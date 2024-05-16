Wednesday's Scores

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By by The Associated Press
18 minutes ago
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Boy's Baseball

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 2

Delaware Hayes 2, Powell Olentangy Liberty 0

Dublin Coffman 4, Ashville Teays Valley 3

Hilliard Davidson 4, New Albany 2

Lewis Center Olentangy Orange 13, Grove City Central Crossing 3

Mount Vernon 7, Logan 0

Sunbury Big Walnut 4, Cols. DeSales 1

Westerville North 2, Thomas Worthington 1

Westerville S. 4, Lancaster 2, 8 innings

Region 3

Oregon Clay 11, Norwalk 0

Perrysburg 11, Tol. Start 1

Sylvania Northview 9, Tol. Waite 0, forfeit

Sylvania Southview 10, Holland Springfield 1

Tol. St. Francis 5, Findlay 1

Tol. Whitmer 10, Fremont Ross 0

Whitehouse Anthony Wayne 10, Lima Sr. 0

Region 4

Centerville 15, Day. Belmont 0

Cin. Anderson 6, Middletown 4

Cin. Princeton 4, Harrison 0

Cin. St. Xavier 9, Cin. Winton Woods 0, forfeit

Cin. West Clermont 1, Cin. Oak Hills 0

Fairborn 11, Huber Hts. Wayne 10

Goshen 11, Cin. NW 1

Hamilton 1, Cin. Colerain 0

Hamilton Ross 5, Morrow Little Miami 1

Lebanon 3, Piqua 2

Miamisburg 9, Clayton Northmont 3

Milford 7, Cin. Sycamore 5

Monroe 12, West Carrollton 2

Oxford Talawanda 3, Trenton Edgewood 2

Sidney 4, Springfield 3, 9 innings

Division II

Region 5

Akr. SVSM 20, Cle. Garrett Morgan 0

Alliance 9, Ashtabula Edgewood 6

Beloit W. Branch 6, Jefferson Area 4

Canfield 18, Warren Howland 5

Chagrin Falls Kenston 11, Canal Fulton Northwest 1

Chardon NDCL 10, Madison 3

CVCA 14, Akr. East 1

Gates Mills Gilmour 4, Mentor Lake Cath. 1

Hubbard 1, Streetsboro 0, suspended fifth inning

Lodi Cloverleaf 6, Cle. VASJ 5

Medina Buckeye 14, Akr. Coventry 2

Peninsula Woodridge 5, Rocky River Lutheran W. 3

Salem 3, Mogadore Field 2

Region 6

Bellevue 2, Mansfield Sr. 1

Bowling Green 6, Tol. Cent. Cath. 5

Clyde 10, Mansfield Madison 2

Elyria Cath. 5, LaGrange Keystone 2

Norton 19, Cle. Benedictine 0

Oberlin Firelands 11, Parma Padua 0

St. Marys Memorial 4, Lima Shawnee 1

Tallmadge 10, Rocky River 0

Vermillion 2, Sandusky 1

Wauseon 11, Rossford 1

Region 7

Jackson 7, Bidwell River Valley 0

New Lexington 11, Greenfield McClain 0

The Plains Athens 7, Pomeroy Meigs 1

Washington C.H. 4, Vincent Warren 0

Washington C.H. Miami Trace 1, Circleville 0, 8 innings

Region 8

Cin. McNicholas 5, Blanchester 0

Cin. Mt. Healthy 11, Cin. Shroder 4

Cin. Wyoming 9, Norwood 0

Day. Northridge 22, Day. Ponitz 0

Franklin 5, Wilmington 4

Greenville 2, Eaton 1

Middletown Fenwick 7, New Carlisle Tecumseh 5

Plain City Jonathan Alder 10, Cols. Marion-Franklin 0

Trotwood-Madison 16, Day. Meadowdale 9

Division III

Region 9

Akr. Manchester 9, West Salem Northwestern 6

Apple Creek Waynedale 6, Rootstown 0

Burton Berkshire 6, Newton Falls 1

Canfield S. Range 7, Middlefield Cardinal 0

Chagrin Falls 5, Kirtland 3

Columbia Station Columbia 5, Rittman 0

Creston Norwayne 10, Brooklyn 0

Doylestown Chippewa 6, Independence 3

Garrettsville Garfield 3, Wickliffe 2

Leavittsburg LaBrae 7, Cortland Lakeview 3

Perry 8, Warren Champion 4

Sullivan Black River 8, Navarre Fairless 0

Region 10

Archbold 10, Northwood 0

Ashland Crestview 7, N. Robinson Col. Crawford 2

Bloomdale Elmwood 5, Spencerville 3

Bluffton 5, Carey 0

Castalia Margaretta 9, Elmore Woodmore 0

Collins Western Reserve 14, Bucyrus 3

Genoa Area 6, Delta 3

Harrod Allen East 2, Columbus Grove 1

Howard E. Knox 3, Grandview Hts. 0

Kansas Lakota 10, Port Clinton 0

Metamora Evergeen 7, Liberty Center 2

Sherwood Fairview 7, Swanton 4

Tontogaany Otsego 4, Paulding 1

Van Buren 2, Ottawa-Glandorf 1

Region 11

Barnesville 2, Lore City Buckeye Trail 0

Sugarcreek Garaway 14, Belmont Union Local 1

Region 12

Anna 4, New Lebanon Dixie 3

Cin. Country Day 7, Middletown Madison 2

Division IV

Region 14

Arlington 8, Cory-Rawson 0

Fort Recovery 5, Waynesfield-Goshen 2

Lima Cent. Cath. 5, Lima Temple Christian 1

Lima Perry 3, New Knoxville 0

Pandora-Gilboa 3, Ada 1

Rockford Parkway 10, New Bremen 1

Region 15

Berlin Hiland 7, Malvern 1

Caldwell 7, Steubenville Cath. Cent. 6

Toronto 10, Bowerston Conotton Valley 3

Region 16

Bradford 6, DeGraff Riverside 0

Cedarville 13, Legacy Christian 3

Covington 3, Pitsburg Franklin Monroe 1

Fayetteville-Perry 11, Ripley-Union-Lewis-Huntington 0

Felicity-Franklin 8, St. Bernard-Elmwood Place 6

Ft. Loramie 7, Spring. Cath. Central 1

Lewisburg Tri-County N. 7, Ansonia 6

Pleasant Hill Newton 7, Botkins 1

Russia 10, N. Lewisburg Triad 0

Troy Christian 5, Sidney Lehman 0

W. Alexandria Twin Valley S. 14, Sidney Fairlawn 1

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