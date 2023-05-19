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Thursday's Scores

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By The Associated Press
Updated 20 minutes ago

Boy’s Baseball

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 1

Akr. Hoban 1, Akr. Ellet 0

Austintown Fitch 2, Solon 1

Can. Glenoak 14, Macedonia Nordonia 4

Chardon 6, Can. McKinley 2

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 10, Twinsburg 0

Green 3, Stow-Munroe Falls 1

Hunting Valley University 5, Mentor 2

Louisville 5, Uniontown Lake 1

Massillon Jackson 8, N. Can. Hoover 0

Mayfield 2, Aurora 1

Wadsworth 11, Akr. Firestone 1

Region 2

Ashville Teays Valley 5, Lancaster 2

Region 3

Avon Lake 3, Amherst Steele 0

Cle. St. Ignatius 10, Cle. John Hay 0

Lakewood 7, N. Olmsted 2

Medina Highland 11, Barberton 0

Wooster 4, Parma Normandy 1

Region 4

Cin. Elder 5, Cin. Sycamore 1

Cin. Moeller 10, Cin. NW 0

Cin. Princeton 7, Oxford Talawanda 1

Kettering Fairmont 3, Xenia 2

Lebanon 11, Middletown 0

Loveland 4, Cin. LaSalle 3

Mason 10, Cin. Anderson 0

Milford 13, Hamilton 1

Vandalia Butler 3, Miamisburg 1

Division II

Region 7

Johnstown-Monroe 13, Whitehall-Yearling 0

Plain City Jonathan Alder 10, Cols. Hamilton Twp. 0

Region 8

Batavia 7, Cin. McNicholas 6

Bellefontaine 5, Bellefontaine Benjamin Logan 2

Cin. Hills Christian Academy 3, Cin. Wyoming 1

Cin. Indian Hill 2, Cin. Summit Country Day 1

Cols. Hartley 17, Cols. Bexley 4

Franklin 11, Urbana 9

Hamilton Badin 25, Cin. Mt. Healthy 0

Hebron Lakewood 7, Granville 3

London 3, Marengo Highalnd 0

Middletown Fenwick 7, New Richmond 1

Newark Licking Valley 4, Caledonia River Valley 2

Reading 16, Clarksville Clinton-Massie 0

Tipp City Tippecanoe 5, Spring. Shawnee 1

Region 10

Utica 5, Howard E. Knox 4

W. Jefferson 10, Mt. Gilead 0

Worthington Christian 4, Richwood N. Union 2

Division III

Region 11

Chillicothe Southeastern 8, Chillicothe Huntington 6, 9 innings

Chillicothe Zane Trace 10, Albany Alexander 0

Ironton 13, Peebles 0

Lucasville Valley 10, Piketon 5

Minford 7, Portsmouth W. 4

Oak Hill 4, Lynchburg-Clay 0

Pomeroy Meigs 2, Ironton Rock Hill 1

Portsmouth 14, Belpre 0

Proctorville Fairland 13, Frankfort Adena 3

South Point 3, Williamsport Westfall 2

Wheelersburg 10, Seaman N. Adams 0

Winchester Eastern 4, Wellston 2

Region 12

Arcanum 4, New Lebanon Dixie 0

Brookville 1, W. Liberty-Salem 0

Fredericktown 6, London Madison Plains 0

Grandview Hts. 2, Marion Pleasant 0

Heath 5, Amanda-Clearcreek 1

Waynesville 2, Norwood 0

Williamsburg 11, Cin. Purcell Marian 1

Division IV

Region 13

shtabula St. John 17, Wellsville 5

Bristolville Bristol 10, Lisbon David Anderson 3

Heartland Christian 10, Cortland Maplewood 3

Jeromesville Hillsdale 12, Kidron Cent. Christian 0

Lake Center Christian 12, Louisville Aquinas 0

McDonald 6, E. Can. 5

New Middletown Spring. 16, Kinsman Badger 6

Norwalk St. Paul 4, Gibsonburg 2

Rittman 8, Loudonville 6

Tiffin Calvert 15, Fremont St. Joseph 0

Vienna Mathews 7, Lowellville 5

Warren JFK 12, Salineville Southern 0

Region 14

Arlington 6, Arcadia 2

Columbus Grove 15, McGuffey Upper Scioto Valley 0

Convoy Crestview 2, Rockford Parkway 1, 8 innings

Defiance Ayersville 2, Kalida 1

Edgerton 12, Edon 5

Leipsic 13, Hamler Patrick Henry 11

Maria Stein Marion Local 3, Minster 2

McComb 10, Ada 0

Montpelier 12, Stryker 2

New Bremen 2, Fort Recovery 1

Pandora-Gilboa 15, Dola Hardin Northern 5

Pioneer N. Central 2, Antwerp 1

St. Henry 10, Waynesfield-Goshen 0

Van Wert Lincolnview 5, Ft. Jennings 4

Region 15

Attica Seneca E. 2, Plymouth 1

Lucas 12, New London 0

N. Robinson Col. Crawford 10, New Washington Buckeye Cent. 1

Sycamore Mohawk 13, Mt. Victory Ridgemont 1

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