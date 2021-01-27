Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 63, N. Baltimore 51
Amanda-Clearcreek 48, Lancaster Fairfield Union 44
Antwerp 67, Botkins 63, 2OT
Archbold 41, Stryker 25
Arlington 78, Findlay Liberty-Benton 53
Ashland Crestview 64, Ashland Mapleton 35
Ashville Teays Valley 61, Circleville 38
Bedford 52, Lorain 51
Beverly Ft. Frye 76, Caldwell 49
Bishop Ready 85, Northside Christian 36
Bloom-Carroll 60, Baltimore Liberty Union 53
Bluffton 79, McComb 55
Bradford 56, Lewisburg Tri-County N. 32
Brookville 57, Covington 47
Byesville Meadowbrook 62, New Concord John Glenn 35
Cardington-Lincoln 44, Morral Ridgedale 30
Castalia Margaretta 59, Clyde 43
Centerburg 62, Fredericktown 58
Centerville 76, Beavercreek 55
Cin. Country Day 61, Cin. Seven Hills 26
Cin. McNicholas 59, Kettering Alter 51
Cin. Mt. Healthy 47, Harrison 43
Cin. Turpin 53, Cin. Anderson 32
Columbiana Crestview 52, Campbell Memorial 40
Columbus Grove 70, Van Wert Lincolnview 49
Crestline 67, Mt. Gilead 58, OT
Creston Norwayne 67, West Salem Northwestern 63
Dalton 72, Massillon Tuslaw 59
Day. Chaminade Julienne 57, Hamilton Badin 45
Day. Meadowdale 57, Day. Stivers 49
Defiance Ayersville 50, Ft. Jennings 34
Delaware Buckeye Valley 63, Tiffin Calvert 55
Delaware Hayes 45, Caledonia River Valley 39
Dublin Coffman 66, Hilliard Bradley 59
Edon 51, Pioneer N. Central 43
Elmore Woodmore 52, Millbury Lake 32
Fairview 74, Bay Village Bay 60
Felicity-Franklin 66, Williamsburg 52
Franklin 88, Eaton 63
Galloway Westland 61, Grove City Cent. Crossing 47
Gates Mills Hawken 55, Chesterland W. Geauga 35
Georgetown 63, Lynchburg-Clay 41
Gibsonburg 49, Kansas Lakota 37
Granville 51, Johnstown Northridge 26
Heath 74, Newark Licking Valley 41
Howard E. Knox 58, Medina Highland 42
Independence 73, Garfield Hts. Trinity 51
Johnstown 51, Pataskala Watkins Memorial 44
Kidron Cent. Christian 64, Elyria Open Door 55
LaGrange Keystone 74, Lorain Clearview 39
Lees Creek E. Clinton 72, Blanchester 53
Legacy Christian 55, Fayetteville-Perry 51
Liberty Twp. Lakota E. 60, Cin. Oak Hills 32
Lima Bath 54, Perry 48
Lima Cent. Cath. 74, Wapakoneta 71, 2OT
Lima Sr. 69, Oregon Clay 51
Louisville 56, Austintown Fitch 48
Lucas 48, Galion Northmor 32
Lucasville Valley 75, Bainbridge Paint Valley 42
Lyndhurst Brush 74, Eastlake North 28
Mansfield Christian 68, Plymouth 53
Mansfield Sr. 51, Mt. Vernon 38
Marion Elgin 54, Bucyrus 34
Marion Pleasant 56, Galion 42
Mason 63, Middletown 45
Mayfield 100, Painesville Riverside 95
McConnelsville Morgan 54, Crooksville 50
Medina Buckeye 52, Elyria Cath. 39
Milton-Union 50, New Lebanon Dixie 49
Monclova Christian 69, Jones Leadership Academy 18
Monroeville 68, Attica Seneca E. 58
N. Olmsted 68, Cuyahoga Hts. 34
N. Ridgeville 64, Olmsted Falls 52
New Albany 62, Canal Winchester 43
Newark 58, Powell Olentangy Liberty 56
Newton Falls 70, Youngs. Liberty 65
Oberlin Firelands 92, Columbia Station Columbia 65
Orange 56, Cornerstone Christian 48
Oregon Stritch 93, Northwood 39
Orwell Grand Valley 62, Wickliffe 55
Pataskala Licking Hts. 81, Utica 52
Pemberville Eastwood 63, Bloomdale Elmwood 52
Perrysburg 58, Sylvania Northview 54
Pickerington Cent. 59, Groveport-Madison 44
Plain City Jonathan Alder 51, Lewistown Indian Lake 32
Richmond Hts. 84, Rocky River Lutheran W. 37
S. Point 44, Ironton 36
Sarahsville Shenandoah 54, New Matamoras Frontier 35
Seaman N. Adams 64, Fairfield 39
Shadyside 68, Bellaire 39
St. Clairsville 76, Martins Ferry 53
Thornville Sheridan 55, Zanesville Maysville 47
Tol. Ottawa Hills 59, Tol. Maumee Valley 33
Toronto 73, Beallsville 39
Tree of Life 58, Granville Christian 37
Versailles 57, New Paris National Trail 45
Vincent Warren 64, Marietta 54
W. Chester Lakota W. 63, Cin. Sycamore 59
W. Lafayette Ridgewood 50, Uhrichsville Claymont 49
Wadsworth 56, Aurora 54
Warren Champion 75, Kinsman Badger 42
Westerville N. 49, Dublin Scioto 42
Westerville S. 86, Cols. Franklin Hts. 49
Westlake 82, Avon Lake 54
Whitehouse Anthony Wayne 50, Napoleon 45
Woodsfield Monroe Cent. 35, Hannibal River 30
Wooster 61, Madison 36
Worthington Kilbourne 50, Marysville 41
Youngs. Chaney High School 67, Youngs. Ursuline 62
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/