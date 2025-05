H.S. Results 5/7: Butler baseball beats ‘Tipp in battle of unbeatens

Wednesday’s Results

Anna 16, Lima Central Catholic 2: A: Hoying 2-2 3B 5 RBI, Aufderhaar 1-2 2B 4 RBI.

Arcanum 10, Tri-County North 0: A: Miller W 8 K, 2-4 2 RBI, Christ 3-4 2B 2 RBI, Stephens 2-3 2 RBI.

Beavercreek 10, Springfield 3

Botkins 9, Cory-Rawson 0: B: Hall W 10 K.

Butler 11, Tippecanoe 5: B: Schilling 4-4 3 2B 5 RBI, Richardson W 7 K. T: Merry 2 RBI, Eckert 2 RBI.

Chaminade Julienne 3, Badin 2: CJ: Hoagland W 16 K, 4-5 GW-RBI, Vogelsang RBI.

Eaton 5, Valley View 2: E: Winings W 7 K.

Edgewood 10, Carroll 4: E: Spears W 4 K, 3-4 2B 2 RBI, Kelhoffer 2-5 2B RBI, Smith 1-3 3B RBI.

Fairborn 10, Xenia 3

Fenwick 5, Alter 3: F: Fletcher 3-3 2B 3 RBI, Grandstaff 2-4 RBI.

Fort Recovery 12, Delphos St. John’s 6: Gaerke 3-5 2B 3 RBI.

Franklin Monroe 8, Ansonia 1: A: Shives 1-3 RBI.

Graham 11, Springfield Shawnee 1

Greeneview 22, Catholic Central 3: G: Moore 3-3 2B 3B HR 8 RBI, Abling 2-2 3 RBI, Walker 2-3 2B 2 RBI.

Hamilton 9, Fairfield 5: F: Morningstar 1-2 2 RBI.

Indian Lake 4, Benjamin Logan 2

Indian Lake 2, Benjamin Logan 1

Jonathan Alder 2, Kenton Ridge 1

Lakota West 1, Lakota East 0: LW: Holt GW-RBI.

Lehman Catholic 6, Fairlawn 1

Miamisburg 1, Fairmont 0: M: Walker 1-3 GW-RBI.

Monroe 12, Bellbrook 2: M: Schwab 3-4 2B 3 RBI, Craig 2-4 2B 2 RBI, Watts W 5 K, 2 RBI.

New Bremen 18, Lima Perry 3

Ponitz 15, Thurgood 0

Princeton 13, Middletown 0

Ross 2, Franklin 1: R: Ertel W 3 K.

Springboro 6, Centerville 0

Tecumseh 14, Triad 1: Te: Spencer W 3 K, Cortes 2-2 3 RBI, Burcham 1-2 2 RBI.

Tri-Village 13, Bradford 0

Troy 3, Piqua 1: T: Reinhardt W 6 K, RBI, Gorman 2B RBI, Hoke RBI.

West Jefferson 10, Madison Plains 0

Tuesday’s Results

Clark Montessori 11, New Miami 1

Dayton Christian 11, Legacy Christian 5: LC: Thompson 2-3 RBI.

Edgewood 11, Lebanon 5: E: Vogel W 4 K, Boyle 2-3 3 RBI.

Indian Hill 13, Ross 3

Lakota East 14, Colerain 0

Oak Hills 5, Fairfield 4

Waynesville 4, Blanchester 1: W: Garner 2-4 2B 2 RBI.

Softball

Wednesday’s Results

Anna 3, Houston 1: A: Staudter HR.

Ansonia 12, Franklin Monroe 0

Arcanum 3, Tri-County North 2: A: Garbig W 5 K, Garbig 2-4 2B 2 RBI.

Bellbrook 1, Monroe 0: B: Hebrank W 20 K, 4-4 RBI.

Brookville 7, Middletown Madison 0: B: Dunkle 4-4 RBI, Eagle 2-2 RBI, Abrams 2 RBI.

Carroll 11, Oakwood 7: C: Browning W 13 K, Keferl 3-4 RBI, Weitz 2-4 RBI.

Eaton 11, Valley View 0

Fairfield 10, Oak Hills 0: F: Needham GS-HR.

Fort Loramie 5, Coldwater 3: FL: Hoying W 2 K.

Franklin 12, Ross 10: F: Brooks 5 RBI, Cooper W. R: Powers 3-4 3B 2 RBI, Webb 3-4 2 RBI, Commins 3-5 2B 2 RBI.

Greenville 12, Sidney 0: G: Force 2-2 2B 4 RBI, Brubaker 1-3 2 RBI, Cromwell 2 RBI.

Kenton Ridge 11, Jonathan Alder 1: KR: Fyffe 2-3 RBI, Rastatter 2-4 2B 2 RBI, Tyson 1-3 2B 3 RBI.

Kings 3, Lebanon 2

Lakota East 9, Hamilton 8: LE: Schulte 3-4 2B 3B 4 RBI, Thompson 2-4 3B 2 RBI, Crawford 2-4 RBI.

Lakota West 9, Sycamore 5

Lebanon 5, Milford 0: L: Jauch 3-4 2 RBI.

Lehman Catholic 14, Fairlawn 4

Miami East 16, Milton-Union 0: ME: Roeth 2-3 HR 6 RBI, Kadel W 4 K, 2-4 2 RBI, Thurman 3-4 2B 3 RBI.

New Bremen 16, Lima Perry 1

Parkway 9, Fort Recovery 3

Princeton 14, Middletown 4

Springboro 14, Centerville 6: S: Miller 4-4 4 RBI, Jonas W 7 K, Breen 2-5 HR 2 RBI, Coffey 2-4 2B 4 RBI.

Springfield Shawnee 13, Graham 1: SS: Trimmer W 1 K, George 3-3 2B HR 4 RBI, Simpson 2-3 2B 3B 4 RBI.

Talawanda 7, Edgewood 5: T: Cobb W 6 K, 2-4 HR 3 RBI, Richardson 1-3 HR RBI, Cox 3-4 2 2B RBI. E: Rose 2-3 2B 3 RBI, Verhoff 1-3 RBI.

Tecumseh 12, Urbana 6

Tippecanoe 11, Butler 6

Troy 8, Piqua 2: T: Rose W 6 K.

Waynesville 6, Carlisle 5: W: Bailey HR GW-RBI. C: Wallace HR.

Tuesday’s Results

Lakota West 13, Middletown 3: M: Johnson 2-3 2B 2 RBI, Richardson 1-2 RBI.

Legacy Christian 24, Dayton Christian 14: DC: Burr HR.

Northwestern 11, London 1: N: Pamer W 5 K, 2-2 RBI, Stott 1-3 HR 4 RBI, Wolfe 1-2 RBI.

Ross 19, Colerain 7: R: Baker 2-3 2 RBI, Combs 3-4 2 2B 2 RBI, Webb 4-5 2 2B 6 RBI.

Talawanda 11, Valley View 1: T: Hilbert 2-2 HR 4 RBI, Griffin 2-3 2B HR RBI, Cox 2-3 2B HR RBI.

West Clermont 5, Wilmington 3

Boys Tennis

Wednesday’s Results

Alter 5, Miami Valley 0: Shope d. Jain 6-3, 6-0; Ross d. Anderson 6-0, 6-1; Johnson d. Pallerla 6-1, 6-0. Uhl/Mabarak d. Jones/Gupta 6-2, 6-2; Turner/Theisen d. Xian/Juricic 6-7 (8), 6-4, 10-7.

Bellefontaine 5, Tecumseh 0

Indian Hill 4, Beavercreek 1

Lakota West 3, Lakota East 2

Seven Hills 3, Milton-Union 2

Sycamore B 5, Centerville B 0

Tippecanoe 3, Oakwood 2: Von Krosigk (T) d. Coyne 6-0, 6-0; Darner (T) d. Boehne 6-1, 7-5; Labreck (T) d. Watson 3-6, 6-4, 6-4. Zhou/Crowder (O) d. Owen/Mehta 6-4, 6-4; Dunlap/Habig (O) d. Kleather/Gillenwater, 6-3, 6-4.

Valley View B 3, Springfield 2: Dooley (S) d. Nabors 6-4, 6-1;Cordes (VV) d. Ashraf 4-6, 6-3, 6-0; Izor (VV) d. Babian 6-4, 6-4. Jensen/Neal (VV) d. Owen/Middleton 6-1, 6-0; Meisner/Bosland (S) d. Alford/Craig 7-5, 7-5.

Tuesday’s Results

Alter 4, Badin 1: Shope (A) d. Chen 6-1, 6-1; Mabarak (A) d. Zurburg 6-3, 7-6 (2); Ross (A) d. Buckeit 6-1, 6-0. Stagg/Hartford (B) d. Uhl/Johnson 6-2, 6-3; Turner/Theisen (A) d. Schultz/Jensen 6-2, 6-1.

Chaminade Julienne 5, Carroll 0: Wendling d. Bryant 6-2 6-1; Joseph d. Maxis 6-0 6-0; Proud d. Woolley 6-4 6-2. St. John/Tipple d. Tamay/Perez 6-2 6-0; Curney/Perez d. Bartsch/Roach 6-2 6-1.

Dayton Christian 5, Middletown Christian 0

Tippecanoe 4, Moeller 1: Von Krosigk (T) d. Anastasia 6-4, 6-1; Darner d. Shehata 6-2, 6-1; Labreck d. Vonderhaar 6-3, 6-0. Brown/Jordan d. Mehta/Owen 6-1, 6-0; Gillenwater/Buch d. Mollaun/Kaplan 6-2, 3-6, 10-5.

Valley View 3, Tippecanoe B 2: Nabors (VV) d. Chesshir, 3-6 6-3 6-2; Kleather (T) d. Van Horn, 4-6 6-4 6-2; Sheldon (T) d. Cordes, 7-6 (2) 7-5. Jensen/Neal (VV) d. Gagnon/Sakumoto, 6-4 6-0; Bartlett/Craig (VV) d. Sheldon/Addison, 6-4 6-7 (5) 6-2.

Boys Lacrosse

Wednesday’s Results

Centerville 10, Beavercreek 4

Lebanon 15, Turpin 5

Springboro 23, Miamisburg 5

Tuesday’s Results

Clinton-Massie 11, Wilmington 4

Fenwick 17, Chaminade Julienne 2

McNicholas 16, Carroll 3

Sycamore 20, Fairfield 1

Girls Lacrosse

Wednesday’s Results

Fairmont 4, Northmont 2

Fenwick 16, Carroll 2

Boys Volleyball

Wednesday’s Results

Badin 3, Fairfield 0

Middletown 3, Carroll 1

Tuesday’s Results

Centerville 3, Northmont 0: N: Beal 17 digs, Briggs Jr. 4 kills.

Chaminade Julienne 3, Ponitz 0

Edgewood 3, Middletown 0

