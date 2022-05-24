Monday's Scores

|OHSAA Baseball Championships
Canal Winchester 3, Pataskala Watkins Memorial 1
Grove City Central Crossing 2, Dublin Jerome 1
New Albany 12, Cols. St. Charles 2
Westerville North 4, Lewis Center Olentangy Orange 3
Alliance Marlington 4, Streetsboro 2
Chagrin Falls 3, Richfield-Revere 0
Chardon 15, Mogadore Field 6
Hunting Valley University 3, Medina Buckeye 0
Lodi Cloverleaf 5, CVCA 2
Louisville 2, Salem 1
Niles McKinley 4, Canfield 3
Tallmadge 4, Parma Hts. Holy Name 1
Akr. Hoban 6, Bay Village Bay 5
Norton 5, Beachwood 2
Byesville Meadowbrook 5, St. Clairsville 0
Cols. Hartley 2, Plain City Jonathan Alder 1
Granville 1, Bloom-Carroll 0
Millersburg W. Holmes 3, New Concord John Glenn 1
New Philadelphia 8, Wintersville Indian Creek 4
Steubenville 6, Gnadenhutten Indian Valley 1
Washington C.H. 2, Circleville 1
Apple Creek Waynedale 2, Akr. Manchester 1
Elyria Cath. 1, Sullivan Black River 0
Gates Mills Gilmour 4, Smithville 0
Rootstown 11, Youngs. Mooney 1
Amanda-Clearcreek 7, Centerburg 4
Fredericktown 4, Worthington Christian 3
Bellefontaine Benjamin Logan 3, Tipp City Bethel 2
Cin. Hills Christian Acad. 9, Middletown Madison 0
Cin. Summit Country Day 4, Carlisle 0
Reading 2, Cin. McNicholas 0
St. Bernard Roger Bacon 4, Cin. Madeira 3
Cardinton-Lincoln 8, Millersport 0
Lucasville Valley 4, Leesburg Fairfield 1
Newark Cath. 12, Granville Christian 2
Cin. Christian 6, Fayetteville-Perry 0
Felicity-Franklin 10, Middletown Christian 3
Ft. Loramie 10, Bradford 0
Lewisburg Tri-County N. 14, Day. Christian 6
Russia 6, Pleasant Hill Newton 0
S. Charleston SE 3, Troy Christian 0