H.S. Results 10/23: Centerville, ‘Boro, ‘Creek win D-I district titles

High School Sports
1 hour ago
PREP RESULTS

Football

Week 10

Thursday’s Results

Belmont 38, Ponitz 22

Girls Soccer

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

Beavercreek 2, Mason 1

Centerville 1, Fairfield 0

Springboro 2, Walnut Hills 1: S: DeMoss goal, Buckholtz goal.

Division II

Anderson 2, Miamisburg 0

Harrison 4, Troy 3

St. Ursula 3, Northmont 1

Division III

Badin 4, Carroll 0

McNicholas 1, Butler 0

Oakwood 3, Taylor 0: O: Darr goal, Florendo goal, Montgomery goal, Camacho shutout.

Ross 3, Chaminade Julienne 0: R: Bush goal, Parker goal, Vocke goal, Michel shutout.

Division IV

Indian Hill 5, Kenton Ridge 0

Mariemont 2, Alter 1

Miami East 1, Waynesville 0

Summit Country Day 6, Milton Union 0

Division V

Cin. Country Day 3, Dayton Christian 1

Greeneview 7, Clermont Northeastern 0

Legacy Christian 1, Anna 0

Madeira 5, Preble Shawnee 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division II

Northmont 3, Stebbins 0

Troy 3, Fairborn 0

Division VII

Fort Loramie 3, Southeastern 0

Middletown Christian 3, CCPA 0

New Miami 3, Felicity Franklin 0

Wednesday’s Results

Division I

Centerville 3, Wayne 0

Lebanon 3, Oak Hills 0

Loveland 3, Middletown 0

Mason 3, Fairfield 1

Division II

Mt. Notre Dame 3, Edgewood 0

Xenia 3, Miamisburg 0

Division III

Bellbrook 3, Chaminade Julienne 1

Tippecanoe 3, Stivers 0: T: Mader 8 kills, Morris 10 aces 22 assists, Quick 4 digs, Siefring 4 digs.

Division IV

Brookville 3, Carlisle 0

Kenton Ridge 3, Greenon 0

Division V

Miami East 3, Northwestern 0

Versailles 3, Dayton Christian 0

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

