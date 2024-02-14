Tuesday's Scores

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By The Associated Press
Updated 25 minutes ago
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BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 66, Doylestown Chippewa 52

Amherst Steele 78, Vermilion 46

Apple Creek Waynedale 70, Kidron Cent. Christian 67, 3OT

Arlington 68, Cory-Rawson 52

Ashville Teays Valley 63, Amanda-Clearcreek 21

Atwater Waterloo 50, Rootstown 40

Baltimore Liberty Union 65, Circleville 52

Barberton 60, Richfield Revere 56

Beaver 61, Salem 50

Beaver Eastern 63, McDermott Scioto NW 57

Bellefontaine 60, Bellefontaine Benjamin Logan 34

Bellevue 54, Ontario 51

Belmont Union Local 84, Shadyside 52

Bluffton 73, Elida 66

Brookfield 60, Youngstown Urban Scholars 21

Bucyrus 76, Crestline 41

Cadiz Harrison Cent. 82, Barnesville 63

Caldwell 68, New Matamoras Frontier 39

Can. Cent. Cath. 59, Akr. Garfield 35

Canfield 50, Youngs. Boardman 46

Canfield S. Range 66, Lowellville 53

Chesapeake 51, Dawson-Bryant High School 33

Chillicothe Zane Trace 52, Williamsport Westfall 40

Cin. La Salle 66, Cin. Turpin 50

Cin. McNicholas 75, St. Bernard Roger Bacon 36

Cin. Oak Hills 58, Liberty Twp. Lakota E. 57

Cin. Seven Hills 65, Cin. N. College Hill 29

Cin. Walnut Hills 54, Cin. Summit 46

Cin. Wyoming 57, Day. Chaminade Julienne 53

Clayton Northmont 42, Kettering Alter 39, OT

Columbia Station Columbia 82, Elyria Open Door 59

Columbiana 56, N. Jackson Jackson-Milton 36

Copley 68, Wooster 60

Cortland Lakeview 78, Leavittsburg LaBrae 75

Day. Miami Valley 62, Legacy Christian 54

Delaware Hayes 71, Marion Harding 50

Dover 62, New Philadelphia 27

Dresden Tri-Valley 75, Zanesville W. Muskingum 55

E. Palestine 76, Warren Lordstown 35

East 71, Struthers 39

Elyria 67, Lakewood 47

Fayetteville-Perry 50, Lees Creek E. Clinton 38

Frankfort Adena 40, Chillicothe Huntington 37

Galion Northmor 61, Bucyrus Wynford 56

Gallipolis Gallia 56, Ironton Rock Hill 42

Garfield Hts. Trinity 67, Parma Hts. Valley Forge 55

Gibsonburg 61, N. Baltimore 26

Green 77, Akr. Firestone 49

Hannibal River 53, Bridgeport 19

Heartland Christian 71, Leetonia 30

Heath 43, Johnstown 31

Hubbard 62, Vienna Mathews 61

Hunting Valley University 74, Creston Norwayne 66

Independence 73, Oberlin 32

Ironton 59, South Point 47

Kettering Fairmont 66, Day. Belmont 46

Kinsman Badger 62, Poland Seminary 60

Lakewood St Edward 74, Brecksville-Broadview Hts. 65

Lancaster Fisher Cath. 64, Zanesville Rosecrans 56

Lima 51, Tol. Scott 44

Lloyd Memorial, Ky. 74, Cincinnati Home School 61

Lorain Clearview 72, Fairview 57

Louisville 69, N. Can. Hoover 47

Lucas 71, Bellville Clear Fork 57

Lynchburg-Clay 48, Felicity-Franklin 46, OT

Magnolia Sandy Valley 45, Zoarville Tuscarawas Valley 30

Malvern 56, Sugarcreek Garaway 49

Mantua Crestwood 71, Mogadore Field 43

Marietta 60, Galloway Westland 55

Massillon Jackson 71, Wadsworth 63

McDonald 65, Cortland Maplewood 58

Medina Buckeye 60, Avon Lake 54

Metamora Evergreen 49, Holgate 28

Millbury Lake 73, Port Clinton 64

Miller City 60, Lima Perry 46

New Boston Glenwood 54, Peebles 53

New Lexington 58, Crooksville 49

New Middletown Spring. 55, Girard 52

Newton Falls 61, Niles McKinley 41

Ohio Deaf def. Western Pennsylvania School for the Deaf, Pa., forfeit

Portsmouth Notre Dame 67, S. Webster 57

Proctorville Fairland 75, Portsmouth 47

Sandy Valley, Nev. 45, Zoarville Tuscarawas Valley 30

Sardinia Eastern Brown 47, Portsmouth W. 29

Sebring McKinley 65, Southington Chalker 40

Spring. Shawnee 52, Urbana 49

St Clairsville 91, John Marshall, W.Va. 60

Steubenville 67, Martins Ferry 50

Steubenville Cath. Cent. 54, Wellsville 35

Stewart Federal Hocking 50, Athens 35

Strasburg 39, Bowerston Conotton Valley 37

Strongsville 72, Brunswick 39

Sycamore Mohawk 56, New Riegel 50

Sylvania Southview 51, Napoleon 48

Tol. Rogers 48, Tol. Start 41

Utica 64, Newark Cath. 55

Versailles 68, Lewistown Indian Lake 58

W. Jefferson 40, Tree of Life 31

Warren Harding 57, Louisville Aquinas 48

Warren JFK 87, Campbell Memorial 55

Washington C.H. 56, Jackson 50

Washington C.H. Miami Trace 64, Hillsboro 53

Westerville Cent. 65, Westerville S. 57

Wickliffe 87, Middlefield Cardinal 64

Willow Wood Symmes Valley 65, Latham Western 57

Youngs. Ursuline 55, Akr. Hoban 52

Youngs. Valley Christian 66, Columbiana Crestview 40

Zanesville Maysville 83, Philo 45

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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