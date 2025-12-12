H.S. Results 12/11: Tippecanoe girls off to 5-0 start

PREP RESULTS
Boys Basketball
Wednesday’s Results
Norwood 57, Cin. Christian 54
Girls Basketball
Thursday’s Results
Anna 43, Botkins 20
Arcanum 65, Preble Shawnee 21
Coldwater 40, New Knoxville 31
Fort Loramie 39, Fairlawn 30: FL: Poeppelman 14.
Houston 40, Jackson Center 33
Legacy Christian 58, Miami Valley 20
Lima Bath 43, St. Marys 33
Marion Local 47, Fort Recovery 29
Miami East 60, Milton-Union 40
Minster 54, Delphos St. John’s 18
Newton 60, Twin Valley South 41: TVS: Day 20.
Riverside 46, Troy Christian 38
St. Henry 44, New Bremen 32
Tippecanoe 42, Butler 30
Trotwood 64, Thurgood Marshall 47
Valley View 63, Dayton Christian 11: VV: Lemke 15.
Versailles 62, Parkway 53: V: Hager 23, Stammen 10. P: Hughes 25.
West Clermont 70, Lebanon 35
Wednesday’s Results
Badin 46, Alter 41
Beavercreek 51, Northmont 33
Ben Logan 51, Kenton Ridge 47
Carroll 62, Chaminade Julienne 53
Eaton 41, Carlisle 39
Fairbanks 53, Northeastern 10
Fairmont 52, Springboro 46: F: Thornton 21.
Franklin 42, Northwest 23
Greenville 31, Troy 27
Indian Lake 43, Bellefontaine 37
Lakota East 48, Oak Hills 40: LE: Sturgill 13, Bacher 13, McCune 11.
Lakota West 74, Fairfield 22
London 52, Northwestern 31
Madison Plains 64, Greenon 19
Mason 61, Colerain 35
McNicholas 57, Fenwick 38
Monroe 47, Mt. Healthy 29
North Union 62, Tecumseh 23
Princeton 64, Hamilton 18
Reading 47, Edgewood 40
SBEP 28, New Miami 19
Southeastern 62, Cedarville 57
Springfield 48, Centerville 38: S: Davis 12, Gillem 11.
Springfield Shawnee 53, Jonathan Alder 33
Stebbins 40, Sidney 31: Si: Shroyer 11.
Sycamore 79, Middletown 12
Tippecanoe 85, Xenia 11
Wayne 60, Miamisburg 20
West Carrollton 39, Piqua 29: WC: Grigsby 22.
West Jefferson 48, Mechanicsburg 44: M: Forrest 14.
West Liberty-Salem 69, Triad 10
Boys Wrestling
Wednesday’s Results
Lebanon 36, Little Miami 28
Mason 41, Miamisburg 27
Wayne 46, Stebbins 36
Wayne 47, Fenwick 18
