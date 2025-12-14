Saturday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 89, Painesville Harvey 53

Avon 60, N. Olmsted 25

Bellevue 59, Port Clinton 46

Beverly Ft. Frye 66, Sarahsville Shenandoah 21

Brooklyn 65, Beachwood 41

Canfield 67, Poland Seminary 41

Chagrin Falls 47, Burton Berkshire 46

Cols. Hamilton Twp. 60, Circleville 47

Cols. St. Charles 65, Delaware Olentangy Berlin 53

Creston Norwayne 78, Akr. East 51

Defiance 48, Bryan 29

East 100, Cols. Franklin Hts. 47

Elliott Co., Ky. 66, Ironton Rock Hill 57

Fitch 59, Youngs. Boardman 43

Garrettsville Garfield 65, Atwater Waterloo 60

Gates Mills Hawken 64, Perry 47

Geneva 75, Ashtabula Edgewood 63

Girard 55, Campbell Memorial 34

Grand River Academy 60, Akr. Buchtel 55

Groveport Madison Christian 28, Northside Christian 26

Hamler Patrick Henry 70, Edon 38

Howard E. Knox 56, Granville Christian 43

Independence 68, Garfield Hts. Trinity 62

Jefferson Area 45, Ashtabula Lakeside 43

Kirtland 82, Wickliffe 51

Metamora Evergreen 84, Montpelier 75

Miami Valley Christian Academy 48, Georgetown 46

Millersport 50, Cols. Wellington 47

New Middletown Spring. 49, Columbiana Crestview 36

New Philadelphia 42, Uniontown Lake 26

Newark Cath. 63, Hebron Lakewood 22

Newark Licking Valley 64, Mt. Vernon 43

Oberlin 77, N. Ridgeville Lake Ridge 20

Painesville Riverside 74, Ashland 61

Pataskala Licking Hts. 52, Granville 17

Peninsula Woodridge 75, Doylestown Chippewa 49

Pioneer N. Central 60, N. Baltimore 49

Reedsville Eastern 62, Willow Wood Symmes Valley 34

Sandusky Perkins 63, Tiffin Columbian 55

Shekinah Christian 64, Cols. Independence 54

Southington Chalker 53, Sebring McKinley 21

Spring. Emmanuel Christian 48, W. Liberty-Salem 47

Sugar Grove Berne Union 61, Grove City Christian 56

Utica 46, Johnstown Northridge 45

Wapakoneta 44, Findlay Liberty-Benton 43

Warren Champion 54, Warren Lordstown 52

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

