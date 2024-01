H.S. Results 1/16: ‘Creek boys defeat CJ

Boys Basketball

Tuesday’s Results

Beavercreek 69, Chaminade Julienne 65: B: Ellerbe 19, Gluck 17, Williams 16. CJ: Johnson 18, Weatherspoon 13, Rakestraw 12, Cartwright 10.

Bellefontaine 56, Graham 55

Butler 48, Greenville 36

Cedarville 63, Mechanicsburg 37

Edgewood 67, Talawanda 44: E: Barry 17, Reynolds 11. T: Leitch 16, James 13, Lippmann 11.

Elder 45, Oak Hills 31

Fairborn 62, West Carrollton 59

Fairfield 73, Colerain 19: F: Ingram 17, Sanders 10.

Fairlawn 77, Mississinawa Valley 57

Franklin 54, Carlisle 48

Goshen 70, Wilmington 44

Greeneview 62, West Jefferson 39

Hamilton 53, LaSalle 44: H: Tillery 11, Davis 10.

Indian Lake 77, Tecumseh 66

Jonathan Alder 65, Northwestern 47: JA: Heiss 33, Atkins 10.

Lebanon 77, Kings 50

Legacy Christian 64, Emmanuel Christian 53

London 60, Springfield Shawnee 38

Middletown 61, Mt. Healthy 25: Mi: Stamper 17, Landers 10.

Minster 70, Botkins 56: M: Stephey 28, Richard 14, McClurg 12. B: Herzog 17.

Ross 62, Northwest 49: R: Nunn 17, Hendricks 17, Caldwell 14.

Sidney 67, Xenia 56: S: Steele 26, Spradling 20, Davis 12.

Stebbins 47, Piqua 38: P: Kuhlman 12, Anderson 11.

Tippecanoe 66, Troy 47: T: Miller 18.

Valley View 85, Bellbrook 81

Versailles 49, Franklin Monroe 41: V: Griesdorn 23, Heitkamp 10. FM: Brenner 12, Fall 12.

West Liberty-Salem 42, Madison Plains 39

Wyoming 52, Fenwick 46

Monday’s Results

Delphos SJ’s 76, Fort Recovery 56: DSJ: Moenter 17, Elwer 16, Boggs 13, McClain 12.

Lloyd Memorial (KY) 66, Preble Shawnee 48

North Union 53, Fairbanks 48: NU: Maine 24, Wiedmann 10.

Sycamore 56, Fairmont 46: F: Gentile 21, Baker 16.

Girls Basketball

Tuesday’s Results

Anna 46, Covington 37

Crestview 58, Coldwater 32: C: Wenning 11.

Dixie 46, Newton 45

Houston 46, Riverside 31

Jackson Center 59, Waynesfield Goshen 42

Legacy Christian 53, Middletown Christian 26

Milton-Union 53, Brookville 31: MU: Brumbaugh 26, Berberich 12.

Northridge 55, Oakwood 40

Troy Christian 50, Dayton Christian 32

Monday’s Results

Beavercreek 44, Bellbrook 42

Brush 50, Fairmont 36: F: Thornton 12.

Cedarville 44, Fairbanks 38

Fort Loramie 70, Botkins 33: FL: Albers 21, Hoying 14, Brandewie 13, Mescher 11. B: Pitts 13.

Kings Christian (Can) 58, Badin 40

Liberty-Benton 46, Russia 41

Middletown Madison 36, Preble Shawnee 29

Mississinawa Valley 70, Indian Lake 35

Roger Bacon 40, Summit Country Day 37

Ross 51, Harrison 42: R: Lipps 20.

Shekinah Christian 32, Emmanuel Christian 22: EC: Skaggs 12.

Springfield 69, Trotwood 21: S: Boynton 18.

Versailles 42, Bellefontaine 20

Waynesville 45, Marion Local 40: ML: Unrast 14, Eckstein 13.

Wilmington 36, New Bremen 29

Boys Bowling

Monday’s Results

Baker Bash Tournament

Team Results: 1. Centerville; 2. St. Marys; 3. Beavercreek; 4. Mason; 5. Miamisburg; 6. Butler; 7. Greenon; 8. Coldwater; 9. Mechanicsburg; 10. Wapakoneta; 11. Fairmont; 12. Sidney.

Girls Bowling

Monday’s Results

Baker Bash Tournament

Team Results: 1. Troy; 2. Wapakoneta; 3. St. Marys; 4. Mechanicsburg; 5. Butler; 6. Fairmont; 7. Versailles; 8. Centerville; 9. Batavia; 10. Beavercreek.

