High school football: Regional semifinals schedule for Week 13

Kettering Alter travels to Hamilton Badin in a Division III football playoff game on Friday, Nov. 7, 2025, at Matandy Sportsplex in Hamilton. Badin won 35-28. STEVEN WRIGHT / STAFF

Credit: Steven Wright

Credit: Steven Wright

Kettering Alter travels to Hamilton Badin in a Division III football playoff game on Friday, Nov. 7, 2025, at Matandy Sportsplex in Hamilton. Badin won 35-28. STEVEN WRIGHT / STAFF
Sports
By
49 minutes ago
X

Friday, Nov. 14

Division I

Region 1

No. 4 Tol. Whitmer (9-2) at No. 1 St. Edward (9-2)

No. 3 Canton McKinley (9-2) at No. 2 Mentor (11-0)

Region 2

No. 5 Springfield (8-4) at No. 1 Middletown (9-2)

No. 6 Huber Heights Wayne (8-4) at No. 2 Troy (9-2)

Springfield and Springboro play in the fog in the second round of the Division I, Region 2 playoffs on Friday, Nov. 7, 2025, at CareFlight Field in Springboro. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

icon to expand image

Credit: David Jablonski

Region 3

No. 5 Olentangy Liberty (8-4) at No. 1 Olentangy Orange (11-0)

No. 6 Upper Arlington (10-2) at No. 2 Pickerington Central (10-1)

Region 4

No. 4 Cin. Princeton (9-2) at No. 1 Cin. Elder (11-0)

No. 3 Cin. St. Xavier (8-2) vs. No. 2 Cin. Moeller (8-3), at Dayton Welcome Stadium

Division II

Region 5

No. 5 Hudson (10-2) at No. 1 Hoban (9-1)

No. 3 Austintown Fitch (9-1) at No. 2 Walsh Jesuit (9-1)

Region 6

No. 4 North Ridgeville (10-1) at No. 1 Medina Highland (11-0)

No. 3 Avon (10-1) at No. 2 Wadsworth (11-0)

Region 7

No. 4 Canal Winchester (10-1) at No. 1 Big Walnut (10-1)

No. 3 Massillon (8-3) at No. 2 Col. DeSales (9-2)

Region 8

No. 5 Cin. La Salle (9-3) at No. 1 Cin. Anderson (11-0)

No. 7 Harrison (9-3) at No. 3 Trotwood-Madison (7-3)

Middletown's Zymir Reed catches a pass during their playoff football game against Lebanon Friday, Nov. 7, 2025 at Barnitz Stadium in Middletown. The Middies won 31-0. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

icon to expand image

Credit: Nick Graham

Division III

Region 9

No. 4 Cleveland VA-SJ (9-1) at No. 1 Canfield (10-1)

No. 6 Akron East (10-2) at No. 2 CVCA (10-0)

Region 10

No. 5 Rocky River (10-2) at No. 1 Medina Buckeye (11-0)

No. 6 Toledo Cent. Cath. (8-4) at No. 2 Wapakoneta (11-0)

Region 11

No. 4 Tri-Valley (9-2) at No. 1 Col. Watterson (10-0)

No. 3 Steubenville (8-2) at No. 2 Licking Valley (11-0)

Region 12

No. 4 Jackson (9-2) at No. 1 London (11-0)

No. 3 Hamilton Badin (10-1) at No. 2 Tippecanoe (11-0)

Division IV

Region 13

No. 4 West Branch (10-1) at No. 1 Lake County Perry (9-2)

No. 3 Mentor Lake Catholic (9-2) at No. 2 Glenville (8-3)

Region 14

No. 4 Lima Bath (9-2) at No. 1 Shelby (11-0)

No. 6 Sandusky Perkins (9-3) at No. 2 Galion (10-1)

Tippecanoe senior receiver Will Strong congratulates Xavier Melton after Melton scored a 52-yard touchdown run during the first quarter of a Division III, Region 12 quarterfinal on Friday, Nov. 7 at Tipp City Park. The Red Devils scored the first five TDs and won 55-7. BRYANT BILLING/STAFF

Credit: Bryant Billing

icon to expand image

Credit: Bryant Billing

Region 15

No. 4 Unioto (11-0) at No. 1 New Lexington (10-1)

No. 3 Jonathan Alder (10-1) at No. 2 Indian Valley (10-0)

Region 16

No. 4 Cin. Taft (11-0) at No. 1 Cin. Indian Hill (11-0)

No. 3 Cin. Hills Chr. Acad. (10-1) at No. 2 Valley View (10-1)

Division V

Region 17

No. 4 Garrettsville Garfield (9-2) at No. 1 Young. Mooney (8-2)

No. 3 Poland (9-2) at No. 2 Girard (11-0)

Region 18

No. 5 Liberty-Benton (12-0) at No. 1 Liberty Center (11-0)

No. 3 Genoa Area (10-1) at No. 2 Triway (10-1)

Region 19

No. 4 Barnesville (9-2) at No. 1 Wheelersburg (11-0)

No. 3 Nelsonville-York (11-0) at No. 2 Columbus Academy (9-2)

Region 20

No. 8 North Union (8-4) at No. 5 Carlisle (10-2)

No. 11 Cin. Mariemont (8-4) at No. 2 Indian Lake (9-2)

Division VI

Region 21

No. 5 Smithville (10-2) at No. 1 Kirtland (11-0)

No. 7 Garaway (9-2) at No. 6 Dalton (9-3)

Region 22

No. 9 Carey (8-4) at No. 4 Paulding (11-0)

No. 3 Archbold (9-2) at No. 2 Hopewell-Loudon (10-1)

Region 23

No. 5 Colonel Crawford (11-1) at No. 1 Centerburg (10-1)

No. 3 West Jefferson (10-1) at No. 2 Fort Frye (9-1)

Northeastern High School seniors Jackson Jones and Steven Roddy tackle Ironton Rock Hill freshman quarterback Jarrod Bridges during their 59-0 victory in a Division VI, Region 24 quarterfinal game on Friday, Nov. 7 at Conover Stadium in Springfield. MICHAEL COOPER / STAFF PHOTO

icon to expand image

Region 24

No. 5 Coldwater (8-4) at No. 1 Tri-Village (11-0)

No. 6 Anna (9-3) at No. 2 Northeastern (10-1)

Division VII

Region 25

at No. 4 Monroeville (9-2) at No. 1 McDonald (11-0)

No. 7 East Canton (10-2) at No. 3 Mogadore (10-1)

Region 26

No. 4 Columbus Grove (8-3) at No. 1 Lima Central Catholic (10-1)

No. 7 Pandora-Gilboa (9-3) at No. 3 Leipsic (10-1)

Region 27

at No. 4 Symmes Valley (9-2) at No. 1 Hillsdale (10-1)

No. 11 Danville (7-5) at No. 2 Waterford (9-2)

Region 28

No. 12 Fort Recovery (7-5) at No. 1 Marion Local (11-0)

No. 11 Cedarville (7-5) at No. 2 St. Henry (10-1)

In Other News
1
High School Football Week 12 roundup: Morgerson’s late TD pass, 2-point...
2
High school football: Middletown defense stellar in win over Lebanon
3
High School Football: Tippecanoe dominates Talawanda 55-7, advances to...
4
High school football: LaSalle ends Xenia’s season in fog-filled...
5
High school football: Northeastern rolls Rock Hill to advance to...

About the Author