Saturday's Scores

news
By The Associated Press
59 minutes ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 57, N. Baltimore 37

Arcadia 61, McGuffey Upper Scioto Valley 32

Athens 50, Logan 35

Attica Seneca E. 49, New Washington Buckeye Cent. 31

Atwater Waterloo 33, Akr. Springfield 28

Bay (OH) 68, Parma Hts. Valley Forge 38

Beloit W. Branch 43, Fitch 28

Bloom-Carroll 64, Canal Winchester 28

Bluffton 58, Pandora-Gilboa 43

Botkins 42, Houston 35

Bowling Green Christian Academy 28, Senedot Stripes 18

Brecksville-Broadview Hts. 48, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 35

Bridgeport, Mich. 55, Tol. Rogers 40

Brookville 54, Eaton 40

Burton Berkshire 38, Orwell Grand Valley 37, OT

Can. Cent. Cath. 52, Cornerstone Christian 27

Canal Fulton Northwest 49, Wooster Triway 24

Carey 52, N. Robinson Col. Crawford 46

Carlisle 37, Day. Christian 31

Carrollton 63, Warren Howland 45

Castalia Margaretta 46, Willard 42

Cedarville 60, Spring. NE 29

Chagrin Falls Kenston 54, Chardon 33

Chillicothe Zane Trace 52, Bidwell River Valley 49

Cin. Colerain 50, Hamilton 44

Cin. Madeira 40, Williamsburg 27

Cin. Mariemont 57, N. Bend (Cleves) Taylor 36

Cin. Turpin 58, Harrison 50

Circleville 50, Hillsboro 48

Clyde 52, Sandusky Perkins 33

Cols. Patriot Prep 34, Cols. Wellington 33

Columbus Grove 41, Ottoville 22

Conneaut 28, Erie, Pa. 22

Continental 48, Northwood 38

Cortland Lakeview 47, Leavittsburg LaBrae 45

Coshocton 38, Northside Christian 30

Creston Norwayne 57, West Salem Northwestern 11

Cuyahoga Falls CVCA 37, Chardon NDCL 35

Dalton 49, Alliance Marlington 41

Day. Chaminade Julienne 55, Kettering Alter 52

Day. Miami Valley 42, Bellefontaine Calvary Christian 14

Day. Oakwood 54, Germantown Valley View 35

Delta 44, Stryker 35

Doylestown Chippewa 51, Smithville 36

Dresden Tri-Valley 73, Zanesville Maysville 47

East Kentwood, Mich. 49, Tol. Bowsher 33

Elida 46, Coldwater 42

Elyria Cath. 50, Mentor Lake Cath. 33

Fairview 54, Lorain Clearview 11

Fayetteville-Perry 63, Cin. Summit 40

Gahanna Cols. Academy 45, New Albany 43

Gallipolis Gallia 44, McArthur Vinton County 39

Gates Mills Gilmour 60, Rocky River Lutheran W. 35

Genoa 50, Gibsonburg 38

Glouster Trimble 75, Corning Miller 25

Grove City 38, Dublin Coffman 35

Groveport Madison Christian 47, Granville Christian 26

Hamler Patrick Henry 40, Napoleon 26

Hanoverton United 56, Beaver Local 34

Hartville Lake Center Christian 59, Rittman 23

Heartland Christian 44, Madonna, W.Va. 31

Hicksville 63, Hamilton, Ind. 20

Hudson 61, Cuyahoga Falls 26

Jefferson Area 50, Hubbard 26

Kettering Fairmont 74, Clayton Northmont 32

Kirtland 54, Gates Mills Hawken 32

Leesburg Fairfield 50, Lees Creek E. Clinton 29

Lima Bath 38, Wauseon 23

Lockland 36, St Bernard-Elmwood Place 31

Lodi Cloverleaf 66, Richfield Revere 55

Lore City Buckeye Trail 57, Bowerston Conotton Valley 47

Louisville 40, Mantua Crestwood 26

Magnolia, W.Va. 59, Bridgeport 25

Mansfield Madison 59, Dover 56

Marion Pleasant 56, Sparta Highland 49

Martins Ferry 61, Cambridge 17

Massillon Jackson 54, Can. Glenoak 37

Massillon Perry 40, Green 21

Mayfield 53, Eastlake North 39

Mentor 81, Cle. Hts. 43

Milan Edison 50, Port Clinton 32

Mineral Ridge 62, Youngs. Mooney 27

Minford 35, Marietta 31

Minster 35, Findlay Liberty-Benton 33

Monroeville 40, Greenwich S. Cent. 36

Mowrystown Whiteoak 44, Sardinia Eastern Brown 39

Mt. Blanchard Riverdale 59, New Riegel 14

Mt. Vernon 60, Westerville N. 35

Navarre Fairless 56, New Franklin Manchester 29

New Bremen 34, McComb 27

New Concord John Glenn 42, Crooksville 35

New Knoxville 32, Lewistown Indian Lake 31

New Lexington 59, Warsaw River View 30

New Madison Tri-Village 38, Ansonia 33

New Philadelphia 53, Mansfield 12

Newcomerstown 58, Tuscarawas Cent. Cath. 37

Niles McKinley 61, Kinsman Badger 31

Northeastern, Ind. 81, W. Alexandria Twin Valley S. 45

Orrville 64, Massillon Tuslaw 52

Ottawa-Glandorf 56, Miller City 50

Painesville Riverside 64, Willoughby S. 13

Parma Padua 58, Cle. Hts. Beaumont 21

Pemberville Eastwood 64, Harrod Allen E. 57

Philo 56, Byesville Meadowbrook 39

Pickerington North 53, Hayes 27

Piketon 39, Chillicothe Huntington 32

Plain City Jonathan Alder 43, Bellefontaine 42

Plymouth 45, Sullivan Black River 41

Portsmouth Clay 51, Willow Wood Symmes Valley 44

Russia 34, Ft. Loramie 16

STVM 66, Bishop Hartley 45

Salem 44, Peninsula Woodridge 32

Sarahsville Shenandoah 66, Beverly Ft. Frye 60

Seton 58, Kings Mills Kings 40

Sidney Fairlawn 48, Jackson Center 46

Springboro 56, Beavercreek 34

St Marys 52, Kalida 29

Strasburg 66, E. Can. 25

Strongsville 76, Lorain 40

Thomas Worthington 67, Chillicothe 18

Tipp City Tippecanoe 67, Sidney 19

Tol. Cent. Cath. 55, Oak Harbor 52

Tol. Ottawa Hills 54, Archbold 50

Tol. Start 63, Sylvania Northview 51

Uhrichsville Claymont 45, Gnadenhutten Indian Valley 35

Uniontown Lake 51, N. Can. Hoover 37

Vandalia Butler 47, Riverside Stebbins 33

Vanlue 45, Fremont St. Joseph 44

Vermilion 53, Huron 39

Versailles 52, Anna 51

W. Carrollton 67, Xenia 33

Washington C.H. 63, Peebles 47

Waterford 59, Belpre 41

Waynesville 70, Middletown Madison 33

Westerville Cent. 49, Hilliard Davidson 8

Wheelersburg 51, Ironton 17

Wooster 57, Lexington 31

Zanesville 59, McConnelsville Morgan 42

Zoarville Tuscarawas Valley 54, Magnolia Sandy Valley 36

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

