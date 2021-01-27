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Tuesday's Scores

news | Updated 36 minutes ago
By The Associated Press
Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 63, N. Baltimore 51

Amanda-Clearcreek 48, Lancaster Fairfield Union 44

Antwerp 67, Botkins 63, 2OT

Archbold 41, Stryker 25

Arlington 78, Findlay Liberty-Benton 53

Ashland Crestview 64, Ashland Mapleton 35

Ashville Teays Valley 61, Circleville 38

Bedford 52, Lorain 51

Beverly Ft. Frye 76, Caldwell 49

Bishop Ready 85, Northside Christian 36

Bloom-Carroll 60, Baltimore Liberty Union 53

Bluffton 79, McComb 55

Bradford 56, Lewisburg Tri-County N. 32

Brookville 57, Covington 47

Byesville Meadowbrook 62, New Concord John Glenn 35

Cardington-Lincoln 44, Morral Ridgedale 30

Castalia Margaretta 59, Clyde 43

Centerburg 62, Fredericktown 58

Centerville 76, Beavercreek 55

Cin. Country Day 61, Cin. Seven Hills 26

Cin. McNicholas 59, Kettering Alter 51

Cin. Mt. Healthy 47, Harrison 43

Cin. Turpin 53, Cin. Anderson 32

Columbiana Crestview 52, Campbell Memorial 40

Columbus Grove 70, Van Wert Lincolnview 49

Crestline 67, Mt. Gilead 58, OT

Creston Norwayne 67, West Salem Northwestern 63

Dalton 72, Massillon Tuslaw 59

Day. Chaminade Julienne 57, Hamilton Badin 45

Day. Meadowdale 57, Day. Stivers 49

Defiance Ayersville 50, Ft. Jennings 34

Delaware Buckeye Valley 63, Tiffin Calvert 55

Delaware Hayes 45, Caledonia River Valley 39

Dublin Coffman 66, Hilliard Bradley 59

Edon 51, Pioneer N. Central 43

Elmore Woodmore 52, Millbury Lake 32

Fairview 74, Bay Village Bay 60

Felicity-Franklin 66, Williamsburg 52

Franklin 88, Eaton 63

Galloway Westland 61, Grove City Cent. Crossing 47

Gates Mills Hawken 55, Chesterland W. Geauga 35

Georgetown 63, Lynchburg-Clay 41

Gibsonburg 49, Kansas Lakota 37

Granville 51, Johnstown Northridge 26

Heath 74, Newark Licking Valley 41

Howard E. Knox 58, Medina Highland 42

Independence 73, Garfield Hts. Trinity 51

Johnstown 51, Pataskala Watkins Memorial 44

Kidron Cent. Christian 64, Elyria Open Door 55

LaGrange Keystone 74, Lorain Clearview 39

Lees Creek E. Clinton 72, Blanchester 53

Legacy Christian 55, Fayetteville-Perry 51

Liberty Twp. Lakota E. 60, Cin. Oak Hills 32

Lima Bath 54, Perry 48

Lima Cent. Cath. 74, Wapakoneta 71, 2OT

Lima Sr. 69, Oregon Clay 51

Louisville 56, Austintown Fitch 48

Lucas 48, Galion Northmor 32

Lucasville Valley 75, Bainbridge Paint Valley 42

Lyndhurst Brush 74, Eastlake North 28

Mansfield Christian 68, Plymouth 53

Mansfield Sr. 51, Mt. Vernon 38

Marion Elgin 54, Bucyrus 34

Marion Pleasant 56, Galion 42

Mason 63, Middletown 45

Mayfield 100, Painesville Riverside 95

McConnelsville Morgan 54, Crooksville 50

Medina Buckeye 52, Elyria Cath. 39

Milton-Union 50, New Lebanon Dixie 49

Monclova Christian 69, Jones Leadership Academy 18

Monroeville 68, Attica Seneca E. 58

N. Olmsted 68, Cuyahoga Hts. 34

N. Ridgeville 64, Olmsted Falls 52

New Albany 62, Canal Winchester 43

Newark 58, Powell Olentangy Liberty 56

Newton Falls 70, Youngs. Liberty 65

Oberlin Firelands 92, Columbia Station Columbia 65

Orange 56, Cornerstone Christian 48

Oregon Stritch 93, Northwood 39

Orwell Grand Valley 62, Wickliffe 55

Pataskala Licking Hts. 81, Utica 52

Pemberville Eastwood 63, Bloomdale Elmwood 52

Perrysburg 58, Sylvania Northview 54

Pickerington Cent. 59, Groveport-Madison 44

Plain City Jonathan Alder 51, Lewistown Indian Lake 32

Richmond Hts. 84, Rocky River Lutheran W. 37

S. Point 44, Ironton 36

Sarahsville Shenandoah 54, New Matamoras Frontier 35

Seaman N. Adams 64, Fairfield 39

Shadyside 68, Bellaire 39

St. Clairsville 76, Martins Ferry 53

Thornville Sheridan 55, Zanesville Maysville 47

Tol. Ottawa Hills 59, Tol. Maumee Valley 33

Toronto 73, Beallsville 39

Tree of Life 58, Granville Christian 37

Versailles 57, New Paris National Trail 45

Vincent Warren 64, Marietta 54

W. Chester Lakota W. 63, Cin. Sycamore 59

W. Lafayette Ridgewood 50, Uhrichsville Claymont 49

Wadsworth 56, Aurora 54

Warren Champion 75, Kinsman Badger 42

Westerville N. 49, Dublin Scioto 42

Westerville S. 86, Cols. Franklin Hts. 49

Westlake 82, Avon Lake 54

Whitehouse Anthony Wayne 50, Napoleon 45

Woodsfield Monroe Cent. 35, Hannibal River 30

Wooster 61, Madison 36

Worthington Kilbourne 50, Marysville 41

Youngs. Chaney High School 67, Youngs. Ursuline 62

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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