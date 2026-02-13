2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 13

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 13
1 a.m. – Cross Country, Women’s 10km Free (re-air), USA
2 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Final (re-air), USA
3 a.m. – Men’s Curling, US vs. Canada, USA
6 a.m. – Cross Country, Men’s 10km Free, USA
7:30 a.m. – Luge, Team Relay (re-air), USA
8 a.m. – Biathlon, Men’s 10km Sprint, USA
9:30 a.m. – Women’s Snowboard Cross Finals, USA
10 a.m. – Women’s Skeleton, USA
10:30 a.m. – Speed Skating, Men’s 10,000m, USA
11:55 a.m. – Women’s Skeleton, USA
Noon – Cross Country, Men’s 10km Free, NBC
12:45 p.m. – Figure Skating Preview, USA
12:45 p.m. – Figure Skating, Men’s Free, USA
1 p.m. – Women’s Snowboard Cross Finals, NBC
1:30 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Final, NBC
2:50 p.m. – Hockey Preview, USA
3 p.m. – Figure Skating, Men’s Free, NBC
3:10 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Men’s Skeleton, USA
6:15 p.m. – Biathlon, Men’s 10km Sprint (re-air), USA
7 p.m. – Cross Country, Men’s 10km Free (re-air), USA
8 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
9:30 p.m. – Men’s Curling, Canada vs. Sweden
11 p.m. – Women’s Hockey, Quarterfinal (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
Olympic Events Feb. 14
12:30 a.m. – Men’s Hockey, Canada vs. Switzerland, USA
2 a.m. – Figure Skating, Men’s Free Skate (re-air), USA
4 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Giant Slalom, USA
4:40 a.m. – Skiing, Women’s Dual Moguls Finals, USA
6 a.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, USA
6 a.m. – Men’s Hockey, Germany vs. Latvia, CNBC
7 a.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, NBC
7:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Giant Slalom, NBC
7:30 a.m. – Women’s Curling, Great Britain vs. Canada, USA
8:30 a.m. – Winter Olympics Coverage, NBC
8:30 a.m. – Women’s Curling, Italy vs. China, CNBC
8:30 a.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Final (re-air), USA
8:45 a.m. – Biathlon, Women’s 7.5km Sprint, NBC
10 a.m. – Skiing, Women’s Dual Moguls Finals, NBC
10 a.m. – Speed Skating, Women’s Team Pursuit Qualifying, USA
10:40 a.m. – Men’s Hockey, Finland vs. Italy, USA
10:40 a.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, CNBC
11 a.m. – Speed Skating, Men’s 500m, NBC
11:45 a.m. – Winter Olympics Coverage, NBC
Noon – Women’s Skeleton, NBC
12:30 p.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, NBC
1 p.m. – Men’s Curling, US vs. Germany, CNBC
1 p.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill, USA
1:30 p.m. – Freeski & Skeleton, NBC
2:45 p.m. – Hockey Preview, USA
3:10 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Denmark, USA
3:10 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, CNBC
4:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 500m, NBC
5:30 p.m. – Women’s Curling, US vs. Japan, CNBC
5:30 p.m. – Women’s Skeleton (re-air), USA
6:15 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, USA
7:15 p.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Women’s Curling, Italy vs. Sweden, CNBC
8 p.m. – Men’s Hockey, Sweden vs. Slovakia, USA
9:30 p.m. – Speed Skating, Women’s Team Pursuit Qualifying (re-air), USA
10 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m Finals & More (re-air), USA
11 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Denmark (re-air), USA
11:30 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.