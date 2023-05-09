Monday's Scores

Girls Softball
OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1
Ashtabula Lakeside 17, Lyndhurst Brush 11
Barberton 14, Maple Hts. 0
Can. Glenoak 4, Akr. Ellet 0
Canton McKinley 16, Cle. JFK 0
Cuyahoga Falls 12, Macedonia Nordonia 6
Gates Mills Gilmour 12, Massilon Washington 7
Louisville 5, Solon 4
Medina 14, Garfield Hts. 0
Mentor 10, Hudson 0
North Canton Hoover 17, Kent Roosevelt 0
Twinsburg 21, Warren G. Harding 8
Region 2
Akr. Firestone 16, Cle. Hts. 1
Ashland 15, Sandusky 0
Avon Lake 19, Cle. Rhodes 1
Elyria 17, Strongsville 16
Fremont Ross 16, Tol. Waite 5
Olmsted Falls 14, Lorain 0
Parma 19, Shaker Hts. 1
Parma Normandy 6, Cle. St. Joseph Acad. 5
Wapakoneta 6, Sylvania Southview 0
Region 3
Dresden Tri-Valley 3, Chillicothe 2
Lancaster 24, Marion Harding 2
Region 4
Cin Ursuline Acad. 10, Cin. Turpin 5
Cin. Oak Hills 10, Cin. Princeton 0
Cin. Seton 5, Hamilton Ross 2
Harrison 10, Cin. St. Ursula 9
Liberty Twp. Lakota East 9, Cin. Colerain 2
Mount Orab Western Brown 9, Cin. Anderson 1
Division II
Region 7
Cambridge 3, Carrollton 0
Duncan Falls Philo 13, Minerva 3
Vincent Warren 4, Washington C.H. 3
Waverly 20, Marietta 1
Division III
Region 11
Barnesville 5, Rayland Buckeye Local 2
Bellaire 3, Lore City Buckeye Trail 0
Beverly Fort Frye 8, Belmont Union Local 4
Byesville Meadowbrook 11, St. Clairsville 10
Magnolia Sandy Valley 9, Lisbon Beaver 2
Richmond Edison 16, Coshocton 0
West Lafayette Ridgewood 4, Zoarville Tuscarawas Valley 2
Region 12
Camden Preble Shawnee 10, Day. Northridge 0
Casstown Miami East 11, Day. Christian 1
Jamestown Greeneview 12, Spring. Greenon 2
Tipp City Bethel 11, Anna 7
W. Milton Union 9, Versailles 4
Division IV
Region 13
Andrews Osborne Academy 17, Akr. Elms 13
Ashtabula St. John 17, Warren JFK 7
Can. Cent. Cath. 16, Kidron Central Christian 0
Cortland Maplewood 13, Wellsville 7
E. Can. 7, Lisbon David Anderson 5
Elmore Woodmore 17, Tol. Ottawa Hills 0
Lowellville 11, Sebring McKinley 8
McDonald 24, N. Bloomfield 2
Middlefield Cardinal 11, Windham 4
Mineral Ridge 5, Atwater Waterloo 3
Newton Falls 4, E. Palestine 1
Oberlin 13, Open Door Christian 3
Old Fort 15, Oregon Stritch 2
Rittman 20, Louisville St. Thomas Aquinas 3
Salineville Southern 15, Leetonia 1
Viena Mathews 13, Fairport Harbor Harding 3
Warren Lordstown 11, Bristolville Bristol 7
Region 14
Arcadia 12, Cory-Rawson 0
Continental 4, Hamler Patrick Henry 2
Convoy Crestview 17, Kalida 2
Edon 11, Pioneer N. Central 2
Leipsic 11, Ottoville 1
Lucas 9, Norwalk St. Paul 3
McComb 8, Arlington 7
Mt. Blanchard Riverdale 2, N. Baltimore 0
New Riegel 13, Vanlue 3
Pettisville 4, Stryker 1
W. Unity Hilltop 28, Gorham Fayette 0
Region 15
Bainbridge Paint Valley 4, Portsmouth Sciotoville 2
Franklin Furnace Green 7, New Boston Glenwood 4
Latham Western 3, Crown City S. Gallia 1
Region 16
Dola Hardin Northern 14, Waynesfield-Goshen 8
Lima Cent. Cath. 3, Lima Perry 1