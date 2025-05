H.S. Results 5/12: Cin. Christian softball opens tournament play with win

Monday’s Results

Anna 10, Fairlawn 2: A: Cummins W 7 K.

Arcanum 6, Franklin 5: F: Standifer 2-4 2 RBI. A: Mote 1-2 RBI, Stephens 2-3 RBI, Christ 1-4 2B 2 RBI.

Badin 4, Elder 0: B: Driessen W 9 K, Cummins 3-3 RBI.

Bellbrook 15, Graham 12

Brookville 10, Valley View 8

Butler 10, Stebbins 0: B: Reckner 3-3 2 RBI, Kitchen W 6 K, Richardson HR.

Cin. Christian 5, Cin. Trailblazers 2: CC: Bosse 1-2 2B 2 RBI, Bayes RBI.

Delphos Jefferson 19, New Knoxville 9

Edgewood 10, Lakota East 4: E: Vogel W 6 K, Rivera 3-4 2B 3 RBI, Downie 2-4 RBI.

Hamilton 11, Northwest 1: H: Davidson 1-2 2B 3 RBI, Moak 1-3 2 RBI, Powers 2-4 2B 3B RBI.

Houston 4, Riverside 0

Lebanon 5, Turpin 3

Lehman Catholic 12, Preble Shawnee 7: PS: Arvai 1-3 RBI, Schmidt 1-3 RBI, Sorrell 2 RBI.

Miamisburg 5, Fairmont 4: M: Trent 1-3 2B RBI, Craiglow W 10 K.

Middletown Madison 10, Yellow Springs 0

Newton 14, Ansonia 1: N: Bowser HR. A: MacNutt 1-2 HR RBI.

Ross 1, Monroe 0: R: Voegele GW-RBI, Ertel W.

Russia 17, Botkins 7

St. Marys 6, Marion Local 5

St. Xavier 10, Talawanda 0

Tri-County North 8, Dayton Christian 5: TCN: Jean W 7 K, Shively 2 RBI.

Tri-Village 13, Mississinawa Valley 1

Troy 13, West Carrollton 1: T: Gorman GS-HR 4 RBI, Westfall W 7 K. WC: Strauss RBI.

Versailles 7, Franklin Monroe 0

Wapakoneta 12, Coldwater 9

West Liberty-Salem 10, Fairbanks 0

Softball

TOURNAMENT

Monday’s Results

Division V

Cin. Christian 4, Deer Park 1

REGULAR SEASON

Monday’s Results

Ansonia 10, Preble Shawnee 7

Butler 6, Stebbins 3: S: Russell 3-4 2B 3B RBI, Hawkey 1-1 RBI.

Carlisle 8, Brookville 5: C: Badger 3-3 2B HR 3 RBI, Bruns 3-4 2 RBI, Laughlin 1-3 2B 2 RBI. B: Brooks 1-3 2B 2 RBI, Burton 1-2 2 RBI.

Coldwater 11, Van Wert 4

Fairfield 4, New Richmond 3: F: Spence W 7 K, Hensley 2-4 2 2B RBI.

Fenwick 4, McNicholas 0

Fort Loramie 10, Jackson Center 2: FL: Gehret 2-3 HR 4 RBI, Tennery 2-4 2 2B 2 RBI, Hoying W 7 K.

Milton-Union 10, Riverside 5: R: Dillon 2-2 2B 2 RBI, Carmen 2-3 2B RBI. MU: Jones W 7 K, 3-4 2 2B 4 RBI, Sanders 2-5 2B 2 RBI, Brazina 1-3 RBI.

Mississinawa Valley 9, Lehman Catholic 7

Ross 13, Monroe 2: R: Peters 3-4 2B 4 RBI, Commins 1-3 HR RBI, Baker W 9 K, 2-4 2B 3B RBI. M: Hensley 2-3 2B RBI.

Russia 9, Botkins 6

Springfield Shawnee 11, Graham 0: SS: Hannan 1-2 2B 3 RBI, Blanke W 5 K, Simpson 2-3 3B RBI.

Troy Christian 19, Dayton Christian 8: TC: Lutz 2-3 4 RBI, Dersham 2-3 2B 2 RBI, Wilson 2-4 RBI.

Valley View 17, Oakwood 5

Wapakoneta 6, Anna 1

Waynesville 16, Eaton 4: W: Bailey 4-4 2B 4 RBI, Rieger 4-5 2 RBI, Hallows 2-3 2B HR 3 RBI.

Boys Volleyball

Monday’s Results

Roger Bacon 3, Badin 2

Thurgood Marshall 3, Meadowdale 1

Boys Lacrosse

Monday’s Results

Lebanon 16, Anderson 8

Moeller 14, Centerville 7

Wyoming 15, Franklin 5

Girls Lacrosse

Monday’s Results

Tippecanoe 10, Northmont 5

