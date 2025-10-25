Breaking: Have you seen missing Dayton woman with dementia?

Thursday's Scores

By The Associated Press
22 hours ago
PREP FOOTBALL=

Beaver Eastern 56, Franklin Furnace Green 0

Cols. Walnut Ridge 46, Cols. Independence 0

Day. Belmont 38, Day. Ponitz Tech. 22

Garfield Hts. 32, E. Cle. Shaw 0

Gnadenhutten Indian Valley 42, Uhrichsville Claymont 7

Pioneer N. Central 47, W. Unity Hilltop 14

Tol. Rogers 13, Tol. Bowsher 2

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

