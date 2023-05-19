Thursday's Scores

Boy’s Baseball
OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 1
Akr. Hoban 1, Akr. Ellet 0
Austintown Fitch 2, Solon 1
Can. Glenoak 14, Macedonia Nordonia 4
Chardon 6, Can. McKinley 2
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 10, Twinsburg 0
Green 3, Stow-Munroe Falls 1
Hunting Valley University 5, Mentor 2
Louisville 5, Uniontown Lake 1
Massillon Jackson 8, N. Can. Hoover 0
Mayfield 2, Aurora 1
Wadsworth 11, Akr. Firestone 1
Region 2
Ashville Teays Valley 5, Lancaster 2
Region 3
Avon Lake 3, Amherst Steele 0
Cle. St. Ignatius 10, Cle. John Hay 0
Lakewood 7, N. Olmsted 2
Medina Highland 11, Barberton 0
Wooster 4, Parma Normandy 1
Region 4
Cin. Elder 5, Cin. Sycamore 1
Cin. Moeller 10, Cin. NW 0
Cin. Princeton 7, Oxford Talawanda 1
Kettering Fairmont 3, Xenia 2
Lebanon 11, Middletown 0
Loveland 4, Cin. LaSalle 3
Mason 10, Cin. Anderson 0
Milford 13, Hamilton 1
Vandalia Butler 3, Miamisburg 1
Division II
Region 7
Johnstown-Monroe 13, Whitehall-Yearling 0
Plain City Jonathan Alder 10, Cols. Hamilton Twp. 0
Region 8
Batavia 7, Cin. McNicholas 6
Bellefontaine 5, Bellefontaine Benjamin Logan 2
Cin. Hills Christian Academy 3, Cin. Wyoming 1
Cin. Indian Hill 2, Cin. Summit Country Day 1
Cols. Hartley 17, Cols. Bexley 4
Franklin 11, Urbana 9
Hamilton Badin 25, Cin. Mt. Healthy 0
Hebron Lakewood 7, Granville 3
London 3, Marengo Highalnd 0
Middletown Fenwick 7, New Richmond 1
Newark Licking Valley 4, Caledonia River Valley 2
Reading 16, Clarksville Clinton-Massie 0
Tipp City Tippecanoe 5, Spring. Shawnee 1
Region 10
Utica 5, Howard E. Knox 4
W. Jefferson 10, Mt. Gilead 0
Worthington Christian 4, Richwood N. Union 2
Division III
Region 11
Chillicothe Southeastern 8, Chillicothe Huntington 6, 9 innings
Chillicothe Zane Trace 10, Albany Alexander 0
Ironton 13, Peebles 0
Lucasville Valley 10, Piketon 5
Minford 7, Portsmouth W. 4
Oak Hill 4, Lynchburg-Clay 0
Pomeroy Meigs 2, Ironton Rock Hill 1
Portsmouth 14, Belpre 0
Proctorville Fairland 13, Frankfort Adena 3
South Point 3, Williamsport Westfall 2
Wheelersburg 10, Seaman N. Adams 0
Winchester Eastern 4, Wellston 2
Region 12
Arcanum 4, New Lebanon Dixie 0
Brookville 1, W. Liberty-Salem 0
Fredericktown 6, London Madison Plains 0
Grandview Hts. 2, Marion Pleasant 0
Heath 5, Amanda-Clearcreek 1
Waynesville 2, Norwood 0
Williamsburg 11, Cin. Purcell Marian 1
Division IV
Region 13
shtabula St. John 17, Wellsville 5
Bristolville Bristol 10, Lisbon David Anderson 3
Heartland Christian 10, Cortland Maplewood 3
Jeromesville Hillsdale 12, Kidron Cent. Christian 0
Lake Center Christian 12, Louisville Aquinas 0
McDonald 6, E. Can. 5
New Middletown Spring. 16, Kinsman Badger 6
Norwalk St. Paul 4, Gibsonburg 2
Rittman 8, Loudonville 6
Tiffin Calvert 15, Fremont St. Joseph 0
Vienna Mathews 7, Lowellville 5
Warren JFK 12, Salineville Southern 0
Region 14
Arlington 6, Arcadia 2
Columbus Grove 15, McGuffey Upper Scioto Valley 0
Convoy Crestview 2, Rockford Parkway 1, 8 innings
Defiance Ayersville 2, Kalida 1
Edgerton 12, Edon 5
Leipsic 13, Hamler Patrick Henry 11
Maria Stein Marion Local 3, Minster 2
McComb 10, Ada 0
Montpelier 12, Stryker 2
New Bremen 2, Fort Recovery 1
Pandora-Gilboa 15, Dola Hardin Northern 5
Pioneer N. Central 2, Antwerp 1
St. Henry 10, Waynesfield-Goshen 0
Van Wert Lincolnview 5, Ft. Jennings 4
Region 15
Attica Seneca E. 2, Plymouth 1
Lucas 12, New London 0
N. Robinson Col. Crawford 10, New Washington Buckeye Cent. 1
Sycamore Mohawk 13, Mt. Victory Ridgemont 1