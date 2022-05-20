dayton-daily-news logo
X

Thursday's Scores

news
By by The Associated Press
28 minutes ago
Boy's Baseball
OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 1

Akr. Ellet 3, Macedonia Nordonia 0

Amherst Steele 5, N. Ridgeville 2

Avon 2, Brunswick 1

Chagrin Falls Kenston 2, Kent Roosevelt 1

Copley 10, N. Royalton 0

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 16, Madison 0

Dover 10, Cuyahoga Falls 0

Massillon Jackson 10, Lyndhurst Brush 0

Massillon Washington 11, Can. Glenoak 4

Mayfield 3, Painesville Riverside 1

Mentor 11, Twinsburg 10

N. Can. Hoover 12, Stow-Munroe Falls 1

Uniontown Lake 4, Aurora 3

Willoughby S. 4, Green 3, 8 innings

Youngs. Boardman 5, Austintown Fitch 0

Region 2

Dublin Jerome 10, Mount Vernon 7

Upper Arlington 5, Reynoldsburg 0

Region 3

Avon Lake 10, N. Olmsted 0

Cle. St. Ignatius 12, Bedford 0

Medina 5, Olmsted Falls 0

Medina Highland 7, Elyria 5

Parma Normandy 7, Lakewood St. Edward 6

Perrysburg 7, Mansfield Madison 3

Strongsville 11, Wooster 4

Sylvania Northview 5, Ashland 1

Sylvania Southview 4, Tol. St. Francis 3

Wadsworth 9, Grafton Midview 0

Region 4

Centerville 13, Xenia 1

Cin. Elder 9, Cin. Anderson 1

Cin. LaSalle 2, Milford 1

Cin. Moeller 3, Cin. Colerain 1

Cin. Princeton 2, Harrison 0

Fairfield 1, Cin. St. Xavier 0

Kettering Fairmont 8, Franklin 0

Lebanon 3, Kings Mills Kings 0

Liberty Twp. Lakota E. 10, Cin. Turpin 0

Loveland 5, Hamilton 3

Mason 1, Mt. Orab Western Brown 0

Miamisburg 3, Piqua 2

Sidney 5, Troy 4

Springboro 13, Springfield 0

Vandalia Butler 13, West Carrollton 1

Division II
Region 5

Chardon 5, Warren Howland 3

Lodi Cloverleaf 7, Cle. Benedictine 6

Medina Buckeye 6, Mentor Lake Cath. 0

Parma Hts. Holy Name 6, Canal Fulton Northwest 0

St. Vincent-St. Mary 8, Richfield Revere 3

Region 6

Clyde 12, Sandusky 0

Elida 9, Fostoria 0

Lima Shawnee 8, Upper Sandusky 0

Rossford 32, Tol. Woodward 1

St. Marys Memorial 1, Galion 0

Tol. Cent. Cath. 8, Wauseon 0

Vermillion 10, Port Clinton 3

Region 7

Bloom-Carroll 4, Caledonia River Valley 2

Cols. Centennial 26, Granville 1

Cols. Hartley 12, Heath 0

Plain City Jonathan Alder 6, London 0

Region 8

Batavia 1, New Richmond 0

Bellbrook 1, Kettering Alter 0

Cin. Indian Hill 2, Hamilton Ross 0

Cin. Wyoming 15, Cin. Shroder 0

Cleves Taylor 4, Clarksville Clinton-Massie 1

Cols. Watterson 2, Newark Licking Valley 0

Day. Chaminade Julienne 9, Milton-Union 0

Delaware Buckeye Valley 12, Utica 5

Eaton 7, Germantown Valley View 1

Greenville 10, Day. Oakwood 4

Hamilton Badin 11, Norwood 1

Johnstown 1, Cols. DeSales 0

Marengo Highalnd 13, Hebron Lakewood 0

Tipp City Tippecanoe 11, Urbana 0

Waynesville 5, Middletown Fenwick 4

Division III
Region 9

Elyria Cath. 13, Garfield Hts. Trinity 3

Gates Mills Gilmour 3, Orrville 0

Middlefield Cardinal 11, Leavittsburg LaBrae 4

Sullivan Black River 7, Wellington 0

Region 10

Amanda-Clearcreek 7, Richwood N. Union 2

Archbold 13, Northwood 3

Bucyrus Wynford 4, Elmore Woodmore 1

Centerburg 6, Gahanna Cols. Academy 4

Collins Western Reserve 19, New London 6

Delta 11, Tol. Ottawa Hills 0

Fredericktown 10, Johnstown Northridge 0

Genoa Area 20, Bucyrus 0

Gibsonburg 4, Willard 1

Kansas Lakota 12, Delphos Jefferson 1

Kenton at Harrod Allen East, ppd. To May 20.

Lima Bath 13, Mt. Blanchard Riverdale 4

Metamora Evergeen 16, Swanton 0

Milford Center Fairbanks 6, Worthington Christian 5

Millbury Lake 10, Van Buren 2

Minster 5, Bloomdale Elmwood 0

N. Robinson Col. Crawford 6, Ashland Crestview 2

Oak Harbor 11, Attica Seneca E. 9

Paulding 4, Liberty Center 1

Rockford Parkway 7, Bluffton 3

Tontogaany Otsego 2, Sherwood Fairview 0

Region 11

Baltimore Liberty Union 9, Marion Elgin 0

Cadiz Harrison Cent. 7, Magnolia Sandy Valley 2

Chillicothe Zane Trace 13, Williamsport Westfall 3

Coshocton 3, Sugarcreek Garaway 0

Gallion Northmor 4, W. Jefferson 1

Grandview Hts. 4, Mt. Gilead 3

Ironton Rock Hill 3, Crooksville 1

Marion Pleasant 7, Cols. Ready 3

Martins Ferry 10, Bellaire 0

Minford 12, Chillicothe Southeastern 2

Pomeroy Meigs 3, Frankfort Adena 0

Portsmouth 7, Winchester Eastern 1

Proctorville Fairland 3, Lynchburg-Clay 0

W. Lafayette Ridgewood 7, Beverly Ft. Frye 2

Wellston 3, Piketon 2

Wheelersburg 4, Portsmouth W. 1

Region 12

Bellefontaine Benjamin Logan 7, Anna 0

Carlisle 7, Cin. Deer Park 6

Casstown Miami East 6, Arcanum 2

Cin. Madeira 6, Williamsburg 5

Cin. McNicholas 10, Cin Mariemont 8

Cin. Summit Country Day 11, Cin. Country Day 3

Mechanisburg 12, New Paris National Trail 2

Middletown Madison 13, Georgetown 0

Reading 4, Clermont NE 2

Spring. NE 5, Spring. Shawnee 3

Tipp City Bethel 1, Covington 0

Versailles 9, New Lebanon Dixie 0

Division IV
Region 13

Ashtabula St. John 5, Vienna Mathews 3

Bristolville Bristol 11, Windham 1

Columbia Station Columbia 11, Rittman 1

Heartland Christian 4, McDonald 2

Jeromesville Hillsdale 17, Cuyahoga Hts. 0

Lake Center Christian 9, Brookfield 0

Lisbon David Anderson 5, Berlin Center Western Reserve 4

Louisville Aquinas at Mineral Ridge, ppd. To May 20.

Mogadore 13, Independence 3

N. Jackson Jackson-Milton 10, Lowellville 0

New Riegel 12, Old Fort 8

Norwalk St. Paul 6, Tol. Christian 3

Tiffin Calvert 11, Oregon Stritch 0

Warren JFK 26, Kinsman Badger 3

Region 14

Antwerp 2, Hicksville 1

Defiance Ayersville 9, Montpelier 0

Dola Hardin Northern 10, Arlington 5

Edon 5, Pioneer N. Central 2

Greenwich S. Cent. 13, McGuffey Upper Scioto Valley 3

Hamler Patrick Henry 6, McComb 5

Haviland Wayne Trace 10, Edgerton 0

Kalida 8, Holgate 0

Leipsic 5, N. Baltimore 0

Lima Perry 3, Fort Recovery 2

Miller City 17, Ft. Jennings 0

New Washington Buckeye Cent. 5, Carey 1

Plymouth 4, Lucas 1

St. Henry 2, Maria Stein Marion Local 0

Van Wert Lincolnview 2, Spencerville 1

Region 15

Berlin Hiland 10, Sarasville Shenandoah 0

Millersport 10, Danville 0

New Matamoras Frontier 8, Malvern 1

Shadyside 11, Steubenville Cath. Cent. 0

Totonto 5, Caldwell 1

Region 16

Bradford 2, DeGraff Riverside 1

Felicity-Franklin 13, Cin. Seven Hills 9

Ft. Loramie 8, Houston 1

Middletown Christian 10, Miami Valley Christian Academy 6

Pleasant Hill Newton 10, Botkins 0

Russia 10, Union City Mississinawa Valley 0

Spring. Cath. Central 11, Lewisburg Tri-County N. 7, 8 innings

Troy Christian 11, W. Alexandria Twin Valley S. 4

In Other News
1
Student killed in crash north of Springfield identified
2
Food truck rally tonight at Monroe Community Park
3
Person suspected of threats that prompted P&G office closures is in...
4
Remains of soldier killed in Korean War 72 years ago to be buried in...
5
‘This is beyond a blessing:’ Springfield woman to become new homeowner...
© 2022 Dayton Daily News.
All Rights Reserved.
By using this website, you accept the terms of our
Terms of Use, Privacy Policy, , and understand your options regarding Ad Choices.
Learn about Careers at Cox Enterprises.
Back to Top