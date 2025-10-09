High School Football Week 8 Schedule: Fairmont at Springboro, McNicholas at Alter, Beavercreek at Springfield

Alter's Quardrell Thomas tackles Trotwood-Madison's Armani Rogers on Friday, Sept. 12, 2025, at Roush Stadium in Kettering. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Credit: David Jablonski

Alter's Quardrell Thomas tackles Trotwood-Madison's Armani Rogers on Friday, Sept. 12, 2025, at Roush Stadium in Kettering. David Jablonski/Staff
Sports
33 minutes ago
Week 8

All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted

Central Buckeye Conference

Friday, Oct. 10

Indian Lake at Benjamin Logan

Jonathan Alder at London

North Union at Northwestern

Graham at Shawnee

Bellefontaine at Tecumseh

Kenton Ridge at Urbana

The Northwestern High School football team beat Clark County rival Shawnee 28-13 on Friday, Sept. 26 in Springfield Twp. RODNEY GETZ / CONTRIBUTED PHOTO

icon to expand image

Dayton City League

Thursday, Oct. 9

Belmont at Thurgood Marshall, 6 p.m.

Stivers at Beechcroft

Friday, Oct. 10

Dunbar at Northwest (Cincinnati)

Meadowdale at Ponitz

Greater Catholic League Co-ed

Friday, Oct. 10

McNicholas vs. Alter at Fairmont

Badin at Carroll

Fenwick at Chaminade Julienne

Greater Miami Conference

Friday, Oct. 10

Fairfield at Hamilton

Colerain at Lakota East

Sycamore at Lakota West

Middletown at Mason

Princeton at Oak Hills

Greater Western Ohio Conference

Friday, Oct. 10

Wayne at Miamisburg

Centerville at Northmont

Fairmont at Springboro

Beavercreek at Springfield

Wayne's Logan Doty runs against Fairmont on Friday, Sept. 19, 2025, at Roush Stadium in Kettering. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

icon to expand image

Credit: David Jablonski

Miami Valley League

Friday, Oct. 10

Xenia at Fairborn

Piqua at Stebbins

Greenville at Tippecanoe

Sidney at Troy

Butler at West Carrollton

Midwest Athletic Conference

Friday, Oct. 10

Anna at Marion Local

Coldwater at New Bremen

Fort Recovery at Parkway

Minster at Versailles

St. Henry at Delphos St. John’s

Ohio Heritage Conference

Friday, Oct. 10

Northeastern at Fairbanks

Catholic Central at Greenon

Cedarville at Madison Plains

Greeneview at Southeastern

Mechanicsburg at West Jefferson

Triad at West Liberty-Salem

Southwestern Buckeye League

Friday, Oct. 10

Monroe at Bellbrook

Eaton at Brookville

Oakwood at Carlisle

Valley View at Edgewood

Waynesville at Middletown Madison

Franklin at Ross

Brookville traveled to Oakwood for a Southwestern Buckeye League game on Friday, Oct. 3 at Mack Hummon Stadium. BRYANT BILLING / STAFF

Credit: Bryant Billing

icon to expand image

Credit: Bryant Billing

Three Rivers Conference

Friday, Oct. 10

Lehman Catholic at Bethel

Northridge at Covington

Miami East at Milton-Union

Riverside at Troy Christian

Western Ohio Athletic Conference

Thursday, Oct. 9

Preble Shawnee at Tri-County North

Friday, Oct. 10

Dixie at Ansonia

Arcanum at Mississinawa Valley

Bradford at Tri-Village

National Trail at Twin Valley South

Other games

Friday, Oct. 10

Dayton Christian at Cin. Gamble Montessori

Turpin at Lebanon

Harrison at Talawanda

Trotwood-Madison at Cin. Mt. Healthy

