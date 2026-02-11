2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 11

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events began Feb. 4 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 11
1 a.m. – Speed Skating, Mixed Team Relay Finals & More (re-air), USA
1:30 a.m. – Cross Country, Men & Women’s Sprint Classic Finals (re-air), USA
2 a.m. – Figure Skating, Men’s Short Program (re-air), USA
4 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill, USA
4:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA
5:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Super-G, USA
6:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA
7:30 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Qualifying, USA
8:15 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Final, USA
9:15 a.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual, USA
10 a.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race, USA
10:40 a.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA
11 a.m. – Women’s Doubles Luge, USA
11:20 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill (re-air), USA
11:50 a.m. – Men’s Doubles Luge, USA
Noon – Skiing, Women’s Moguls Final, NBC
12:25 p.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race (re-air), USA
12:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC
12:45 p.m. – Women’s Doubles Luge, USA
12:55 p.m. – Women’s Doubles Luge, NBC
1:15 p.m. – Figure Skating Preview, USA
1:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, USA
1:15 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC
1:40 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, NBC
2:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, NBC
2:15 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA
3:25 p.m. – Men’s Hockey, Sweden vs. Italy, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:45 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA
6 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA
6:30 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA
9:30 p.m. – Men’s Curling, China vs. Great Britain, USA
11 p.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
Olympic Events Feb. 12
Midnight – Nordic Combined, Men’s Normal Hill (re-air), USA
12:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying (re-air), USA
1:30 a.m. – Figure Skating, Ice Dance, Free Dance (re-air), USA
4 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Qualifying, USA
4:35 a.m. – Men’s Snowboard Cross Qualifying, USA
5:30 a.m. – Skiing, Women’s Super-G, USA
6:45 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Final, USA
7:15 a.m. – Cross Country, Women’s 10km Free, USA
8:35 a.m. – Men’s Snowboard Cross Finals, USA
9:15 a.m. – Women’s Curling, US vs. South Korea, USA
10:40 a.m. – Men’s Hockey, Czechia vs. Canada, USA
Noon – Skiing, Men’s Moguls Final, NBC
12:45 p.m. – Luge, Team Relay Final, NBC
1 p.m. – Speed Skating, Women’s 5000m, USA
1:30 p.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Final, NBC
1:45 p.m. – Men’s Skeleton, USA
2:15 p.m. – Speed Skating, Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
2:45 p.m. – US Hockey Preview, USA
2:55 p.m. – Speed Skating, Women’s 500m & Men’s 1000m Finals, NBC
3:10 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Latvia, USA
4 p.m. – Cross Country, Women’s 10km Free, NBC
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Men’s Snowboard Cross Finals (re-air), USA
6 p.m. – Men’s Hockey, Czechia vs. Canada (re-air), USA
8 p.m. – Men’s Hockey, Germany vs. Denmark, USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
9:30 p.m. – Women’s Curling, US vs. Sweden, USA
11 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Latvia (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.