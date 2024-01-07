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Left lane blocked on State Route 4 to I-75 northbound due to crash

Saturday's Scores

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By The Associated Press
4 minutes ago
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashland Mapleton 57, West Salem Northwestern 53

Athens 57, Lancaster 43

Beaver 49, Lisbon David Anderson 41

Belmont Union Local 57, Linsly, W.Va. 36

Beloit W. Branch 52, Youngs. Boardman 29

Brecksville-Broadview Hts. 43, N. Royalton 37

Byesville Meadowbrook 50, Philo 42

Cadiz Harrison Cent. 53, Richmond Edison 46

Carlisle 45, Newton Local 23

Carrollton 67, E. Liverpool 17

Casstown Miami E. 56, Tipp City Bethel 13

Chesapeake 41, Greenup Co., Ky. 30

Cin. Madeira 64, Cin. Deer Park 34

Cin. McNicholas 51, Bishop Fenwick 20

Cin. Mercy-McAuley 39, Cin. Anderson 21

Cle. Hts. Beaumont 42, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 22

Cle. St. Joseph 74, Cle. VASJ 42

Cols. Centennial 60, Hilliard Davidson 56

Cols. Upper Arlington 55, New Albany 34

Columbiana Crestview 54, Poland Seminary 32

Copley 65, Medina Highland 43

Cuyahoga Falls CVCA 57, Chagrin Falls Kenston 23

Dresden Tri-Valley 66, McConnelsville Morgan 28

E. Can. 38, Malvern 35

Fairfield 32, Cin. Oak Hills 26

Ft. Loramie 47, St. Henry 28

Granville Christian 39, Cols. Patriot Prep 38

Greenville 27, Piqua 25

Kettering Alter 63, Hamilton Badin 48

Kinsman Badger 53, Garrettsville Garfield 44

Lexington 61, Wooster 60

Lore City Buckeye Trail 57, Newcomerstown 38

Loudonville 85, Crestline 21

Louisville 51, Salem 41

Mansfield 43, Ashland 29

Mansfield Christian 65, Lucas 31

Marion Elgin 59, Vanlue 24

Mason 58, Cin. Sycamore 28

McComb 54, New Bremen 48

Mentor 70, Euclid 32

Morrow Little Miami 43, Hamilton Ross 38

Mt. Notre Dame 57, Cin. Winton Woods 50

Mt. Vernon 58, New Philadelphia 30

N. Can. Hoover 42, Mayfield 30

New Concord John Glenn 52, Crooksville 19

New Lexington 58, Warsaw River View 26

New Madison Tri-Village 70, Ansonia 28

New Middletown Spring. 49, Hanoverton United 40

Ottoville 50, Columbus Grove 43

Painesville Riverside 73, Eastlake North 34

Reedsville Eastern 50, Sugar Grove Berne Union 25

Richwood N. Union 54, Spring. NW 34

Riverside Stebbins 48, Vandalia Butler 46

Saint Joseph Central, W.Va. 61, Ironton Rock Hill 46

Shaker Hts. Laurel 50, Tol. Start 36

Sidney 51, Tipp City Tippecanoe 27

Spencerville 59, Ft. Jennings 32

St. Bernard Roger Bacon 52, Norwood 46

Steubenville 55, Marietta 46

Strasburg-Franklin 52, Tuscarawas Cent. Cath. 15

Stryker 43, Delta 39

Tol. Bowsher 47, N. Baltimore 14

Tol. Whitmer 57, Lyndhurst Brush 54

Twinsburg 28, Wadsworth 25

Union City Mississinawa Valley 92, Arcanum 76

Versailles 48, Jackson Center 28

Vincent Warren 44, Wheelersburg 30

W. Chester Lakota W. 65, Middletown 51

Warren Harding 53, Ursuline Academy 46

Warren JFK 72, Lowellville 22

Warrensville Hts. 64, E. Cle. Shaw 8

Wellington 55, Lorain Clearview 28

Wheeling Central, W.Va. 84, Shadyside 26

Willoughby S. 55, Cle. Rhodes 35

Youngs. Chaney High School def. Youngs. East, forfeit

Zoarville Tuscarawas Valley 36, Alliance Marlington 31

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Mason Co., Ky. vs. Portsmouth, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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