton 14, Maple Hts. 0

Can. Glenoak 4, Akr. Ellet 0

Canton McKinley 16, Cle. JFK 0

Cuyahoga Falls 12, Macedonia Nordonia 6

Gates Mills Gilmour 12, Massilon Washington 7

Louisville 5, Solon 4

Medina 14, Garfield Hts. 0

Mentor 10, Hudson 0

North Canton Hoover 17, Kent Roosevelt 0

Twinsburg 21, Warren G. Harding 8

Region 2

Akr. Firestone 16, Cle. Hts. 1

Ashland 15, Sandusky 0

Avon Lake 19, Cle. Rhodes 1

Elyria 17, Strongsville 16

Fremont Ross 16, Tol. Waite 5

Olmsted Falls 14, Lorain 0

Parma 19, Shaker Hts. 1

Parma Normandy 6, Cle. St. Joseph Acad. 5

Wapakoneta 6, Sylvania Southview 0

Region 3

Dresden Tri-Valley 3, Chillicothe 2

Lancaster 24, Marion Harding 2

Region 4

Cin Ursuline Acad. 10, Cin. Turpin 5

Cin. Oak Hills 10, Cin. Princeton 0

Cin. Seton 5, Hamilton Ross 2

Harrison 10, Cin. St. Ursula 9

Liberty Twp. Lakota East 9, Cin. Colerain 2

Mount Orab Western Brown 9, Cin. Anderson 1

Division II

Region 7

Cambridge 3, Carrollton 0

Duncan Falls Philo 13, Minerva 3

Vincent Warren 4, Washington C.H. 3

Waverly 20, Marietta 1

Division III

Region 11

Barnesville 5, Rayland Buckeye Local 2

Bellaire 3, Lore City Buckeye Trail 0

Beverly Fort Frye 8, Belmont Union Local 4

Byesville Meadowbrook 11, St. Clairsville 10

Magnolia Sandy Valley 9, Lisbon Beaver 2

Richmond Edison 16, Coshocton 0

West Lafayette Ridgewood 4, Zoarville Tuscarawas Valley 2

Region 12

Camden Preble Shawnee 10, Day. Northridge 0

Casstown Miami East 11, Day. Christian 1

Jamestown Greeneview 12, Spring. Greenon 2

Tipp City Bethel 11, Anna 7

W. Milton Union 9, Versailles 4

Division IV

Region 13

Andrews Osborne Academy 17, Akr. Elms 13

Ashtabula St. John 17, Warren JFK 7

Can. Cent. Cath. 16, Kidron Central Christian 0

Cortland Maplewood 13, Wellsville 7

E. Can. 7, Lisbon David Anderson 5

Elmore Woodmore 17, Tol. Ottawa Hills 0

Lowellville 11, Sebring McKinley 8

McDonald 24, N. Bloomfield 2

Middlefield Cardinal 11, Windham 4

Mineral Ridge 5, Atwater Waterloo 3

Newton Falls 4, E. Palestine 1

Oberlin 13, Open Door Christian 3

Old Fort 15, Oregon Stritch 2

Rittman 20, Louisville St. Thomas Aquinas 3

Salineville Southern 15, Leetonia 1

Viena Mathews 13, Fairport Harbor Harding 3

Warren Lordstown 11, Bristolville Bristol 7

Region 14

Arcadia 12, Cory-Rawson 0

Continental 4, Hamler Patrick Henry 2

Convoy Crestview 17, Kalida 2

Edon 11, Pioneer N. Central 2

Leipsic 11, Ottoville 1

Lucas 9, Norwalk St. Paul 3

McComb 8, Arlington 7

Mt. Blanchard Riverdale 2, N. Baltimore 0

New Riegel 13, Vanlue 3

Pettisville 4, Stryker 1

W. Unity Hilltop 28, Gorham Fayette 0

Region 15

Bainbridge Paint Valley 4, Portsmouth Sciotoville 2

Franklin Furnace Green 7, New Boston Glenwood 4

Latham Western 3, Crown City S. Gallia 1

Region 16

Dola Hardin Northern 14, Waynesfield-Goshen 8

Lima Cent. Cath. 3, Lima Perry 1

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