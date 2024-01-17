Tuesday's Scores

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By The Associated Press
Updated 1 minute ago
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BOYS PREP BASKETBALL=

Andrews Osborne Academy 60, Wickliffe 47

Ashtabula Edgewood 84, Conneaut 44

Atwater Waterloo 55, Sebring McKinley 28

Aurora 64, Mantua Crestwood 48

Avon 70, Amherst Steele 49

Beavercreek 69, Day. Chaminade Julienne 65

Bellville Clear Fork 57, Sullivan Black River 46

Belmont Union Local 70, Cambridge 43

Beloit W. Branch 74, Columbiana 47

Bloom-Carroll 46, Circleville 33

Brunswick 45, Green 41

Cadiz Harrison Cent. 71, Beaver 65

Campbell Memorial 55, Youngs. Liberty 45

Can. Cent. Cath. 68, Hartville Lake Center Christian 61

Can. McKinley 62, Akr. Hoban 60

Canal Winchester Harvest Prep 86, Sugar Grove Berne Union 15

Canfield 63, Warren Harding 58

Canfield S. Range 63, Girard 39

Carrollton 52, Steubenville 27

Chagrin Falls 59, Chagrin Falls Kenston 37

Cin. Mariemont 78, Blanchester 49

Cin. Wyoming 52, Bishop Fenwick 46

Cle. E. Tech 77, Cle. Lincoln W. 42

Cle. Max Hayes 81, Lewis Center Olentangy 58

Cols. Africentric 74, Cols. Eastmoor 52

Cols. Mifflin 77, Campus 65

Corning Miller 70, Fairfield Christian 61

Cuyahoga Hts. 50, Bay Village Bay 47

Dover 66, Alliance 34

E. Liverpool 59, Salem 38

E. Palestine 61, Youngstown Urban Scholars 47

Eastlake North 65, Beachwood 64

Elyria Open Door 60, Vermilion 59

Fairfield 56, Sardinia Eastern Brown 50, OT

Fairfield 73, Cin. Colerain 19

Fairview 71, N. Olmsted 46

Franklin 54, Carlisle 48

Gates Mills Hawken 50, Painesville Riverside 40

Geneva 56, Jefferson Area 48

Glouster Trimble 70, Nelsonville-York 65

Goshen 70, Wilmington 44

Grove City 71, Grove City Cent. Crossing 58

Hanoverton United 58, Leetonia 51

Jackson 67, Albany Alexander 40, OT

Jamestown Greeneview 62, W. Jefferson 39

Kinsman Badger 82, Ashtabula St John 40

Kirtland 59, Brooklyn 56

Lakeside Danbury 71, Monroeville 64

Lancaster Fairfield Union 53, Baltimore Liberty Union 34

Lancaster Fisher Cath. 44, Millersport 41

Leavittsburg LaBrae 85, Columbiana Crestview 46

Legacy Christian 64, Spring. Emmanuel Christian 53

London 60, Spring. Shawnee 38

Lore City Buckeye Trail 74, Zanesville W. Muskingum 36

Louisville 80, Cuyahoga Falls CVCA 60

Lowellville 46, Berlin Center Western Reserve 32

Madison 77, Painesville Harvey 51

Magnolia Sandy Valley 63, Alliance Marlington 44

Malvern 49, Minerva 33

McDonald 57, Holland Springfield 54

Medina 62, Wadsworth 55

Middlefield Cardinal 60, Rootstown 45

Mineral Ridge 45, N. Jackson Jackson-Milton 40

Minster 70, Botkins 56

Mogadore 77, Ravenna SE 47

Morrow Little Miami 53, Cin. Walnut Hills 40

N. Ridgeville 62, Avon Lake 55

Newton Falls 66, Warren Champion 37

Niles McKinley 61, Cortland Lakeview 49

Northside Christian 66, Granville Christian 46

Oberlin 44, Kidron Cent. Christian 42

Oregon Stritch 38, Bloomdale Elmwood 35

Parma Normandy 72, Lorain Clearview 43

Perry 71, Ashtabula Lakeside 40

Plain City Jonathan Alder 65, Spring. NW 47

Poland Seminary 55, Hubbard 46

Richfield Revere 65, Cle. Benedictine 53

Riverside Stebbins 47, Piqua 38

St. Bernard Roger Bacon 50, Cin. N. College Hill 39

Sugarcreek Garaway 54, New Concord John Glenn 49, OT

Swanton 64, Tol. Ottawa Hills 53

Tipp City Tippecanoe 66, Troy 47

Toronto 61, Wellsville 32

Trenton Edgewood 67, Oxford Talawanda 44

Tuscarawas Cent. Cath. 34, Massillon Tuslaw 33

Twinsburg 61, Parma Hts. Valley Forge 45

Uniontown Lake 60, Wooster 51

Vandalia Butler 48, Greenville 36

Versailles 49, Pitsburg Franklin-Monroe 41

W. Liberty-Salem 42, London Madison-Plains 39

W. Unity Hilltop 66, Camden-Frontier, Mich. 20

Warren Howland 52, Youngs. Boardman 42

Wellington 61, Elyria First Baptist Christian 30

Woodsfield Monroe Cent. 55, Barnesville 48

Youngs. Chaney High School 60, Youngs. East 50

Zoarville Tuscarawas Valley 59, Strasburg 44

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Lakewood vs. Independence, ppd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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