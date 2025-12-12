H.S. Results 12/11: Tippecanoe girls off to 5-0 start

50 minutes ago
PREP RESULTS

Boys Basketball

Wednesday’s Results

Norwood 57, Cin. Christian 54

Girls Basketball

Thursday’s Results

Anna 43, Botkins 20

Arcanum 65, Preble Shawnee 21

Coldwater 40, New Knoxville 31

Fort Loramie 39, Fairlawn 30: FL: Poeppelman 14.

Houston 40, Jackson Center 33

Legacy Christian 58, Miami Valley 20

Lima Bath 43, St. Marys 33

Marion Local 47, Fort Recovery 29

Miami East 60, Milton-Union 40

Minster 54, Delphos St. John’s 18

Newton 60, Twin Valley South 41: TVS: Day 20.

Riverside 46, Troy Christian 38

St. Henry 44, New Bremen 32

Tippecanoe 42, Butler 30

Trotwood 64, Thurgood Marshall 47

Valley View 63, Dayton Christian 11: VV: Lemke 15.

Versailles 62, Parkway 53: V: Hager 23, Stammen 10. P: Hughes 25.

West Clermont 70, Lebanon 35

Wednesday’s Results

Badin 46, Alter 41

Beavercreek 51, Northmont 33

Ben Logan 51, Kenton Ridge 47

Carroll 62, Chaminade Julienne 53

Eaton 41, Carlisle 39

Fairbanks 53, Northeastern 10

Fairmont 52, Springboro 46: F: Thornton 21.

Franklin 42, Northwest 23

Greenville 31, Troy 27

Indian Lake 43, Bellefontaine 37

Lakota East 48, Oak Hills 40: LE: Sturgill 13, Bacher 13, McCune 11.

Lakota West 74, Fairfield 22

London 52, Northwestern 31

Madison Plains 64, Greenon 19

Mason 61, Colerain 35

McNicholas 57, Fenwick 38

Monroe 47, Mt. Healthy 29

North Union 62, Tecumseh 23

Princeton 64, Hamilton 18

Reading 47, Edgewood 40

SBEP 28, New Miami 19

Southeastern 62, Cedarville 57

Springfield 48, Centerville 38: S: Davis 12, Gillem 11.

Springfield Shawnee 53, Jonathan Alder 33

Stebbins 40, Sidney 31: Si: Shroyer 11.

Sycamore 79, Middletown 12

Tippecanoe 85, Xenia 11

Wayne 60, Miamisburg 20

West Carrollton 39, Piqua 29: WC: Grigsby 22.

West Jefferson 48, Mechanicsburg 44: M: Forrest 14.

West Liberty-Salem 69, Triad 10

Boys Wrestling

Wednesday’s Results

Lebanon 36, Little Miami 28

Mason 41, Miamisburg 27

Wayne 46, Stebbins 36

Wayne 47, Fenwick 18

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.

