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Monday's Scores

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By The Associated Press
Updated 5 minutes ago
OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1

Kent Roosevelt 15, Canton McKinley 4

Madison 20, Lyndhurst Brush 0

Massillon Perry 9, Macedonia Nordonia 1

Mentor 4, Can. Glenoak 2

Stow-Munroe Falls 18, Ashtabula Lakeside 0

Warren G. Harding 22, Akr. Kenmore-Garfield 0

Wooster 17, Lorain 0

Region 2

Akr. Firestone 5, Medina 2

Cle. Lincoln West 14, Grafton Midview 0, 5 innings

Parma Normandy 6, Parma 1

Sandusky 22, Tol. Bowsher 5

Region 4

Bellbrook 11, Middleton 1

Cin. Colerain 10, Cin. Anderson 8

Cin. Oak Hills 10, Cin. Walnut Hills 0, 5 innings

Cin. Seton 13, Cin. Sycamore 0

Mount Orab Western Brown 18, Loveland 4

New Carlisle Tecumseh 13, Sidney 3

Piqua 16, Xenia 8

Division II
Region 7

Athens 7, Washington C.H. 1

Byesville Meadowbrook 9, Lisbon Beaver 4

Circleville 3, Bidwell River Valley 1

Circleville Logan Elm 11, Lancaster Fairfield Union 4

Hillsboro 3, Jackson 1

Millersburg West Holmes 3, Warsaw River View 1

Waverly 8, Marietta 2

Region 8

Granville 11, Utica 6

Division III
Region 11

Belmont Union Local 11, Zanesville West Muskingum 6

Beverly Fort Frye 11, Barnesville 4

Cadiz Harrison Central 10, West Lafayette Ridgewood 0

Martins Ferry 17, Berlin Hiland 0, 5 innings

Sugarcreek Garaway 14, Rayland Buckeye Local 1

Zoarville Tuscarawas Valley 10, Coshocton 0

Region 12 ***NO COLONS!!!***

Bethel-Tate 9, Sabina East Clinton 0

Blanchester 15, Middletown Fenwick 5

Cin. Mariemont 19, Cin. Finneytown 5

Georgetown 21, Cin. Purcell Marian 0

Spring. Greenon 6, New Lebanon Dixie 1

Tipp City Bethel 7, Anna 3

Versailles 10, Johnstown Greeneview 0

W. Milton Union 11, Middletown Madison 5

Waynesville 10, Camden Preble Shawnee 0

Division IV
Region 13

Akr. Elms 11, Open Door Christian 1

Arcadia 12, Old Fort 8

Can. Cent. Cath. 11, Dalton 2

Columbia Station Columbia 16, Louisville St. Thomas Aquinas 0

Cuyahoga Hts. 22, Kidron Central Christian 1

E. Can. 12, Sebring McKinley 6

Lakeside Danbury 13, Sandusky St. Mary 0

Lowellville 15, Cortland Maplewood 1

Mineral Ridge 11, Leetonia 1

N. Jackson Jackson-Milton 14, Wellsville 1

Salineville Southern 6, Warren Lordstown 3

Windham 26, Middlefield Cardinal 1

Region 14

Ada 6, Arlington 4

Adams Central 22, Bluffton 1

Attica Seneca E. 11, Crestline 4

Columbus Grove 11, Dola Hardin Northern 0, 5 innings

Cory-Rawson 8, Kalida 7

Defiance Ayersville 11, Pioneer N. Central 3

Fort Recovery 8, Mt. Victory Ridgemont 2

Hicksville 15, Miller City 13, 8 innings

Maria Stein Marion Local 4, St. Henry 0

McComb 3, Ottoville 2

New Bremen 20, Upper Scioto Valley 3

Norwalk St. Paul 9, New Washington Buckeye Cent. 4

Pettisville 10, Holgate 0

Rockford Parkway 17, Lima Perry 1

Stryker 14, Edon 6

Vanlue 6, Lucas 5

Waynesfield-Goshen 4, Spencerville 3

Region 16

Lancaster Fisher Cath. 7, London Madison Plains 6

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