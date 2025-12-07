Jennifer Freiberger

Freiberger (Welch), Jennifer Lynn "Jennie"



Jennifer L. Freiberger



February 3, 1965 – December 3, 2025



Freiberger, Jennifer (Jennie Welch) of Kettering Ohio passed away Wednesday morning, December 3rd, due to complications from pancreatic cancer. She was 60 years young. Jennie was a daughter, a wife, a mother, and grandmother. She loved gardening, the music of U2, art, writing, animals, spending time with friends and family. She is preceded in death by her parents James and Jane Welch. She will be greatly missed by those she left behind, her husband Kevin, daughters Bryn (Brian) Grimes, Samantha Freiberger, sister Joan Welch, grandson Isaac Grimes, as well as a host of extended family and friends. Services to be held at Miami Valley Unitarian Universalist Fellowship at a later date.



