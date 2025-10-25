Thursday's Scores

PREP FOOTBALL=
Beaver Eastern 56, Franklin Furnace Green 0
Cols. Walnut Ridge 46, Cols. Independence 0
Day. Belmont 38, Day. Ponitz Tech. 22
Garfield Hts. 32, E. Cle. Shaw 0
Gnadenhutten Indian Valley 42, Uhrichsville Claymont 7
Pioneer N. Central 47, W. Unity Hilltop 14
Tol. Rogers 13, Tol. Bowsher 2
___
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
In Other News
1
Ohio House passes two bills that offer $2.4B in property tax relief
2
Hamilton’s Riverview neighborhood on display during Saturday’s Heritage...
3
19-year-old pleads guilty to theft from elderly Butler County victim
4
Blind horse rescued from pool in Madison Twp.
5
John Carter, Katelyn Markham’s former fiancée, wants out of prison...