Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
OHSAA Playoffs=
Division II=
Region 2=
Kettering Fairmont 61, Mason 32
Newark 35, Lancaster 34
Region 3=
Dublin Coffman 50, Pickerington North 45
Marysville 56, Gahanna Lincoln 35
New Albany 43, Hilliard Darby 40
Region 6=
Olmsted Falls 61, Cle. John Marshall 26
Region 7=
Tol. Start 41, Whitehouse Anthony Wayne 35
Division III=
Region 9=
Copley 61, Akr. Ellet 39
Region 10=
Medina Highland 55, Rocky River 27
Notre Dame Academy 48, Celina 30
Region 11=
Chillicothe Unioto 55, Steubenville 51
Division IV=
Region 13=
Gates Mills Gilmour 42, Perry 35
Region 14=
Bellevue 68, Bryan 31
Genoa 52, Findlay Liberty-Benton 48
Region 15=
Circleville 53, Circleville Logan Elm 37
Wintersville Indian Creek 49, Gnadenhutten Indian Valley 19
Region 16=
Brookville 52, Cin. Hills Christian Academy 40
Kettering Alter 40, Cin. Indian Hill 29
Division V=
Region 17=
Creston Norwayne 65, Mentor Lake Cath. 37
Region 18=
Delta 52, Willard 46
Region 19=
Zanesville W. Muskingum 30, Belmont Union Local 28
Zoarville Tuscarawas Valley 59, Richmond Edison 22
Region 20=
Anna 43, Cin. Mariemont 22
Proctorville Fairland 69, Portsmouth W. 38
Waynesville 53, Williamsburg 37
Division VI=
Region 21=
Smithville 43, Rootstown 38
Region 22=
Castalia Margaretta 42, Bucyrus Wynford 24
Columbus Grove 49, N. Robinson Col. Crawford 34
Hamler Patrick Henry 36, Haviland Wayne Trace 23
Tol. Ottawa Hills 44, New London 41
Region 23=
Waterford 48, Belpre 26
Region 24=
Fayetteville-Perry 49, New Madison Tri-Village 31
Minster 54, Mt. Blanchard Riverdale 30
Division VII=
Region 26=
Ottoville 53, Edgerton 21
Stryker 57, N. Baltimore 45
Tiffin Calvert 43, Arlington 30
Region 27=
Strasburg 51, Caldwell 30
Region 28=
Cedarville 42, Ft. Loramie 39
Union City Mississinawa Valley 63, Franklin Middletown Christian 39
