James Snyder

Snyder, James Venon "Jim"
James V. Snyder II 56 of Anchorage passed away after a short illness on February 22. Jim was proceeded in death by his father James V. Snyder I and mother Darlene Shaw Snyder, Sister Debbie Snyder Gilmore, Sister Tammy Snyder West, Niece Casey Giffin.
Survivors include his son Austin Snyder and Christa, Richard VanDort Of Anchorage, Karen (Gentry) Miller of Wasilla, Gary Gibson of Wittier Sister Nancy ( Rodney)Eldred of Winters Park Florida, Brother Chuck (Betty) McNier sister Beccie (Rodney) Clayton and Sister Beverly Snyder Roberts all of South Charleston ,Ohio, Brother Jim McNier of Altus, Oklahoma and Sister Jeannine (Keith) Giffin of Greenfield, Ohio. And a multitude of nieces and nephews. He will be greatly missed by ones that loved him. No services per his request.
Sign the guestbook at Legacy.com