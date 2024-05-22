Wednesday's Scores

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By by The Associated Press
27 minutes ago
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Boy's Baseball

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 2

Lewis Center Olentangy Orange 6, Dublin Coffman 3

Division II

Region 5

Beloit W. Branch 8, Geneva 1

Chagrin Falls Kenston 4, Akr. SVSM 2

CVCA 2, Gates Mills Gilmour 1

Youngs. Ursuline 6, Canfield 1

Region 6

Parma Padua 6, Rocky River 1

Region 7

St. Clairsville 5, New Philadelphia 1

Washington C.H. 3, Jackson 1

Wintersville Indian Creek 1, Dresden Tri-Valley 0

Region 8

Plain City Jonathan Alder 2, London 0

Division III

Region 9

Apple Creek Waynedale 17, Columbia Station Columbia 1

Canfield S. Range 11, Garrettsville Garfield 1

Creston Norwayne 4, Akr. Manchester 3

Region 11

Proctorville Fairland 5, Chillicothe Huntington 4

Region 12

Cin. Christian 5, Arcanum 3

Cin. Country Day 3, Versailles 0

Division IV

Cin. Christian 5, Arcanum 3

Cin. Country Day 3, Versailles 0

Division IV

Tiffin Calvert 8, Norwalk St. Paul 3

Region 14

Hamler Patrick Henry 2, Delphos St. John's 0

Maria Stein Marion Local 7, Minster 1

McComb 11, Dola Hardin Northern 4

Mt. Blanchard Riverdale 10, Arcadia 1

Van Wert Lincolnview 3, Leipsic 2

W. Unity Hilltop 7, Edgerton 2

Region 15

Attica Seneca E. 8, Sycamore Mohawk 7

Greenwich S. Cent. 12, Plymouth 3

Region 16

Bradford 7, Pleasant Hill Newton 5

Galion Northmor 9, Fairfield Christian 3

Russia 20, Felicity-Franklin 1

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