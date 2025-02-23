Breaking: Pope Francis is in critical condition after a long respiratory crisis, requiring oxygen at high flow

Saturday's Scores

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By The Associated Press
Updated 39 minutes ago
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Columbus Grove 55, Convoy Crestview 43

Example Academy National, Ill. 76, Western Reserve Academy 53

Tiffin Calvert 61, Arcadia 47

W. Unity Hilltop 48, Edgerton 36

Wintersville Indian Creek 43, Millersburg W. Holmes 36

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 1=

Medina 45, Stow-Munroe Falls 37

Rocky River Magnificat 58, Parma Normandy 23

Region 2=

Dublin Jerome 48, Hilliard Darby 40

Lewis Center Olentangy 58, Hilliard Bradley 17

Pickerington Cent. 66, Marysville 38

Powell Olentangy Liberty 50, Newark 43

Region 3=

Mason 67, Springfield 47

Perrysburg 41, Findlay 29

Springboro 41, Seton 27

Region 4=

Cin. Princeton 63, Cin. Sycamore 57

Cin. Walnut Hills 44, Liberty Twp. Lakota E. 37

Kettering Fairmont 50, W. Chester Lakota W. 36

Division II=

Region 5=

Brecksville-Broadview Hts. 62, Painesville Riverside 27

Olmsted Falls 61, Fitch 43

Region 6=

Twinsburg 49, Warren Harding 43

Wadsworth 69, Massillon Perry 53

Whitehouse Anthony Wayne 92, Oregon Clay 26

Region 7=

Sunbury Big Walnut 48, Canal Winchester 38

Westerville S. 64, Dublin Scioto 29

Region 8=

Cin. St. Ursula 58, Clayton Northmont 31

Cin. Winton Woods 70, Loveland 38

Harrison 53, Riverside Stebbins 32

Tol. Start 35, Sylvania Northview 31, OT

Division III=

Region 9=

Akr. Hoban 53, Parma Padua 46

Lyndhurst Brush 64, Madison 35

Region 10=

Ashland 58, Norwalk 44

Elida 60, Lima 57

Notre Dame Academy 60, Tol. Cent. Cath. 22

Region 11=

Chillicothe Unioto 66, Dresden Tri-Valley 56

Day. Chaminade Julienne 37, Ursuline Academy 30

Hamilton Badin 58, Bellbrook 55

Purcell Marian 70, Sidney 23

STVM 61, Warren Howland 30

Region 12=

Day. Carroll 65, Mt. Orab Western Brown 44

Division IV=

Region 13=

Canfield 62, Mantua Crestwood 37

Shaker Hts. Laurel 50, Elyria Cath. 40

Region 14=

Bellevue 43, Shelby 39

Cle. Hts. Lutheran E. 49, Norton 47

Wauseon 48, Kenton 42

Region 15=

Carrollton 37, McConnelsville Morgan 29

Cin. McNicholas 58, Spring. Greenon 36

Delaware Buckeye Valley 49, London 37

Lancaster Fairfield Union 35, Circleville 22

Region 16=

Cin. Indian Hill 57, St. Bernard Roger Bacon 41

Kettering Alter 45, Cin. Mercy-McAuley 39

Urbana 58, Batavia 48

Division V=

Region 17=

Creston Norwayne 64, Canfield S. Range 23

Doylestown Chippewa 45, Massillon Tuslaw 41

Findlay Liberty-Benton 53, Millbury Lake 28

Region 18=

Bellville Clear Fork 61, Willard 39

Belmont Union Local 60, Martins Ferry 43

Brookville 41, Cin. Madeira 35

Cols. Africentric 46, Fredericktown 38

Johnstown 44, Amanda-Clearcreek 22

Minford 51, Wheelersburg 36

Waynesville 79, Reading 41

Zoarville Tuscarawas Valley 54, Zanesville W. Muskingum 26

Region 19=

Portsmouth 58, Albany Alexander 24

Region 20=

Proctorville Fairland 77, Seaman N. Adams 44

Versailles 49, Cin. Mariemont 37

Division VI=

Region 21=

Can. Cent. Cath. 61, Mineral Ridge 45

Rootstown 57, Leavittsburg LaBrae 53

Smithville 42, Loudonville 31

Region 22=

Carey 44, Gibsonburg 36

Castalia Margaretta 45, N. Robinson Col. Crawford 40

Hamler Patrick Henry 58, Tol. Ottawa Hills 38

Region 23=

Belpre 43, Mowrystown Whiteoak 35

Beverly Ft. Frye 55, Bellaire 29

Canal Winchester Harvest 59, Cardington-Lincoln 36

Stewart Federal Hocking 50, Portsmouth W. 35

Region 24=

Anna 50, Fayetteville-Perry 35

Arcanum 44, Ft. Recovery 25

Minster 32, Maria Stein Marion Local 29

Division VII=

Region 25=

Lakeside Danbury 47, Attica Seneca E. 24

Mogadore 49, Cortland Maplewood 45

Warren JFK 60, Middlefield Cardinal 43

Region 26=

Kalida 58, McComb 40

Ottoville 73, Pandora-Gilboa 32

Region 27=

Berlin Hiland 54, Strasburg 34

Franklin Furnace Green 39, Crown City S. Gallia 37

Waterford 59, Portsmouth Notre Dame 29

Region 28=

Ft. Loramie 65, Franklin Middletown Christian 31

Legacy Christian 36, Jackson Center 26

Union City Mississinawa Valley 45, Russia 44

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