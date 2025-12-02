Monday's Scores

news
By The Associated Press
30 minutes ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Arcanum 44, Minster 40

Bainbridge Paint Valley 96, Latham Western 4

Bellaire 42, Cambridge 29

Belmont Union Local 42, Barnesville 16

Berea-Midpark 49, Lorain 35

Beverly Ft. Frye 57, Stewart Federal Hocking 43

Brecksville-Broadview Hts. 56, Can. South 29

Caldwell 63, Zanesville Rosecrans 19

Canfield 49, Norton 38

Canfield S. Range 52, Mohawk, Pa. 15

Cin. McNicholas 61, Batavia 41

Cin. West Clermont 78, Cin. St. Ursula 25

Circleville Logan Elm 69, Piketon 57

Day. Stivers 62, Day. Belmont 28

E. Can. 53, Heartland Christian 31

E. Palestine 55, Leetonia 18

Fairborn 62, Xenia 30

Franklin Furnace Green 59, Manchester 29

Gorham Fayette 61, Swanton 20

Greenup Co., Ky. 63, Portsmouth Notre Dame 60

Groveport Madison Christian 43, Corning Miller 18

Hubbard 41, Garrettsville Garfield 28

Kent Roosevelt 76, Macedonia Nordonia 37

Kenton 63, Bellefontaine Benjamin Logan 59

Leesburg Fairfield 48, Clarksville Clinton-Massie 34

London Madison-Plains 75, Grove City Christian 21

Lucasville Valley 47, McDermott Scioto NW 10

Lyndhurst Brush 50, Maple Hts. 10

Mantua Crestwood 46, Jefferson Area 8

McConnelsville Morgan 59, Baltimore Liberty Union 44

Minford 53, Beaver Eastern 37

New Middletown Spring. 54, McDonald 34

New Philadelphia 50, Navarre Fairless 42

Pemberville Eastwood 53, Bloomdale Elmwood 42

Poland Seminary 59, Kinsman Badger 23

Proctorville Fairland 79, South Point 14

S. Webster 43, Crown City S. Gallia 29

Sandusky St. Mary 51, Plymouth 47

Sarahsville Shenandoah 65, Shadyside 28

Southington Chalker 62, Elyria Open Door 31

Tipp City Tippecanoe 67, New Carlisle Tecumseh 17

Vandalia Butler 60, Clayton Northmont 50

W. Jefferson 48, N. Lewisburg Triad 16

Waverly 59, McArthur Vinton County 38

Wintersville Indian Creek 59, Rayland Buckeye 16

Woodsfield Monroe Cent. 48, Waterford 31

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

