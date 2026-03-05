All-Southwest District high school basketball honors: Who are the area’s top boys players?

Tippecanoe senior C. J. Bailey was awarded the D-III Player of the Year honor. The D-IV award went to Valley View junior Brody Denny.

Versailles senior Drake Ahrens got the honor in D-V, with Tri-Village senior Trey Sagester winning in D-VI, and Lehman Catholic junior Shane Frantz getting it in D-VII.

Kelven Moss of Lakota West was named as the Coach of the Year in D-I going 22-1 so far and winning a Greater Miami Conference title.

There were co-Coach of the Year honorees in D-III. Ben Cosgrove of Hamilton Badin and Anthony Parker of West Carrollton share that honor.

The same goes for D-IV. Eric Coulter of Kettering Alter and Matt Rooks of Wyoming both won that award.

Josh Sagester of Tri-Village got the honor in D-VI leading the undefeated Western Ohio Athletic Conference champs, as did Phil Groves of Botkins for D-VII with a Shelby County Athletic Conference title.

Below are the 2025-26 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District boys basketball teams in Divisions I through VII, as selected by a media panel from the district:

Division I

First team

Bryce Curry, West Chester Lakota West, 6-4, jr., 13.0 ppg, 4.0 rpg; Jayden Davis, Cincinnati Moeller, 6-2, fr., 9.8 ppg, 4.6 rpg; Bubba Donald, Cincinnati Moeller 6-1, so., 11.7 ppg, 2.6 apg; Carson Duke, Batavia West Clermont, 5-10, sr., 19.6 ppg; Amire Gill, Cincinnati Princeton, 6-3, jr., 17.9 ppg, 4.4 rpg; Jayden McGraw, Kettering Fairmont, 6-3, jr., 20.3 ppg, 9.4 rpg, 2.1 spg.; Avery Pence, Milford, 6-5, sr., 16.8 ppg, 7.3 rpg, 2.8 apg; Trey Sam, Centerville, 6-3, jr., 13.0 ppg, 3.7 rpg; Rognny Santiago, Cincinnati Princeton, 6-1, sr., 13.6 ppg, 2.5 rpg; Josh Tyson, West Chester Lakota West, 6-3. jr., 17.0 ppg, 3.3 rpg, 4.0 apg, 2.0 spg.

Player of the year: Josh Tyson, West Chester Lakota West

Coach of the year: Kelven Moss, West Chester Lakota West

Second team

Jashawn Coffey, Lebanon, 6-0, so., 16.2 ppg; Roman Combs, West Chester Lakota West, 6-6, jr., 10.0 ppg; A.J. Dean, Cincinnati Oak Hills, 5-11, sr., 16.4 ppg; Brady Gutmann, Springboro, 6-3, sr., 13.0 ppg; Isaiah Hill, Cincinnati Sycamore, 6-1, fr., 17.5 ppg; Brycen Johnson, Mason, 6-0, sr., 17.0 ppg; Liam McGeady, Cincinnati St. Xavier, 6-5, jr., 12.0 ppg; Kameron Mercer, Cincinnati Princeton, 6-5, so., 15.9 ppg; Elijah Rice, Springfield, 6-4, sr., 17.1 ppg; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne, 6-0, sr., 12.4 ppg.

Third team

Cordell Ball, Cincinnati Oak Hills, 6-3, so., 13.0 ppg; Brady Bowman, Liberty Township Lakota East, 6-1, so., 14.0 ppg; Dontay Chivers, Huber Heights Wayne, 5-10, so., 11.6 ppg; Keith Daniels, Middletown, 6-0, sr., 12.8 ppg; Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-0, jr., 9.8 ppg; Jack Haskins, Beavercreek, 6-0, jr., 17.2 ppg; Jordon Johnson-Perdomo, Hamilton, 5-11, so., 15.8 ppg; Sam Keely, Centerville, 6-5, jr., 12.5 ppg; Danny Kelly, Cincinnati Moeller, 6-5 sr., 9.7 ppg; Ty Rohrer, Centerville, 6-2, jr., 10.2 ppg.

Honorable mention

Spencer Maxwell, Julian Sam, Centerville; Donovan Chambers, Phil Emery, Cincinnati Colerain; Amir Phillips, Cincinnati Princeton; Charlie Gruber, Luke Sorce, John Veith, Cincinnati St. Xavier; Landen McDaniel, Charlie Stoffregen, Cincinnati Walnut Hills; Adama Soumare, Cincinnati Western Hills; Cam Arington, Fairfield; Luke Faler, Lebanon; Luke Shaw, Liberty Township Lakota East; Cale Curtis, Middletown; Braden Hilvert, Mason Thompson, Milford; Cade Wojnicz, Morrow Little Miami; Zeke Doliboa, Matt Meek, Springboro; Charles Cunningham, Springfield; Andre Richardson, West Chester Lakota West.

Division II

First team

Tyson Daley, Trenton Edgewood, 6-5, sr., 15.8 ppg, 5.4 rpg, 2.5 apg; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2, sr., 12 ppg., 4.1 rpg. 4.4 spg; Kaleb Kelly, Clayton Northmont, 6-5, so., 12.8 ppg, 7.2 rpg; Isaiah Mack-Russell, Cincinnati Winton Woods, 6-4, jr., 22.5 ppg, 7.4 rpg; Chase Martin, Loveland, 6-0, sr.; Chris Washington Jr., Cincinnati Aiken, 5-11, jr., 19.6 ppg, 6.8 rpg, 6.9 apg.

Player of the year: Isaiah Mack-Russell, Cincinnati Winton Woods

Coach of the year: Mike Pilgrim, Cincinnati Winton Woods

Second Team

Dasai Bronson, Cincinnati Winton Woods, 6-0, sr., 10.3 ppg.; DeAndre Carr-Short, Cincinnati Aiken, 6-7, jr., 15.9 ppg; Brady Lawhon, Harrison, 6-0, jr., 11.7 ppg; Kale Reynolds, Trenton Edgewood, 6-4, sr., 11.5 ppg; Toby Strausbaugh, Cincinnati Anderson, 6-3, sr., 17.1 ppg; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-0, jr., 14.6 ppg.

Third team

Corey Brightwell, Miamisburg, 6-5, sr., 10.1 ppg; Malakyi Hall, Troy, 6-0, so., 10.0 ppg; Chisom Ibe, Clayton Northmont, 6-5, sr., 11.6 ppg; Kaleb Lee, Sidney, 6-1, jr., 14.0 ppg; Sammy Shuler, Kings Mill Kings, 6-1, sr., 10.9 ppg; Keegan Sullivan, Trenton Edgewood, 6-4, sr., 14.1 ppg.

Honorable Mention

Jayden McNeill, Cincinnati Aiken; Josai Hill, Jaequawn Walker, Cincinnati Winton Woods; Tucker Ward, Harrison; Andrew Lyman, Kings Mill Kings; Amir Cannedy, Trenton Edgewood; Brady O’Leary, Troy.

Division III

First team

C.J. Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6-2 sr., 15.1 ppg, 5.7 rpg, 4.8 apg; Connor Gulley, Mt. Orab Western Brown, 6-4, sr., 17.0 ppg, 6.5 rpg; Joseph Ingram, West Carrollton, 6-7, sr., 14.5 ppg, 13.5 rpg; Colt Howard, Monroe, 6-1, so., 20.0 ppg; Tyler Owens, Goshen, 6-10, sr., 16.4 ppg, 7.6 rpg; Je’Carious Reaves, Trotwood-Madison, 6-0, sr., 19.1 ppg, 4.0 apg; Ricky Robertson, Cincinnati La Salle, 6-3, sr., 13.2 ppg, 4.3 rpg; Eli Stroud, Hamilton Badin, 6-0, sr., 15.1 ppg, 4.2 apg, 4.0 spg.

Player of the year: C.J. Bailey, Tipp City Tippecanoe

Co-coaches of the year: Ben Cosgrove, Hamilton Badin and Anthony Parker, West Carrollton

Second team

Daveon Arnold, Trotwood-Madison, 5-9, sr., 13.2 ppg; Le’Shawn Hill, Cincinnati Hughes, 6-0 so., 19.6 ppg; Jayceon Kibler, Wilmington, 6-3, sr., 19.2 ppg; Carson Lowe, Hamilton Badin, 6-4, sr., 12.2 ppg; Bryton Otto, Tipp City Tippecanoe, 6-7, sr., 14.2 ppg; Kendol Roberts, Franklin, 6-0, jr., 18.2 ppg; Shamari Scales, Cincinnati La Salle, 6-7, jr., 11.1 ppg; Grant Waters, Cincinnati McNicholas, 6-2, jr., 14.6 ppg.

Third team

Ethan Fuersich, Hamilton Ross, 6-9, jr., 15.0 ppg; Carson Harris, Batavia, 6-0, sr., 13.2 ppg; Bryce Lively, Cincinnati Woodward, 6-5, sr., 16.0 ppg; Deng Majack, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, sr., 13.2 ppg; Ty Perkins, Monroe, 6-2, so., 14.0 ppg; Graham Roark, Goshen, 5-11, so., 14.8 ppg; Julius Rusk, Vandalia Butler, 6-4 sr., 14.1 ppg; Noah Wentz, Cleves Taylor, 6-3, sr., 17.7 ppg.

Honorable mention

Ryan Brose, Brett McKeon, Batavia; Cameron Reagan, David Gregory, Jack Howard, Bellbrook; Grayson Lotts, Bellefontaine; Alex Davenport, Cincinnati Hughes; C.J. Davis, Cincinnati La Salle; Owen Nienaber, Cincinnati McNicholas; Jeremiah Perry, Cincinnati Mt. Healthy; Gavin Hoffman, Drew Rardin, Cincinnati Turpin; Jamauri Benson, Jaquan Benson, Iverson Scott, Dayton Belmont; Noah Dent, Dayton Carroll; Anthony Clemens, Dayton Chaminade Julienne; Charleston Dixon, Dayton Ponitz; Malik Henderson, Jaionte Jones, Cincinnati Hughes; Christian Craig, Travontay Thomas, Cincinnati Northwest; Karson Alderman, Braylon Settelmayer, Goshen; Johnny Barr, Greenville; Chandler Taylor, Hamilton Badin; Bryce Fulmer, Ryan Smith, Hamilton Ross; Tyler Hitt, Dre Mitchell, Mt. Orab Western Brown; Corey Russell, New Carlisle Tecumseh; Cayden Bishop, Adrien Carter, Anthony Harris, Riverside Stebbins; Hudson Ganger, Colin Turner, Tipp City Tippecanoe; Darius Dennis, Justyce Taylor, Trotwood-Madison; Charlie Neely, Vandalia Butler; Sultan Khaleel, West Carrollton; Anthony Caudill Jr., Devin Withers, DeAunte White, Xenia.

Division IV

First team

Peyton Bakos, Kettering Alter, 5-11, jr., 14.8 ppg; Jason Caimano, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-0, sr., 22.3 ppg; Brody Denny, Germantown Valley View, 6-2, jr., 30.0 ppg, 3.8 apg, 4.0 rpg, 4.6 spg; Devin Evans, Wyoming, 6-3, sr., 15.0 ppg, 4.0 rpg; Antwan Hinton, Cincinnati Taft, 6-0, sr., 19.6 ppg, 9.8 rpg, 3.5 apg, 3.3 spg; William Peagler Jr., Kettering Alter, 6-0, fr., 18.4 ppg, 6.4 rpg, 3.3 apg; Keonte Smith, Dayton Northridge, 6-5, so., 18.7 ppg, 5.8 rpg, 2.6 bpg; Kellen Wiley, Wyoming, 6-3, sr., 18 ppg, 4.1 rpg, 4.4 apg, 3.0 spg.

Player of the year: Brody Denny, Germantown Valley View

Co-coaches of the year: Eric Coulter, Kettering Alter and Matt Rooks, Wyoming

Second team

Ty Fritz, Germantown Valley View, 6-6, jr., 15.2 ppg; Keion Griffin, Cincinnati Taft, 6-4, jr., 19.0 ppg; Grady Lantz, Urbana, 6-2, jr., 16.1 ppg; Mason McDermott, Springfield Northwestern, 6-0, jr., 18.2 points; Carter Moss, Bethel-Tate, 5-10, sr., 17.1 ppg; Braedan Smart, Brookville, 6-3, sr., 16.1 ppg; Drew Woeste, Oakwood, 6-1, fr., 17.1 ppg; Jay’Mal Whitfield, Dayton Dunbar, 6-1, so., 14.9 ppg.

Third team

Chrishod Averette, Dayton Dunbar, 6-4, sr., 9.2 ppg; Carlyle Billingsley, Wyoming, 6-8, sr., 13.1 ppg; Christian Byrd, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, sr., 18.2 ppg; Drew Dixon, Urbana, 6-0, so., 14.6 ppg; Grant Guess, Kettering Alter, 6-6, sr., 11.1 ppg, Owen Hoersting, Oakwood, 6-2, sr., 14.0 ppg; Hudson Kreke, Franklin Bishop Fenwick, 5-11, jr., 11.0 ppg; Deonte Smith, Dayton Northridge, 6-2, sr., 15.4 ppg.

Honorable mention

Branson King, Brookville; Colin Michel, Cincinnati Hills Christian Academy; Ashton Graham, Jack Huwel, Anthony Smith, Cincinnati Indian Hill; Lorenzo McMullen, Herman Walker, Cincinnati Taft; Ziayrious Petaway, Cincinnati Shroder; Cobe Euton, Clarksville Clinton-Massie; Moses Sanford IV, Dayton Dunbar; Dorryen Davis, Dayton Northridge; Jamarion Nelson, Dayton Thurgood Marshall; Will Duba, Franklin Bishop Fenwick; Hunter Ashley, Brady Young, New Richmond; Marc Smith, Ryan VonderMeulen, Reading; Xavier White, Springfield Kenton Ridge; A.J. Cornell, Kobe Sothard, Springfield Northwestern; Michael Noszka, St. Bernard Roger Bacon; Kaden Underwood, Urbana; Darren Gray, Wyoming.

Division V

First team

Drake Ahrens, Versailles, 6-3, sr., 16.1 ppg, 7.2 apg, 5.4 rpg, 2.1 spg; Cameron Ball, Arcanum, 6-1, sr, 13.9 ppg, 9.0 rpg, 2.3 spg; Grady Barber, Williamsburg, 6-4, sr., 14.4 ppg, 5.2 rpg, 4.0 apg; Dre Chambers, Cincinnati North College Hill, 6-2, sr., 17.6 ppg, 7.7 rpg, 2.4 spg; Max Joiner, Cincinnati Summit Country Day, 6-5, so., 18 ppg , 8.5 rpg, 2.2 bpg; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, sr., 16.8 ppg, 4.5 rpg, 3.1 apg, 3.5 spg; Brodey Reisinger, Lewistown Indian Lake, 6-4, jr., 17.4 ppg, 11.4 rpg; Zevin Sesslar, Waynesville, 5-8, sr., 13.3 ppg, 5.8 apg.

Player of the year: Drake Ahrens, Versailles

Coach of the year: Dan McKibben, Williamsburg

Second team

Will Climie, Jamestown Greeneview, 5-10, sr., 17.7 ppg; Drew Conger, Carlisle, 6-0, sr., 15.8 ppg; Josiah Garrett, Dayton Stivers, 6-4, so., 17.8 ppg; Brody Jenkins, St. Paris Graham, 6-1, jr., 18.2 ppg; Brayden Kidd, Dayton Christian, 6-2, sr., 12.8 ppg; Xander Lake, Sabina East Clinton, 6-5, sr., 22.0 ppg; Rhylan Platfoot, Anna, 5-11, jr., 14.4 ppg; Brady Schmidt, Clermont Northeastern, 5-10, sr., 15.0 ppg.

Third team

Samir Bland, Norwood, 6-3, sr., 13.6 ppg; Bo Deeter, Cincinnati Mariemont, 6-2, sr., 15.0 ppg; Brody Foxbower, Camden Preble Shawnee, 6-5, sr., 10.6 ppg; Avery Pequignot, Lewistown Indian Lake, 6-3, sr., 13.8 ppg; Lucas Rocha, Waynesville, 5-8, sr., 13.7 ppg; Tahirou Siby, Cincinnati DePaul Cristo Rey, 6-4, jr., 22.0 ppg; Sam Stalzer, Cincinnati Mariemont, 6-2, sr., 13.0 ppg; Carson Tenhundfeld, Williamsburg, 6-4, sr., 11.4 ppg; Logan Washington, Cincinnati Seven Hills, 6-2, jr., 15.7 ppg.

Honorable mention

A.J. Barhorst, Brady Wenning, Anna; Ben Hamilton, Jace Mote, Arcanum; Sammy Woolery, Batavia Clermont Northeastern; Braylon Dorrel, Camden Preble Shawnee; Kolby Morgerson, Carlisle; Caleb Williams, Brandon Wise, Cincinnati Finneytown; Ben Reed, Cincinnati Madeira; Omari Brown, Isaiah Douglas, Cincinnati Clark Montessori; Torii Lipscomb, Joshua O’Hara, Maurice Watkins, Cincinnati North College Hill; Tim Martin, L.J. Stocks, Cincinnati Summit Country Day; L.J. Cave, Jaylen Hill, Dillion Taylor, Norwood; Peyton Lilly, Sabina East Clinton; Blake Monnin, Maddox Stonebraker, Versailles; Ross Barrett, Tyce Rutledge, Waynesville; Brody Fisher, Williamsburg; Brevin Louden, Brandel Sullivan, West Liberty-Salem.

Division VI

First team

Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-5, jr., 12 ppg, 5.5 rpg; Devohn Ealy, Cincinnati Oyler, 5-11, sr., 17.0 ppg, 7.1 rpg, 4.2 apg; Kellen Laird, New Paris National Trail, 5-10, sr., 15.3 ppg, 6.8 rpg, 5.6 apg; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, sr., 25.0 ppg, 5.3 rpg, 4.5 apg, 3.6 spg; Riston Taylor, Troy Christian, 6-4, sr., 18.1 ppg, 5.6 rpg; Antonio White, Cincinnati Deer Park, 6-2, sr., 34.0 ppg, 6.4 rpg, 4.0 spg.

Player of the year: Trey Sagester, Tri-Village

Coach of the year: Josh Sagester, Tri-Village

Second team

Brody Barga, Fort Recovery, 6-6, jr., 10.2 ppg; Dante Farley, Lockland, sr., 25.0 ppg; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, sr., 7.0 ppg; Terrell Franklin, Cincinnati Oyler, 6-4, sr., 16.6 ppg; Nate Hudson, Springfield Emmanuel Christian, 6-4, sr., 16.7 ppg; Trent Ray, West Alexandria Twin Valley South, 6-2, jr., 14.9 ppg.

Third team

Brant Angle, Covington, 6-1, so., 15.7 ppg; Tayden Blevins, New Paris National Trail, 6-1, sr., 14.5 ppg; Hayden Broadwell, Felicity-Franklin, 6-1, sr., 19.7 ppg; Noah Fecher, Troy Christian, 6-4, jr., 10.5 ppg; Caleb Smith, Springfield Northeastern, 5-10, jr., 14.4 ppg; Gianni Zeljo, Cincinnati Country Day, 6-2, jr., 16.0 ppg.

Honorable mention

Brayden Behymer, Blanchester; Jonathan Maru, Cincinnati Christian; Robert Hamilton, Cincinnati Oyler; Brayden Puckett, New Lebanon Dixie; Hudson Overman, Fort Recovery; Jevin Sponcil, Georgetown; Luke Crim, Houston; Brecken Gray, Griffin Richards, New Madison Tri-Village; Brody Orsborne, Hayden Sanford, DeGraff Riverside; Bryson Shirk, Josh Witherow, Springfield Emmanuel Christian; Aiden Neer, Springfield Northeastern; Lucas Cannady, Darius Wilcher, St. Bernard-Elmwood Place; Austin Stangel, Troy Christian; Lucas Barlow, West Alexandria Twin Valley South.

Division VII

First team

Lucas Brenner, Pitsburg Franklin Monroe, 6-1, sr., 15.4 ppg, 6.6 rpg, 5.4 apg; Charlie Coffman, Fayetteville-Perry, 6-3, jr., 17.0 ppg, 5.0 rpg; Shane Frantz, Sidney Lehman Catholic, 6-5, jr., 19.4 ppg, 6.8 rpg; Keegan Guenther, Springfield Catholic Central, 6-4, sr., 20.2 ppg, 10.6 rpg; Casey Heap, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-3, sr., 15.2 ppg, 5.0 rpg; Kris McNeil, South Charleston Southeastern, 6-5, jr., 21.0 ppg, 8.8 rpg; Eli Pitts, Botkins, 6-0, jr., 13.5 ppg, 3.4 rpg; Cing Scott, Union City Mississinawa Valley, 6-2, jr., 16.6 ppg, 4.6 rpg; Jacob Thompson, Xenia Legacy Christian, 6-9, sr., 17.7 ppg, 13.2 rpg; Brayden Trimbach, Cedarville, 6-4, so., 18 ppg, 4.9 rpg.

Player of the year: Shane Frantz, Sidney Lehman Catholic

Coach of the year: Phil Groves, Botkins

Second team

Luke Cornett, Pleasant Hill Newton, 5-10, sr., 16.0 ppg; Brody Feldhaus, Fayetteville-Perry, 6-8, sr., 12.1 ppg; Carter Klopfenstein, Jackson Center, 6-3, sr., 11.9 ppg; Will Monnin, Botkins, 6-2, so., 10.3 ppg; C.J. Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, sr., 16.2 ppg; Preston Serr, Jackson Center, 6-2, sr., 11.0 ppg; Nate Van Loo, Cedarville, 6-2, sr., 13.3 ppg; Rallie Wirrig, Bradford, 6-5, jr., 17.0 ppg.

Third team

Colin Gearding, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, sr., 12.6 ppg; Rhett Koffer, Pleasant Hill Newton, 5-9, sr., 10.0 ppg; Garret Maddy, Fairlawn, 6-2, jr., 13.4 ppg; Will Mossing, Cedarville, 6-3, sr., 12.0 ppg; Blake Riffle, Pitsburg Franklin Monroe, 6-3, jr., 14.4 ppg; Jude Rosen, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, sr., 12.5 ppg; Cooper Unverferth, Russia, 6-0 sr., 10.4 ppg; Owen Zimpfer, Botkins, 6-6, sr., 8.1 ppg.

Honorable mention

Graham Coppess, Ansonia; Cooper Hardy, Cedarville; Evan Davis, Ja’Cion Johnson, Kenyon Revels, Cincinnati College Prep; DJ Barhorst, Fort Loramie; Koby Reynolds, Lewisburg Tri-County North; Mason Gross, Middletown Christian; Berkeley Little, Springfield Catholic Central; Bo Thompson, Xenia Legacy Christian.