2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 16

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 16
1:15 a.m. – Ski Jump, Women’s Large Hill (re-air), USA
2 a.m. – Figure Skating, Pairs Short Program (re-air), USA
4 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA
4:50 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA
6:35 a.m. – Speed Skating, Women’s 1000m final, USA
7 a.m. – Two-Man Bobsled, USA
7:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA
8:35 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA
10 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, NBC
10:15 a.m. – Women’s Curling, China vs. Canada, USA
10:40 a.m. – Women’s Hockey Semifinal, NBC
11:30 a.m. – Men’s Curling, Great Britain vs. Norway, USA
12:45 p.m. – Speed Skating, Women’s 1000m Finals & More, USA
1 p.m. – Women’s Monobob, NBC
1:30 p.m. – Women’s Freeski Big Air Final, NBC
1:45 p.m. – Figure Skating Preview, USA
1:45 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, USA
2:45 p.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom Finals, NBC
3:30 p.m. – Women’s Monobob Finals, NBC
3:55 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, NBC
4:15 p.m. – Women’s Hockey Semifinal, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Two-Man Bobsled (re-air), USA
6 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA
10 p.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA
10:30 p.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA
11 p.m. – Ski Jump, Men’s Super Team Large Hill, USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
Olympic Events Feb. 17
Midnight – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA
2 a.m. – Figure Skating, Pairs Free Skate (re-air), USA
4 a.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill, USA
4:45 a.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Qualifying, USA
6 a.m. – Men’s Curling, US vs. China, USA
7 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Final, USA
8:30 a.m. – Speed Skating, Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals, USA
9:05 a.m. – Biathlon, Men’s 4x7.5km Relay, USA
9:50 a.m. – Nordic Combined, Men’s Large Hill 10km, USA
10:20 a.m. – Speed Skating, Men’s & Women’s Team Pursuit Finals, USA
11 a.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Qualifying, USA
Noon – Freestyle Skiing, Men’s & Women’s Aerials Qualifying, NBC
12:15 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA
12:30 p.m. – Figure Skating Preview, USA
12:30 p.m. – Figure Skating, Women’s Short, USA
12:45 p.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Final, NBC
1:30 p.m. – Men’s Freeski Big Air Final, NBC
2:40 p.m. – Figure Skating, Women’s Short, NBC
3:10 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Two-Man Bobsled, USA
6:15 p.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Qualifying (re-air)
7 p.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Qualifying (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA
9:30 p.m. – Men’s Curling, US vs. Italy, USA
11 p.m. – Biathlon, Men’s 4x7.5km Relay (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.