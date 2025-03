H.S. Results 3/27

Thursday’s Results

Anna 5, Marion Local 4

Ashwaubenon 3, Northmont 0

Benjamin Logan 4, Southeastern 2: BL: Crumm 1-3 3B 2 RBI, Sallee 1-3 3B 2 RBI.

Botkins 10, Kalida 1

Cin. Christian 25, Deer Park 9: CC: Grooms 1-3 3 RBI, Updegrove 1-2 4 RBI, Starks 1-1 3 RBI, Stacey W 6 K.

Covington 7, Ansonia 5: C: Burns W 5 K, Iddings 1-4 2 RBI, Foutz 1-2 2B RBI.

Eaton 6, Preble Shawnee 0

Edgewood 8, Middletown 6: E: Ferrell 3-3 2B 3 RBI, Henson 1-4 2B 2 RBI, Combs W.

Fenwick 5, Beavercreek 4: F: Gibbons W 8 K, 2-3 2B 2 RBI, Stanaford 1-2 2B RBI.

Fort Recovery 6, St. Marys 5: FR: Homan W 8 K.

Greeneview 9, Urbana 5: U: Boyd 2-2 2B RBI.

Hamilton 11, St. Ursula 4

Harrison 6, Ross 5: R: Webb 1-2 HR, Baker 2-4 2 RBI.

Houston 19, Sidney 9

Lincolnview 7, Minster 1

Miamisburg 6, Franklin 3: F: Allen 2-2 2B RBI, Brooks 2-3 2B RBI.

Northeastern 8, Graham 4: N: Bowsher 3-4 2B 2 HR 2 RBI, Phelan 3-4 2B 2 RBI, Kelly W 11 K.

Northwestern 7, Miami East 3: N: Hammer 3-4 3 RBI, Deane 1-4 2 RBI, Hensley 3-4 RBI.

Riverside 7, Fort Loramie 3

Springfield 15, Triad 3: S: Rardon 3-4 2 2B 4 RBI, Vela 3-4 2B 2 RBI, Thomas 2-4 2 RBI.

Stebbins 12, Alter 1: A: Coleman 1-2 RBI. S: Cassidy 3-3 2 3B 2 RBI, Russell 3-3 2 2B 3 RBI, Taylor 2-3 2 2B 2 RBI, Spencer W 10 K.

Valley View 10, Carroll 6: VV: Riley 3-4 RBI, Bell 3-4 3B 2 RBI.

West Liberty-Salem 7, Jackson Center 4: WLS: , Wallace W 11 K, 2-4 4 RBI, Collins 2-4 2 RBI.

Wednesday’s Results

Arcanum 5, Brookville 4: B: Viernes 2-3 2B RBI. A: Garbig W 2 K, 2-4 2 2B 2 RBI, Byrne 2-3 2B RBI.

Badin 18, Carroll 0

Chardon 4, Northmont 3: N: Johnson 1-2 2B RBI.

Fairfield 17, Edgewood 0: F: Needham 2-2 2 2B 5 RBI, Miller 3-4 2B 4 RBI, Spence W 6 K, 2-4 RBI.

Fenwick 11, Alter 1: F: Coyle 2-3 3 RBI, Myles 2-5 2B RBI, Von Bargen 2-4 2 RBI.

Greeneview 16, Stebbins 5: G: Burkett 5-5 5 RBI, Sutton 4-4 3 RBI, Lesile W 5 K.

Greenville 15, West Carrollton 1

Kenton Ridge 4, Miami East 2: KR: Fyffe 2-5 HR 2 RBI, Davis HR.

Lakota West 10, Seton 9

London 7, Buckeye Valley 6

New Miami 10, Northwest 9

North Union 17, Bishop Ready 6

Northmont 12, Morgantown 8: N: Johnson 2-3 3B 2 RBI, Shingler 2 RBI.

Teas Valley 9, Centerville 4

Tri-County North 8, National Trail 0

Boys Lacrosse

Thursday’s Results

Alter 9, McNicholas 4

Edgewood 15, Monroe 5

Franklin 14, Fairfield 10

Mason 14, Lakota East 4

Boys Volleyball

Thursday’s Results

Centerville 3, Wayne 0

