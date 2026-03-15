Saturday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
OHSAA Playoffs=
Regional Final=
Division I=
Region 1=
St. Edward (OH) 53, Elyria 50
Region 2=
Hilliard Bradley 57, Newark 46
Region 3=
Pickerington Central 69, W. Chester Lakota W. 60
Region 4=
Cin. Princeton 49, Cin. Oak Hills 22
Division II=
Region 5=
N. Royalton 40, Brecksville-Broadview Hts. 38
Region 6=
Massillon Washington 76, Euclid 72
Region 7=
Westerville N. 58, New Albany 50
Region 8=
Lima Senior 62, Cin. Winton Woods 58
Region 28=
Delphos St John's 62, Botkins 39
Division III=
Region 10=
Tol. Cent. Cath. 81, Mansfield 61
Region 11=
Steubenville 61, Cols. Bishop Watterson 55
Region 12=
Trotwood-Madison 54, Hamilton Badin 48
Division IV=
Cin. Wyoming 54, Day. Northridge 36
Cle. Glenville 70, Cle. Cent. Cath. 54
Region 14=
Sandusky Perkins 47, Plain City Jonathan Alder 30
Region 15=
Zanesville Maysville 72, Circleville 52
Division V=
Region 17=
Cle. Hts. Lutheran E. 65, Can. Cent. Cath. 35
Region 19=
Zanesville W. Muskingum 45, Ironton 42
Region 20=
Cin. Summit 73, Waynesville 51
Division VI=
Berlin Hiland 48, Portsmouth W. 35
Van Wert Lincolnview 58, N. Robinson Col. Crawford 45
Region 24=
Maria Stein Marion Local 57, New Madison Tri-Village 43
Division VII=
Region 26=
Kalida 66, Montpelier 53
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/