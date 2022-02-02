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Tuesday's Scores

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By The Associated Press
Updated 8 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 39, Mogadore Field 29

Attica Seneca E. 46, N. Baltimore 34

Bard Early College H.S. 52, Cle. John Adams 31

Bellville Clear Fork 60, Cardington-Lincoln 48

Bloom-Carroll 70, Circleville Logan Elm 11

Bucyrus Wynford 57, Galion Northmor 54

Canal Winchester 51, Westerville N. 41

Cols. Upper Arlington 59, Delaware Olentangy Berlin 36

Convoy Crestview 40, Celina 27

Cory-Rawson 42, Sycamore Mohawk 35

Dublin Coffman 59, Lewis Center Olentangy 25

Ft. Loramie 54, Sidney Fairlawn 7

Granville Christian 44, Cle. Horizon Science 15

Grove City 48, Hilliard Davidson 45

Hamler Patrick Henry 28, Defiance 19

Haviland Wayne Trace 47, Continental 26

Hilliard Davidson 43, Grove City 34

Huron 44, Collins Western Reserve 28

Kalida 33, Defiance Tinora 31

Kenton 69, Mt. Victory Ridgemont 47

Lancaster 68, Galloway Westland 31

Lancaster Fairfield Union 44, Amanda-Clearcreek 40

Lima Bath 45, Lima Cent. Cath. 17

Lima Shawnee 49, Coldwater 31

Mansfield Madison 55, West Salem Northwestern 38

Mansfield Temple Christian 47, Massillon Christian 26

Maria Stein Marion Local 60, Arcanum 52

Marysville 66, Grove City Cent. Crossing 16

McComb 54, Oregon Stritch 23

Monroeville 38, Dola Hardin Northern 35

New Bremen 51, Spencerville 41

New Hope Christian 57, Williamsport Westfall 44

New Knoxville 47, Russia 39

New Lebanon Dixie 35, Middletown Madison Senior 27

Newark 62, Pickerington N. 26

Ontario 57, N. Robinson Col. Crawford 49

Ottawa-Glandorf 51, Minster 22

Pickerington Cent. 53, New Albany 38

Portsmouth W. 54, Lucasville Valley 37

Powell Olentangy Liberty 59, Dublin Jerome 34

Reynoldsburg 73, Gahanna Lincoln 54

Rockford Parkway 51, Elida 39

Shekinah Christian 41, Liberty Christian Academy 39

Shelby 60, Upper Sandusky 27

Sparta Highland 48, Mt. Gilead 40

Sugar Grove Berne Union 60, Grove City Christian 12

Tol. Ottawa Hills 48, Maumee 28

Van Buren 52, Miller City 49

W. Liberty-Salem 36, Plain City Jonathan Alder 35

Westerville S. 44, Delaware Hayes 25

Worthington Christian 55, Wellington 26

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cin. Oyler vs. Cin. Riverview East, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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