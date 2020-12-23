Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 50, Green 45
Albany Alexander 45, Wellston 43
Anna 77, Russia 73, OT
Archbold 59, Sherwood Fairview 31
Athens 66, Pomeroy Meigs 60
Austintown Fitch 67, Alliance Marlington 41
Bascom Hopewell-Loudon 54, Kansas Lakota 49
Bellville Clear Fork 59, Marion Pleasant 49
Beloit W. Branch 44, Hartville Lake Center Christian 35
Beverly Ft. Frye 58, New Philadelphia 53
Blanchester 50, Clarksville Clinton-Massie 32
Brookville 53, New Lebanon Dixie 48
Burton Berkshire 60, Fairport Harbor Harding 47
Caledonia River Valley 72, Marion Harding 63
Canal Winchester 64, Westerville N. 50
Canfield S. Range 56, Springfield 46
Carlisle 66, Tipp City Bethel 56
Centerburg 70, Cardington-Lincoln 67, OT
Centerville 59, Kettering Fairmont 37
Chagrin Falls Kenston 58, Kirtland 46
Chillicothe Huntington 63, Circleville 60
Cin. Elder 82, St. Bernard Roger Bacon 48
Cin. McNicholas 46, Cin. Turpin 42
Collins Western Reserve 75, Campbell Memorial 54
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56, N. Can. Hoover 49
Delaware Buckeye Valley 47, Bishop Watterson 43
Dover 55, Canfield 53
Dublin Scioto 52, Cols. Franklin Hts. 33
E. Liverpool 85, Columbiana Crestview 72
Findlay 71, Fremont Ross 51
Fostoria 55, Van Buren 49
Franklin 91, Middletown Madison Senior 41
Fredericktown 37, Galion Northmor 34
Ft. Jennings 53, Lima Temple Christian 27
Ft. Loramie 63, Houston 23
Gahanna Lincoln 65, Pickerington Cent. 51
Grafton Midview 78, N. Olmsted 34
Hamilton Badin 48, Trenton Edgewood 43
Hamilton Ross 79, Eaton 57
Harrod Allen E. 90, N. Baltimore 51
Haviland Wayne Trace 64, Paulding 59, OT
Heath 46, Granville 41
Hilliard Bradley 81, Galloway Westland 32
Hilliard Darby 54, Grove City Cent. Crossing 32
Hilliard Davidson 71, Marysville 67
Holgate 66, W. Unity Hilltop 32
Howard E. Knox 51, Mt. Gilead 44
Huber Hts. Wayne 97, Springfield 82
Johnstown 56, Thornville Sheridan 46
Lancaster 67, New Albany 42
Lewis Center Olentangy Orange 77, Dublin Jerome 52
Lima Cent. Cath. 58, Versailles 41
Lima Shawnee 74, Coldwater 52
Lima Sr. 70, Tol. Cent. Cath. 42
Lowellville 61, Heartland Christian 54
Lyndhurst Brush 56, Warrensville Hts. 53
Martins Ferry 66, Shadyside 58
Mason 94, Kings Mills Kings 61
Massillon Tuslaw 58, Cuyahoga Falls CVCA 54
McArthur Vinton County 86, Williamsport Westfall 66
McConnelsville Morgan 45, Gahanna Cols. Academy 41
Medina 80, Olmsted Falls 44
Miamisburg 63, Germantown Valley View 44
Mt. Blanchard Riverdale 68, Bucyrus 46
Mt. Vernon 55, Mansfield Madison 43
Mt. Victory Ridgemont 71, Morral Ridgedale 54
Napoleon 58, Swanton 29
Navarre Fairless 43, Orrville 35
New Boston Glenwood 66, Portsmouth Clay 29
New Bremen 48, Union City Mississinawa Valley 35
New Hope Christian 64, Shekinah Christian 26
New Madison Tri-Village 42, Ft. Recovery 38
Newark 46, Delaware Olentangy Berlin 41
Old Fort 90, Lakeside Danbury 38
Ontario 69, Galion 27
Ottawa-Glandorf 59, Bowling Green 29
Ottoville 62, Van Wert 42
Perrysburg 47, Wauseon 31
Pickerington N. 54, Cols. Upper Arlington 46
Piketon 58, Mowrystown Whiteoak 33
Piqua 57, Xenia 51
Plain City Jonathan Alder 54, St. Paris Graham 45
Poland Seminary 60, Youngs. Ursuline 46
Portsmouth Notre Dame 83, Manchester 67
Powell Olentangy Liberty 67, Thomas Worthington 61
Rocky River Lutheran W. 67, Chardon 54
Salem 69, Columbiana 35
Salineville Southern 63, Toronto 41
Spring. Greenon 63, Spring. Kenton Ridge 57
St. Marys Memorial 57, New Knoxville 44
Struthers 78, Louisville Aquinas 58
Tontogany Otsego 42, Genoa Area 39
Tree of Life 55, Northside Christian 36
Upper Sandusky 66, Bucyrus Wynford 58
Westerville S. 70, Delaware Hayes 44
Wooster 78, Ashland 75
Zoarville Tuscarawas Valley 59, W. Lafayette Ridgewood 49
Holiday Tournament=
Cambridge 54, Zanesville Maysville 53
Zanesville W. Muskingum 55, Hebron Lakewood 34
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Aurora vs. Peninsula Woodridge, ppd.
Barberton vs. Akr. Firestone, ccd.
Bellaire vs. Barnesville, ccd.
Bellefontaine Benjamin Logan vs. Spring. Shawnee, ppd.
Cin. NW vs. Day. Carroll, ccd.
Cin. Purcell Marian vs. Cin. Wyoming, ccd.
Cols. DeSales vs. Bloom-Carroll, ccd.
Day. Belmont vs. Day. Northridge, ccd.
Fairview vs. Cle. Cent. Cath., ccd.
Granville vs. Cols. Bexley, ccd.
Grove City Christian vs. London Madison Plains, ccd.
Grove City vs. Groveport-Madison, ccd.
Jackson vs. Chillicothe Unioto, ccd.
LaGrange Keystone vs. Sullivan Black River, ccd.
N. Royalton vs. Parma, ccd.
Parma Hts. Holy Name vs. Parma Padua, ccd.
Sunbury Big Walnut vs. Worthington Kilbourne, ccd.
W. Jefferson vs. Jamestown Greeneview, ccd.
Wellington vs. Columbia Station Columbia, ccd.
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